Лицензия 1С:ERP по прайсу «1С» на 19 ноября стоит 755 600 ₽, корпоративная поставка — 4 822 000 ₽. Цен работ в прайсе нет, а у одного интегратора на сайте их три — от 2 440 000 ₽, от 5 000 000 ₽ и от 15 000 000 ₽. Я сверил прайс, сайты, НК и письма Минфина — ниже 6 проверок до оплаты.
А в конце — то, чего нет ни в одном документе: откуда сейчас берётся сам список подрядчиков на эти миллионы.
Шаг 1. Лицензии: сверьте счёт с прайсом «1С»
У «1С» есть прайс-лист с рекомендованными ценами, я брал файл от 19 ноября 2026 года. Позиции 1С:ERP Управление предприятием 2:
основная поставка — 755 600 ₽;
корпоративная поставка — 4 822 000 ₽;
лицензия для дочерних обществ и филиалов — 252 000 ₽;
клиентские лицензии на 1, 10 и 50 рабочих мест: ПРОФ — 9 400, 60 900 и 274 300 ₽, КОРП — 18 400, 121 000 и 545 600 ₽;
лицензия на сервер: ПРОФ — 126 800 ₽, КОРП — 314 900 ₽.
У всех этих строк в колонке НДС стоит «Без НДС», у 1С:ERP — номер 72 в реестре российских программ. Продаёт ERP не любой партнёр, в прайсе написано: «Продажа только через партнеров, выполняющих условия проекта 1С:Центры ERP». Поэтому лицензии и работы обычно приходят от одного подрядчика.
У трёх интеграторов, чьи сайты и прайсы я открыл 19 ноября, цены лицензий совпали с прайсом «1С» до рубля. Один из них так и пишет в разборе бюджета: лицензии — «прайс „1С“, торгу не подлежит».
ИТС в прайсе «1С» теперь называется «1С:КП». Строка «ИТС для 1С:ERP от 38 000 ₽/год» на сайте одного интегратора по цене совпадает с позицией прайса «по схеме 8+4», а не с годом 1С:КП ПРОФ: он стоит 68 400 ₽, при непрерывном продлении — 57 000 ₽. Для отраслевых решений на базе ERP «1С» продаёт ещё «1С:КП Отраслевой» — от 22 580 до 208 000 ₽ в год.
Что проверить: каждая лицензия и каждый 1С:КП — отдельной строкой, с названием как в прайсе, ценой не выше рекомендованной и пометкой «Без НДС».
Шаг 2. Работы: какую из трёх цен вы покупаете
Интегратор с тремя суммами на сайте описывает их так:
«Проект внедрения типовой 1С:ERP без доработок» — от 2 440 000 ₽, от 37 рабочих дней;
«Обычно стоимость проекта автоматизации комплексного управления ресурсами на базе 1С:ERP начинается с 5 000 000 руб.»;
«Проектное внедрение 1С:ERP» — от 15 000 000 ₽, от инициации и обследования до запуска и поддержки. Пример расчёта на том же сайте: 50 рабочих мест, 8 подсистем, 3 интеграции, типовой функционал «с минимальными доработками» — «от 15 млн руб.».
Это три разных объёма работ. Цену двигают доработки и число рабочих мест: по словам «1С», стоимость проекта «как правило… пропорциональна числу автоматизируемых рабочих мест (АРМ)».
У другого интегратора — «Внедрение 1С:ERP — от 10 000 000 ₽» и приписка: «Любая цифра до обследования – вилка плюс-минус 40%». От 10 млн это 6–14 млн ₽ (расчётно). Обследование там стоит отдельно: экспресс — от 200 000 ₽, предпроектное — от 1 000 000 ₽.
Он же раскладывает бюджет проекта по долям. Это его оценка, а не статистика:
работы интегратора — 40–50 %;
лицензии и подписки — 15–20 %;
время ваших сотрудников — 15–20 %, и «в смете подрядчика этой строки нет»;
доработки сверх плана — 10–30 %;
инфраструктура — 10–15 %, перенос данных — 5–15 %.
