Агентство прислало один счёт: ведение блога компании, 2 статьи в отраслевых СМИ и участие в рейтинге — одной строкой «маркетинговые услуги». По НК в таком счёте могут оказаться 3 разных вида расходов: реклама без норматива, реклама в пределах 1% выручки и работы, которые рекламой не считаются.
Какая строка куда попадёт, решает не название услуги, а что опубликовано, где и с какой целью. Цена ошибки — весь расход: если пост в блоге — реклама, а сведения о ней не переданы в Роскомнадзор, расход на него не учтут вовсе (п. 44 ст. 270 НК). Ниже — 5 позиций, на которые стоит разложить счёт и акт; нормы НК и закона о рекламе я сверил в редакции на 24 ноября 2026 года.
Расходы на рекламу одной суммой: почему это вопрос бухгалтера
24 ноября 2026 года RUPR Agency (агентство B2B-маркетинга из Москвы) сравнила условия 15 агентств B2B-маркетинга: отдельные цены на контент, рекламу и публикации в СМИ показали на сайте только 2 из них. У остальных — одна сумма за комплекс, цены лишь части услуг или цен нет вовсе.
Для собственника одна сумма удобна: понятно, сколько стоит месяц. Для бухгалтера это задача без данных. Расходами для налога на прибыль признаются «обоснованные и документально подтвержденные затраты» (п. 1 ст. 252 НК), а вид расхода зависит от того, что именно сделано. Если в акте одна строка, разделить сумму по видам расходов не из чего.
Нормируемые и ненормируемые расходы на рекламу: что говорит ст. 264 НК
Расходы на рекламу — прочие расходы (пп. 28 п. 1 ст. 264 НК). П. 4 той же статьи делит их на 2 группы.
Без норматива — то, что перечислено в абзацах 2–4:
«расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информации (в том числе объявления в печати, передача по радио и телевидению), информационно-телекоммуникационные сети, при кино- и видеообслуживании»;
световая и иная наружная реклама, включая рекламные стенды и щиты;
выставки, ярмарки, витрины, комнаты образцов, «изготовление рекламных брошюр и каталогов».
В пределах 1% выручки — призы для массовых рекламных кампаний и «расходы на иные виды рекламы, не указанные в абзацах втором - четвертом настоящего пункта». Их признают «в размере, не превышающем 1 процента выручки от реализации, определяемой в соответствии со статьей 249» за отчётный (налоговый) период. Сверх норматива такие расходы не учитываются (п. 44 ст. 270 НК).
При выручке 80 млн ₽ за год «иные виды рекламы» можно учесть не больше чем на 800 000 ₽. Блог и статьи в СМИ, если это реклама, в этот лимит не входят: интернет и СМИ названы в абзаце 2.
В норматив из такого счёта попадут, например, призы победителям розыгрыша, который агентство провело среди читателей блога в рамках рекламной кампании. Но «без норматива» не значит «без условий» — условие ниже, в разделе про блог.
Реклама ли это вообще: что говорит 38-ФЗ
Своего определения рекламы в НК нет. Термины других отраслей кодекс применяет «в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства» (п. 1 ст. 11 НК), то есть по закону о рекламе.
Реклама по нему — информация, «адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке» (п. 1 ст. 3 38-ФЗ).
В ч. 2 ст. 2 перечислено, на что закон не распространяется. Для счёта агентства важен п. 3: «справочно-информационные и аналитические материалы (обзоры внутреннего и внешнего рынков, результаты научных исследований и испытаний), не имеющие в качестве основной цели продвижение товара на рынке и не являющиеся социальной рекламой».
Одна и та же статья в блоге может быть рекламой услуг компании или обзором рынка без цели продвижения. Пост «5 причин выбрать нас» продвигает услуги компании. Пост «Как изменились ставки аренды складов за 2026 год» может оказаться обзором рынка — если его основная цель не продвижение. Решают текст и цель, а не площадка.
Если строка рекламой не является, у неё в ст. 264 есть другие основания: например, пп. 27 — «расходы на текущее изучение (исследование) конъюнктуры рынка» или пп. 15 — «расходы на консультационные и иные аналогичные услуги». Какое подходит, бухгалтер решает по тому, что написано в акте.
