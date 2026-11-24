Расходы на рекламу в интернете: блог, статья в СМИ, рейтинг

Блог компании. Публикации в интернете — это «информационно-телекоммуникационные сети» из абзаца 2 п. 4 ст. 264. Если статьи блога продвигают услуги компании, действует ст. 18.1 закона о рекламе. Такая реклама «должна содержать пометку "реклама"» и указание на рекламодателя (ч. 16), а распространять её можно только с идентификатором рекламы от оператора рекламных данных (ч. 17).

Для налога это не формальность. Расходы рекламодателя на рекламу в интернете не учитываются, если информация о ней не была представлена в Роскомнадзор по ст. 18.1 или если реклама вышла на ресурсе, доступ к которому ограничен (п. 44 ст. 270 НК). Как вы квалифицируете пост в учёте и как его маркируете — один и тот же вопрос.

Статья в отраслевом СМИ. Средства массовой информации названы в том же абзаце 2, а сетевое издание — ещё и интернет: для него действуют те же ст. 18.1 и п. 44 ст. 270. Оплаченный материал о компании оценивают по признакам п. 1 ст. 3 — по тексту, а не по рубрике издания. В акте должно быть видно, за что заплатили: подготовку материала, согласование с редакцией или размещение.

Участие в рейтинге. Самая спорная строка. Для издателя рейтинг может быть аналитическим обзором рынка, на который закон о рекламе не распространяется, — пока у материала нет «в качестве основной цели продвижение товара на рынке». Если компания платит за место, карточку или текст о себе, вопрос о цели материала возникает сам. Готового ответа закон не даёт: решают содержание публикации и условия договора.

Для учёта это развилка: признали материал рекламой на сайте издания — те же правила, что для блога, без норматива, но со сведениями в Роскомнадзор; обзором рынка — основание для расхода ищут вне пп. 28.