Всё, что сверх объёма, считают по часам: доработка — «от 4 500 ₽/ч», настройка и сопровождение — 5 000 ₽ в час у первого интегратора, консультирование пользователей — 3 200 ₽ в час у третьего.
Что проверить: сколько рабочих мест и какие подсистемы входят в цену, есть ли доработки и в каком объёме, какая ставка за час сверх договора. Сверить бюджет «1С» предлагает «методом аналогов» — по опубликованным кейсам конкурса «1С:Проект года» с трудозатратами и сроками.
Шаг 3. Этапы и акты: платите за результат этапа
В книге «1С» об управлении проектами ERP 7 фаз — от инициации до закрытия. Интеграторы называют этапы по-своему, но на выходе каждого есть документ. Пример с сайта интегратора: после обследования сдают «Реестр бизнес-процессов для моделирования; План-график моделирования …; Уточненное КП, отчет об обследовании».
Модели оплаты, которые я видел на сайтах 19 ноября:
Почасовая ставка.
Цена этапа со словом «от».
Фиксированный бюджет первого рабочего контура: «Стоимость рабочего контура известна до старта – без „посчитаем по ходу“».
Ежемесячное закрытие работ. Так устроена методика «1С:Технология быстрого результата»: она предполагает «регулярное закрытие выполненных работ».
Что проверить: у каждого этапа — свой акт, документ-результат и критерии приёмки, а порядок изменений объёма записан в договоре. Формулировка с сайта интегратора годится в договор почти дословно: «Фиксировать границы, допущения и ответственных; изменения рассматривать через согласованную процедуру».
Шаг 4. НДС: какие строки счёта идут без налога
С 1 января 2026 года общая ставка НДС — 22 % (п. 3 ст. 164 НК в редакции закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ). ФНС в письме от 29.12.2025 № СД-4-3/11802@ уточнила: ставка зависит от даты отгрузки, исключений для длящихся договоров, заключённых до 01.01.2026, нет. Договор подписали в 2025 году по 20 % — акты 2026 года идут по 22 %.
Дальше счёт делится на три части:
Лицензия — без НДС. Пп. 26 п. 2 ст. 149 НК освобождает права на программы из единого реестра российских программ, «включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности». В 2026 году подпункт не менялся.
Доработка — без НДС, только в рамках лицензионного договора. Письмо Минфина от 06.05.2026 № 03-07-07/37960: освобождение применяется, когда доработка «осуществляется в рамках договора (дополнительного соглашения к договору) на передачу прав на использование». Вопрос задавал правообладатель; для партнёра и сублицензии Минфин писал то же в письме от 28.07.2022 № 03-07-08/72877.
Техподдержка и сопутствующие услуги — с НДС 22 %. Письмо от 03.08.2023 № 03-07-07/72795: освобождение для них «не предусмотрено». Исключение — поддержка включена в цену прав, и выделить её стоимость нельзя.
Доработка отдельным договором услуг под формулировку писем не подходит. Сами письма оговаривают, что «имеют информационно-разъяснительный характер», поэтому форму договора лучше согласовать с бухгалтером до подписания, а не после первого акта.
Что проверить: доработка — в лицензионном договоре или допсоглашении к нему, поддержка — отдельной строкой с НДС. И спросите, с налогом или без указаны суммы «от» на сайте: на страницах, которые я открыл, это не уточнено.
Шаг 5. Налог на прибыль и бухучёт: коэффициент 2 зависит от одного пункта
Расходы на права по лицензионным и сублицензионным договорам, «а также расходы на адаптацию и модификацию этих программ» учитывают по пп. 26 п. 1 ст. 264 НК. Права на программы из реестра можно учесть с коэффициентом 2. С 1 января 2026 года — только если договор не даёт права передать лицензию другим лицам (закон № 425-ФЗ).
