Субсидиарная ответственность в банкротстве

Пункт 1 статьи 61.11 закона о банкротстве формулирует основание так: если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника. Несколько таких лиц отвечают солидарно (пункт 8). Ответственность сохраняется и тогда, когда дело о банкротстве прекратили из-за нехватки денег на процедуру или заявление уполномоченного органа возвратили (пункт 12 статьи 61.11).

Кто считается контролирующим лицом, сказано в статье 61.10. Это тот, кто в течение трех лет до появления признаков банкротства, а также после них до принятия судом заявления о банкротстве, имел право давать обязательные указания или иным образом определять действия должника. Пока не доказано иное, таким лицом предполагаются руководитель, член исполнительного органа, ликвидатор, а также тот, кто распоряжался более чем половиной долей или мог назначать руководителя. Одного владения менее чем десятью процентами уставного капитала при обычном доходе от этой доли недостаточно.

Должность главного бухгалтера в пункте 2 статьи 61.10 названа как пример должностного положения, которое может давать возможность определять действия должника. Это не автоматический статус. Для презумпции по подпункту 2 пункта 2 статьи 61.11 (отсутствие, неполнота или искажение документов учета, из-за которых существенно затруднены процедуры банкротства) закон указывает адресатов: лиц, на которых возложены обязанности организовать ведение учета и хранение документов либо вести учет и хранить документы (пункт 4 статьи 61.11). На практике это и руководитель, который организует учет, и главбух, который его ведет. При этом Пленум Верховного суда в пункте 3 постановления от 21.12.2017 № 53 разъяснил: лицо нельзя признать контролирующим только потому, что оно занимало должность главного бухгалтера или финансового директора. Такие лица могут быть признаны контролирующими на общих основаниях, в том числе с помощью презумпций закона, и суд учтет преимущества их положения. Поэтому главбуху в споре важно показать, что существенные решения компании принимал не он, а документы учета он передал или их отсутствие от него не зависело.

Есть и «налоговая» презумпция: требования третьей очереди по основной сумме задолженности, которые возникли из правонарушения, в том числе налогового, превышают пятьдесят процентов требований этой очереди по основной сумме задолженности, включенных в реестр (подпункт 3 пункта 2 статьи 61.11). Условие - вступившее в силу решение о привлечении должника или его руководителя к ответственности за это правонарушение. Пени и штрафы при подсчете доли не учитываются. Она применяется к руководителю периода правонарушения и к контролирующему лицу (пункт 5 статьи 61.11). Это не единственный путь. Верховный суд в определении от 19.02.2026 № 305-ЭС22-15047 (дело № А41-84436/2020) указал: недоказанность этого порога не блокирует ответственность, если доказаны противоправные действия, которые повлекли несостоятельность, например вывод активов.

В том же определении суд разобрал другое заблуждение. Долг общества «СтройОптСити» признали безнадежным по подпункту 4.3 пункта 1 статьи 59 НК РФ, потому что дело о банкротстве прекратили из-за отсутствия средств на процедуру. Верховный суд не согласился, что одного этого достаточно для отказа в иске. Если невозможность взыскания вызвана объективными причинами, в том числе действиями самой инспекции или пропуском пресекательных сроков, оснований привлекать контролирующих лиц нет. Если безнадежность создана их противоправным поведением, одного списания долга мало. Дело направили на новое рассмотрение, поэтому опираться нужно на правовую позицию, а не на итог взыскания с конкретных людей. Суд сослался на пункт 32 постановления Пленума Верховного суда от 21.12.2017 № 53: списание налоговой задолженности в связи с ликвидацией или исключением должника из реестра само по себе не мешает подать заявление о привлечении контролирующего лица к ответственности. Верховный суд применил это разъяснение и к прекращению дела о банкротстве из-за отсутствия средств.

Контролирующее лицо не несет субсидиарной ответственности, если докажет отсутствие вины. Его не привлекают, если оно действовало по обычным условиям оборота, добросовестно и разумно в интересах должника, не нарушая права кредиторов, и чтобы предотвратить еще больший ущерб кредиторам (пункт 10 статьи 61.11). Номинальный руководитель или участник может быть полностью или частично освобожден, если докажет, что фактически не оказывал определяющего влияния, и если благодаря его сведениям установлено реально контролировавшее лицо либо обнаружено скрытое имущество (пункт 9 статьи 61.11).

Размер ответственности равен совокупному размеру непогашенных требований, включенных в реестр, заявленных после его закрытия и требований по текущим платежам. Его уменьшают, если лицо докажет, что вред по его вине существенно меньше этой суммы. Требования самого контролирующего лица и заинтересованных к нему лиц в размер не входят (пункт 11 статьи 61.11). Не входят в него и налоговые штрафы, наложенные на организацию: Конституционный суд в постановлении от 30.10.2023 № 50-П указал, что пункт 11 статьи 61.11 не предполагает их взыскания с контролирующих лиц. В деле «СтройОптСити» после этого часть взыскания, приходившуюся на штраф, пересмотрели по новым обстоятельствам, и в Верховном суде налоговая служба просила взыскать только недоимку и пени.