Доначисление организации само по себе не превращает директора или главбуха в личного должника бюджета. Инспекция не вправе «переписать» недоимку на должностных лиц только потому, что на счетах компании не осталось денег. Но есть три разных механизма, и у каждого свои условия, пределы и круг ответчиков.
Первый - субсидиарная ответственность контролирующих лиц (статья 61.11 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ). Второй - судебное взыскание с зависимых лиц по подпункту 1 пункта 3 статьи 45 НК РФ. Третий - иск о возмещении вреда бюджету по статье 1064 ГК РФ после уголовного дела о налогах, с границами из постановления Конституционного суда от 08.12.2017 № 39-П.
Эти пути нельзя смешивать. По статье 45 НК РФ обычно отвечают не «директор как директор», а лицо, которое получило выручку или имущество. По статье 61.11 отвечают контролирующие лица, и главбух в зоне риска прежде всего из-за документов учета. По статье 1064 ГК РФ с человека взыскивают недоимку и пени, но не налоговый штраф организации, и по общему правилу только после того, как взыскание с компании исчерпано либо стало невозможным. Налоговые штрафы организации не взыскивают с контролирующих лиц и в порядке субсидиарной ответственности. Это не сюжет статьи 93.1 НК РФ: там речь о долге контрагента-недоимщика, а не о личной ответственности директора своей организации.
Субсидиарная ответственность в банкротстве
Пункт 1 статьи 61.11 закона о банкротстве формулирует основание так: если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника. Несколько таких лиц отвечают солидарно (пункт 8). Ответственность сохраняется и тогда, когда дело о банкротстве прекратили из-за нехватки денег на процедуру или заявление уполномоченного органа возвратили (пункт 12 статьи 61.11).
Кто считается контролирующим лицом, сказано в статье 61.10. Это тот, кто в течение трех лет до появления признаков банкротства, а также после них до принятия судом заявления о банкротстве, имел право давать обязательные указания или иным образом определять действия должника. Пока не доказано иное, таким лицом предполагаются руководитель, член исполнительного органа, ликвидатор, а также тот, кто распоряжался более чем половиной долей или мог назначать руководителя. Одного владения менее чем десятью процентами уставного капитала при обычном доходе от этой доли недостаточно.
Должность главного бухгалтера в пункте 2 статьи 61.10 названа как пример должностного положения, которое может давать возможность определять действия должника. Это не автоматический статус. Для презумпции по подпункту 2 пункта 2 статьи 61.11 (отсутствие, неполнота или искажение документов учета, из-за которых существенно затруднены процедуры банкротства) закон указывает адресатов: лиц, на которых возложены обязанности организовать ведение учета и хранение документов либо вести учет и хранить документы (пункт 4 статьи 61.11). На практике это и руководитель, который организует учет, и главбух, который его ведет. При этом Пленум Верховного суда в пункте 3 постановления от 21.12.2017 № 53 разъяснил: лицо нельзя признать контролирующим только потому, что оно занимало должность главного бухгалтера или финансового директора. Такие лица могут быть признаны контролирующими на общих основаниях, в том числе с помощью презумпций закона, и суд учтет преимущества их положения. Поэтому главбуху в споре важно показать, что существенные решения компании принимал не он, а документы учета он передал или их отсутствие от него не зависело.
Есть и «налоговая» презумпция: требования третьей очереди по основной сумме задолженности, которые возникли из правонарушения, в том числе налогового, превышают пятьдесят процентов требований этой очереди по основной сумме задолженности, включенных в реестр (подпункт 3 пункта 2 статьи 61.11). Условие - вступившее в силу решение о привлечении должника или его руководителя к ответственности за это правонарушение. Пени и штрафы при подсчете доли не учитываются. Она применяется к руководителю периода правонарушения и к контролирующему лицу (пункт 5 статьи 61.11). Это не единственный путь. Верховный суд в определении от 19.02.2026 № 305-ЭС22-15047 (дело № А41-84436/2020) указал: недоказанность этого порога не блокирует ответственность, если доказаны противоправные действия, которые повлекли несостоятельность, например вывод активов.