Коэффициент 2 — только на права. Письмо Минфина от 11.09.2025 № 03-03-06/1/88519: он «применяется только к расходам, связанным с приобретением права на использование». Адаптация и модификация — отдельная группа расходов той же нормы. На техподдержку и иные услуги повышающий коэффициент «не предусмотрен» (письмо от 16.09.2025 № 03-03-06/2/90056).
Списывают права равномерно в течение срока лицензионного договора (ст. 272 НК, письмо Минфина от 09.08.2024 № 03-03-06/1/74800). Срок в договоре не указан — по п. 4 ст. 1235 ГК договор считается заключённым на 5 лет. Корпоративная поставка за 4 822 000 ₽ без срока в договоре — это 60 месяцев по 80 367 ₽ расходов, с коэффициентом 2 — по 160 733 ₽ (расчётно).
В бухучёте права по лицензионному договору подходят под признаки нематериального актива по ФСБУ 14/2022 (п. 4). Если стоимость ниже лимита, который организация установила сама, затраты идут в расходы периода (п. 7). Если актив признали, его первоначальная стоимость — все капвложения до признания (п. 13), а какие затраты внедрения туда войдут, определяет ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».
Что проверить: в лицензионном договоре — срок и запрет передавать права третьим лицам; в актах — права, адаптация и модификация, поддержка отдельными строками. От этих строк зависят и НДС, и коэффициент.
Шаг 6. Статус партнёра: что видно на сайте «1С» без входа
«1С» рекомендует обращаться за ERP к партнёрам со статусом «1С:Центр ERP» и публикует их рейтинг. Без входа и регистрации видно:
Рейтинг центров ERP. Фильтры по городу, отраслевому статусу и «Опыту крупных внедрений» от 50 до 1 000 рабочих мест. Колонка «Спец» — число сертификатов специалистов, «АРМ» — рабочие места «на подтвержденных клиентами успешных внедрениях».
Карточка партнёра. Отметка «Сертифицирован по ISO 9001», статусы, сертификаты по видам и список внедрений, «подтвержденных отзывом или подтверждением от клиента»: клиент, город, отрасль, рабочие места, дата.
Справочник «Внедренные решения». На 19 ноября в нём 5 631 опубликованное внедрение 1С:ERP и решений на его основе.
Отраслевой статус «Производство» на 19 ноября — у 97 партнёров.
Что проверить: у партнёра статус «1С:Центр ERP», а не «Кандидат в 1С:Центр ERP», отраслевой статус вашей отрасли и подтверждённые клиентами внедрения вашего масштаба.
Откуда берётся сам список подрядчиков
Всё, что выше, проверяется по документам, когда подрядчики для переговоров уже есть. Но статус «Производство» — у 97 партнёров, и ещё до документов кто-то из них оказывается в списке первым. 19 ноября я 5 раз спросил у нейросети Яндекса: «посоветуй интегратора для внедрения 1с erp на производстве». Ответ каждый раз немного другой, поэтому 5 раз; спрашивал из Москвы.
Во всех 5 ответах первой стояла компания, у которой на картах 2 оценки. Сеть с 16 точками на карте шла ниже, хотя ответ сам называл её «одним из крупнейших участников сети „1С:Центр ERP“».
В 4 ответах из 5 первые три места шли в том же порядке, что в одной статье-рейтинге.
Фразы ответа повторяли статью почти слово в слово: «более 1 000 выполненных проектов» стало «более 1000 реализованных проектов».
Статья вышла 13 октября в личном блоге, без пометки «Реклама». Утром 19 ноября у неё был 31 просмотр.
Лицензия под такой проект стоит 755 600 ₽ или 4 822 000 ₽, работы — от 2,4 до 15 млн ₽. Список подрядчиков на эти миллионы в ответе начинается так же, как статья с 31 просмотром.
Как вы выбираете интегратора: по статусу у «1С», по совету коллег — или по тому, что о нём написано?