Шаг 1. Лицензии: сверьте счёт с прайсом «1С»

У «1С» есть прайс-лист с рекомендованными ценами, я брал файл от 19 ноября 2026 года. Позиции 1С:ERP Управление предприятием 2:

основная поставка — 755 600 ₽;

корпоративная поставка — 4 822 000 ₽;

лицензия для дочерних обществ и филиалов — 252 000 ₽;

клиентские лицензии на 1, 10 и 50 рабочих мест: ПРОФ — 9 400, 60 900 и 274 300 ₽, КОРП — 18 400, 121 000 и 545 600 ₽;

лицензия на сервер: ПРОФ — 126 800 ₽, КОРП — 314 900 ₽.

У всех этих строк в колонке НДС стоит «Без НДС», у 1С:ERP — номер 72 в реестре российских программ. Продаёт ERP не любой партнёр, в прайсе написано: «Продажа только через партнеров, выполняющих условия проекта 1С:Центры ERP». Поэтому лицензии и работы обычно приходят от одного подрядчика.

У трёх интеграторов, чьи сайты и прайсы я открыл 19 ноября, цены лицензий совпали с прайсом «1С» до рубля. Один из них так и пишет в разборе бюджета: лицензии — «прайс „1С“, торгу не подлежит».

ИТС в прайсе «1С» теперь называется «1С:КП». Строка «ИТС для 1С:ERP от 38 000 ₽/год» на сайте одного интегратора по цене совпадает с позицией прайса «по схеме 8+4», а не с годом 1С:КП ПРОФ: он стоит 68 400 ₽, при непрерывном продлении — 57 000 ₽. Для отраслевых решений на базе ERP «1С» продаёт ещё «1С:КП Отраслевой» — от 22 580 до 208 000 ₽ в год.

Что проверить: каждая лицензия и каждый 1С:КП — отдельной строкой, с названием как в прайсе, ценой не выше рекомендованной и пометкой «Без НДС».