В том же определении суд разобрал другое заблуждение. Долг общества «СтройОптСити» признали безнадежным по подпункту 4.3 пункта 1 статьи 59 НК РФ, потому что дело о банкротстве прекратили из-за отсутствия средств на процедуру. Верховный суд не согласился, что одного этого достаточно для отказа в иске. Если невозможность взыскания вызвана объективными причинами, в том числе действиями самой инспекции или пропуском пресекательных сроков, оснований привлекать контролирующих лиц нет. Если безнадежность создана их противоправным поведением, одного списания долга мало. Дело направили на новое рассмотрение, поэтому опираться нужно на правовую позицию, а не на итог взыскания с конкретных людей. Суд сослался на пункт 32 постановления Пленума Верховного суда от 21.12.2017 № 53: списание налоговой задолженности в связи с ликвидацией или исключением должника из реестра само по себе не мешает подать заявление о привлечении контролирующего лица к ответственности. Верховный суд применил это разъяснение и к прекращению дела о банкротстве из-за отсутствия средств.
Контролирующее лицо не несет субсидиарной ответственности, если докажет отсутствие вины. Его не привлекают, если оно действовало по обычным условиям оборота, добросовестно и разумно в интересах должника, не нарушая права кредиторов, и чтобы предотвратить еще больший ущерб кредиторам (пункт 10 статьи 61.11). Номинальный руководитель или участник может быть полностью или частично освобожден, если докажет, что фактически не оказывал определяющего влияния, и если благодаря его сведениям установлено реально контролировавшее лицо либо обнаружено скрытое имущество (пункт 9 статьи 61.11).
Размер ответственности равен совокупному размеру непогашенных требований, включенных в реестр, заявленных после его закрытия и требований по текущим платежам. Его уменьшают, если лицо докажет, что вред по его вине существенно меньше этой суммы. Требования самого контролирующего лица и заинтересованных к нему лиц в размер не входят (пункт 11 статьи 61.11). Не входят в него и налоговые штрафы, наложенные на организацию: Конституционный суд в постановлении от 30.10.2023 № 50-П указал, что пункт 11 статьи 61.11 не предполагает их взыскания с контролирующих лиц. В деле «СтройОптСити» после этого часть взыскания, приходившуюся на штраф, пересмотрели по новым обстоятельствам, и в Верховном суде налоговая служба просила взыскать только недоимку и пени.
Взыскание задолженности с зависимых лиц
С 1 января 2023 года прежнюю норму подпункта 2 пункта 2 статьи 45 НК РФ перенесли в подпункт 1 пункта 3 этой статьи (Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ). Содержание основания сохранилось, изменилась нумерация. В работе лучше ссылаться на действующую редакцию.
Условия такие. Задолженность возникла по итогам налоговой проверки и числится более трех месяцев. Взыскание идет через суд. Инспекция может обратиться к основным и зависимым (дочерним) обществам, если на их счета поступает выручка налогоплательщика либо если после того, как организация узнала или должна была узнать о проверке, ей передали деньги или иное имущество и это сделало взыскание невозможным. Те же правила действуют, если выручка или имущество прошли через цепочку взаимосвязанных операций, и если получателем суд признал лицо, иным образом зависимое с налогоплательщиком.
Предел взыскания - поступившая выручка, переданные деньги или иное имущество. Стоимость имущества берут как остаточную по данным учета на момент, когда организация узнала или должна была узнать о проверке. Если получателей несколько, взыскание делят пропорционально полученному. Сумма по судебному акту не может превышать отрицательное сальдо единого налогового счета налогоплательщика на дату исполнения этого акта (пункт 5 статьи 45 НК РФ).
Формулировка «лицам, признанным судом иным образом зависимыми» позволяет предъявить требование не только к организации-«клону», но и к физическому лицу, которое получило деньги или имущество. ФНС в обзоре практики (письмо от 19.12.2016 № СА-4-7/24347@) прямо называла среди возможных зависимых лиц организации, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Это не тождественно ответственности директора за весь долг компании. Быть руководителем недостаточно: суд должен установить зависимость и передачу выручки либо имущества, а взыскать можно лишь в пределах полученного.
