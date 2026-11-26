Для участников госзакупок последние 3 года изменили цену картельного сговора. Суды взыскивают в бюджет уже не «лишнюю» маржу, а всю сумму, полученную по контрактам, заключённым благодаря сговору. Расходы и налоги при этом не вычитают. Если по картелю было уголовное преследование, этот долг ложится не только на компании, но и на конкретных людей: руководителей, учредителей, бенефициаров. Причём солидарно, то есть прокуратура может взыскать всю сумму с любого из них. Речь идет пока о единичных случаях, но заметна тенденция – в 2026-м году только по шести «картельным» делам суды взыскали в доход государства около 3,9 млрд руб.

Статья, которую никто не боялся

Ограничение конкуренции наказуемо по ст. 178 УК РФ, но на практике эта статья почти не работала. По данным Судебного департамента при ВС РФ, с 2020 по 2025 год по ней осудили всего 55 человек. Наказания мягкие: условные сроки от полутора до трёх лет и штрафы от 100 до 500 тыс. руб. Масштаб административной практики совсем другой. В пояснительной записке к законопроекту, на основе которого позже принят закон об ужесточении ответственности за картели, приводились такие цифры: антимонопольные органы ежегодно выносят несколько сотен решений по картелям, к ответственности привлекают до полутора тысяч юрлиц, сумма штрафов достигает 3 млрд руб. При этом уголовных дел и приговоров по ст. 178 УК РФ – единицы. Почему так: состав сложно доказывать, и следствию проще квалифицировать действия как мошенничество (ст. 159 УК РФ);

ущерб от картельного сговора на торгах почти невозможно посчитать: для этого нужна цена, которая сложилась бы при честной конкуренции;

не было единого подхода к доходу: считать всю выручку по контрактам или только разницу между «картельной» и рыночной ценой;

наказания мягкие, а заключение под стражу по этой статье по общему правилу не применяется (ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ), поэтому рычагов давления на обвиняемых у следствия мало. Главное следствие всех этих причин: уголовное дело по ст. 178 УК РФ почти не приносило денег бюджету. А сегодня именно возмещение ущерба во многом определяет, будут ли правоохранители активно применять экономическую статью. Нагляднее всего это видно по налоговым уголовным делам. Изменили ситуацию два дела: одно – в Конституционном Суде, другое – в Верховном.

Как теперь считают «картельный» доход

Дело Шатило. Руководитель ООО «СМТ», по версии обвинения, договорился с конкурентом, что тот не пойдёт на аукцион по техобслуживанию и ремонту медоборудования больниц Самарской области, а взамен получит субподряд. Обвинение вменило около 768 млн руб. дохода – по сумме начальных (максимальных) цен всех контрактов, полученных благодаря сговору. Руководителя осудили за покушение на ограничение конкуренции. Реальный срок впоследствии заменили условным. Защита настаивала: незаконной можно считать только разницу между фактической ценой и ценой при свободной конкуренции, а расходы на исполнение контрактов нужно вычесть. Конституционный Суд эту логику отверг (Постановление КС РФ от 19.04.2023 № 19-П). Доход по ст. 178 УК РФ – это выручка, полученная всеми участниками соглашения в результате его исполнения, без вычета произведенных или планируемых расходов. С конца 2024 года это определение прямо закреплено в примечании к статье. Пример. Компании выиграли контракты на 120 млн руб. с НДС. Себестоимость работ – 105 млн, прибыль – 15 млн. Доходом по ст. 178 УК РФ считается 120 млн руб.: себестоимость, НДС и налог на прибыль не вычитаются. Для следствия это означает простую арифметику: собрать все контракты, заключённые в результате картельного сговора, и сложить их суммы.

Как этот доход забирают в бюджет

Посчитать доход – половина дела. Вторая половина – взыскать его. Здесь поворотным стало дело так называемого Светомузыкального картеля. Группа ставропольских компаний и ИП, по версии обвинения, договаривалась о победах в закупках светового, звукового и сценического оборудования для домов культуры и театров. Участники работали по одному адресу, заходили на площадки с одних и тех же IP-адресов и снижали цену в узком коридоре – на 0,5–1,5%. Доход по 82 аукционам составил 300,2 млн руб. Один из ключевых участников признал вину и в 2023 году получил условный срок. Затем прокуратура, обратившись с иском в порядке гражданского судопроизводства, потребовала взыскать эти 300,2 млн руб. в доход государства как полученные по ничтожным сделкам. Первая инстанция иск удовлетворила, кассация в 2024 году решение отменила. В январе 2026 года дело дошло до Верховного Суда (Определение СКГД ВС РФ от 27.01.2026 № 4-КГПР25-76-К1). Коллегия указала: антиконкурентное соглашение и госконтракты, заключённые на его основе, совершены с заведомо противоправной целью и ничтожны (ст. 169 ГК РФ);