В том же обзоре ФНС перечислила обстоятельства, на которые смотрят суды: перезаключение договоров с контрагентами налогоплательщика на зависимое лицо, получение им выручки или имущества налогоплательщика (возмездно или безвозмездно - не важно), совпадение адресов, телефонов, сайтов и вида деятельности. Сама по себе передача права на получение доходов недостаточна: суд выясняет, был ли перевод бизнеса искусственным и не преследовал ли цель увести имущество из-под взыскания.
Возмещение вреда после уголовного дела
Статья 199 УК РФ наказывает уклонение организации от уплаты налогов, сборов и страховых взносов путем непредставления декларации (расчета) либо включения в нее или в иные обязательные документы заведомо ложных сведений в крупном размере. Крупный размер - сумма свыше 18 750 000 рублей за период в пределах трех финансовых лет подряд, особо крупный - свыше 56 250 000 рублей (примечание 1 в редакции Федерального закона от 06.04.2024 № 79-ФЗ). Субъектом преступления Пленум Верховного суда называет руководителя организации, ее уполномоченного представителя, который подписывает отчетность, и лицо, фактически выполнявшее обязанности руководителя (пункт 7 постановления от 26.11.2019 № 48). Главбух может отвечать как исполнитель, если подписывал отчетность по доверенности, либо как соучастник, если умышленно участвовал в уклонении.
Если есть приговор либо уголовное преследование прекращено по нереабилитирующему основанию, прокурор или налоговый орган вправе требовать возмещения вреда бюджету по пункту 1 статьи 1064 ГК РФ. Конституционный суд в постановлении от 08.12.2017 № 39-П сформулировал границы этого иска. Одной из заявительниц в этом деле была бухгалтер, которая оказывала компании услуги по гражданско-правовому договору: уголовное дело против нее по статье 199 УК РФ прекратили по амнистии, после чего суд взыскал с нее ущерб бюджету. Решения по делам заявителей КС направил на пересмотр.
С человека можно взыскать не поступившие в бюджет недоимки и пени, но нельзя взыскать штрафы, наложенные на организацию. По общему правилу вред нельзя взыскивать, пока в ЕГРЮЛ не внесены сведения о прекращении организации либо пока суд не установил, что она фактически не действует и (или) что взыскать недоимку и пени с нее либо с лиц, отвечающих по ее долгам, невозможно. Исключение - если организация служила лишь прикрытием для действий контролирующего ее человека. Сам факт приговора или прекращения дела не подтверждает автоматически виновность в причинении имущественного вреда: суд обязан установить все элементы состава гражданского правонарушения. При определении размера возмещения суд вправе учесть имущественное положение человека, факт обогащения, степень вины, характер наказания и иные существенные обстоятельства.
Есть и способ закрыть уголовную претензию до приговора. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное статьей 199 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если это лицо либо организация полностью уплатили недоимку, пени и штраф в порядке и размере, которые определяет Налоговый кодекс (примечание 2 к статье 199 УК РФ). Когда эти суммы уже поступили в бюджет, вред, который можно было бы взыскивать по статье 1064 ГК РФ, как правило, отсутствует.
Что учесть бухгалтеру заранее
Не передавайте выручку, деньги и имущество на другую организацию, на директора или собственника после того, как стало известно о проверке. Именно такая передача запускает статью 45 НК РФ.
Сохраняйте документы учета и отчетности. Их отсутствие или искажение - отдельная презумпция субсидиарной ответственности, и закон относит ее в том числе к тем, на кого возложено ведение учета.
Не подписывайте декларации и первичку, содержание которых не можете объяснить. Для статьи 199 УК РФ важно включение заведомо ложных сведений в обязательные документы, а не только «общая» подпись директора. Если компанию уже проверяют, фиксируйте, кто принимал решения, кто подписывал документы и куда уходили деньги: номинальному руководителю это может помочь снизить или исключить субсидиарную ответственность (пункт 9 статьи 61.11), а главбуху - показать, что он не определял действия компании. Полная уплата недоимки, пеней и штрафа для человека, которого привлекают впервые, может стать основанием для освобождения от уголовной ответственности. Если эти суммы поступили в бюджет, взыскивать с физического лица по статье 1064 ГК РФ в этой части, как правило, нечего.
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