всё полученное по таким сделкам можно взыскать в доход Российской Федерации;

предписание антимонопольного органа для этого не требуется, а административные штрафы и предписания ФАС не мешают взыскать доход через суд. В апреле 2026 года Мособлсуд взыскал 300,2 млн руб. солидарно с осуждённого и четырёх компаний. Обратите внимание: ещё в июле 2024 года та же коллегия ВС РФ рассуждала противоположным образом. Картель не сделка, а для изъятия дохода есть специальный механизм – предписание ФАС (Определение СКГД ВС РФ от 30.07.2024 № 9-КГ24-7-К1). За полтора года позиция развернулась полностью. Теперь она закреплена на уровне Верховного Суда. В Обзор судебной практики ВС РФ № 3 (2026), утверждённый Президиумом 14.10.2026, вошло дело оренбургских компаний («Заря»). Там Судебная коллегия по экономическим спорам отменила отказы трёх инстанций и взыскала доход картеля сама (Определение СКЭС ВС РФ от 22.05.2026 № 309-ЭС25-15678). При этом административные дела по этому картелю прекратили за истечением давности, но на взыскание дохода через суд это не повлияло.

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Почему до руководителя добираются через уголовное дело

Порядок работы государства с картелями в ближайшие годы, можно предположить, будет выглядеть так: ФАС рассматривает дело о нарушении антимонопольного законодательства, штрафует участников по ст. 14.32 КоАП РФ и (или) выдаёт предписание перечислить доход в бюджет. Если доход превышает порог уголовной ответственности, материалы передают в следствие и возбуждают дело по ст. 178 УК РФ. В уголовном деле доход считают по всей выручке картеля. После приговора или прекращения дела по нереабилитирующему основанию прокурор подаёт иск: взыскать всю сумму солидарно с компаний и с людей, в отношении которых велось преследование. Без третьего и четвёртого шага у государства есть только юрлица. А компании банкротятся, ликвидируются, выводят активы, и тогда взыскание остаётся на бумаге. Уголовное дело устанавливает, что именно этот человек участвовал в картельном сговоре и извлёк доход. Это и позволяет предъявить требование ему лично. Тот же подход давно применяют в налоговых делах: уголовное преследование руководителя позволяет взыскать с него ущерб, если сама компания расплатиться не может (Постановление КС РФ от 08.12.2017 № 39-П). Ещё одна деталь, которую стоит учитывать: долг, возникший из преступных действий, через банкротство гражданина, как правило, не списывается (ст. 213.28 Закона о банкротстве от 26.10.2002 № 127-ФЗ). Поэтому взыскание может сопровождать человека всю его жизнь до тех пор, пока он не расплатится.

Что изменил закон № 467-ФЗ

Перелом в судебной практике, можно сказать, совпал по времени с ужесточением закона. Федеральный закон от 13.12.2024 № 467-ФЗ изменил ст. 178 УК РФ и смежные нормы: выделен отдельный состав – сговор на обязательных торгах , если он повлёк повышение, снижение или поддержание цен. Это новая ч. 2 ст. 178 УК РФ, до 5 лет лишения свободы;

появился квалифицирующий признак «организованная группа» , а за квалифицированный картель (ч. 3) установлен нижний предел наказания – от 2 до 6 лет лишения свободы; штрафы выросли в четыре раза и тоже получили нижнюю границу – от 2 до 4 млн руб.;

в примечании закреплено понятие дохода – та самая выручка без вычета расходов из позиции КС РФ;

ужесточены условия освобождения для того, кто первым сообщил о картеле : теперь ему нужно также вернуть незаконно полученный доход (либо иным образом загладить причинённый вред);

ссылки в ст. 76.1 УК РФ приведены в соответствие с новой структурой ст. 178 УК РФ : как и раньше, если впервые совершивший преступление перечислит в бюджет доход и денежное возмещение, освободиться можно в том числе при особо крупном размере дохода или ущерба. Уголовное право здесь прямо обслуживает цель пополнения бюджета;

введена альтернативная подследственность: раньше картели расследовало только МВД, теперь дело может вести и тот орган, который выявил преступление, в том числе СК и ФСБ. Отдельно отмечу: с 1 августа 2025 года ФАС ищет картельные сговоры с помощью ГИС «Антикартель» (Федеральный закон от 24.06.2025 № 182-ФЗ), которая автоматически анализирует данные о торгах. Больше выявленных картелей – больше материалов для уголовных дел.

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