Расходы на рекламу в интернете: блог, статья в СМИ, рейтинг
Блог компании. Публикации в интернете — это «информационно-телекоммуникационные сети» из абзаца 2 п. 4 ст. 264. Если статьи блога продвигают услуги компании, действует ст. 18.1 закона о рекламе. Такая реклама «должна содержать пометку "реклама"» и указание на рекламодателя (ч. 16), а распространять её можно только с идентификатором рекламы от оператора рекламных данных (ч. 17).
Для налога это не формальность. Расходы рекламодателя на рекламу в интернете не учитываются, если информация о ней не была представлена в Роскомнадзор по ст. 18.1 или если реклама вышла на ресурсе, доступ к которому ограничен (п. 44 ст. 270 НК). Как вы квалифицируете пост в учёте и как его маркируете — один и тот же вопрос.
Статья в отраслевом СМИ. Средства массовой информации названы в том же абзаце 2, а сетевое издание — ещё и интернет: для него действуют те же ст. 18.1 и п. 44 ст. 270. Оплаченный материал о компании оценивают по признакам п. 1 ст. 3 — по тексту, а не по рубрике издания. В акте должно быть видно, за что заплатили: подготовку материала, согласование с редакцией или размещение.
Участие в рейтинге. Самая спорная строка. Для издателя рейтинг может быть аналитическим обзором рынка, на который закон о рекламе не распространяется, — пока у материала нет «в качестве основной цели продвижение товара на рынке». Если компания платит за место, карточку или текст о себе, вопрос о цели материала возникает сам. Готового ответа закон не даёт: решают содержание публикации и условия договора.
Для учёта это развилка: признали материал рекламой на сайте издания — те же правила, что для блога, без норматива, но со сведениями в Роскомнадзор; обзором рынка — основание для расхода ищут вне пп. 28.
Учёт расходов на рекламу: как разделить счёт агентства
5 позиций, на которые стоит разложить счёт и акт:
Реклама в интернете — посты и статьи блога, которые продвигают компанию. По каждой: площадка, дата выхода, адрес страницы, идентификатор рекламы.
Публикации в СМИ — издание, дата выхода, адрес или номер выпуска; рекламный это материал или нет.
Рейтинги и премии — организатор, дата публикации, что получила компания: место, карточку, текст, диплом.
Аналитика, исследования, консультации, экспертные тексты без цели продвижения — отдельной строкой с описанием результата: основание для учёта у них может быть другим.
Призы и иные виды рекламы — всё, чего нет в абзацах 2–4 п. 4 ст. 264: эта сумма идёт в норматив 1% выручки.
К акту — отчёт. Расход подтверждают и документами, «косвенно подтверждающими произведенные расходы», в том числе «отчетом о выполненной работе в соответствии с договором» (п. 1 ст. 252 НК). В отчёте — перечень материалов с адресами и датами выхода, снимки страниц, идентификаторы рекламы.
В договоре — цена по каждой позиции и кто передаёт сведения о рекламе в Роскомнадзор: закон обязывает участников рекламы не только предоставлять информацию, но и «обеспечивать предоставление информации» (ч. 3 ст. 18.1 38-ФЗ). Номер для справочной системы: письмо Минфина от 03.04.2025 № 03-03-06/1/32866 — о расходах на рекламу в интернете.
Коротко: расходы на рекламу и налог на прибыль
Нормируются ли расходы на рекламу в интернете? Если это реклама — нет (абзац 2 п. 4 ст. 264 НК). Но расход не учтут, если сведения не переданы в Роскомнадзор или реклама вышла на ресурсе с ограниченным доступом (п. 44 ст. 270 НК).
От какой суммы считать 1%? От выручки от реализации по ст. 249 НК за отчётный (налоговый) период.
На УСН то же самое? Порядок тот же: на УСН «доходы минус расходы» расходы на рекламу — пп. 20 п. 1 ст. 346.16 НК, и они принимаются «в порядке, предусмотренном для исчисления налога на прибыль организаций статьями 254, 255, 263, 264, 265 и 269» (п. 2 ст. 346.16).
Что остаётся у компании после такого отчёта
Разделённый счёт и отчёт с адресами и датами нужны налоговому учёту. Но у этого списка есть вторая жизнь: это перечень того, что о компании написано снаружи, — в блоге, в отраслевых СМИ, в рейтингах. По таким текстам компанию находит клиент, когда ищет подрядчика в поиске или спрашивает нейросеть. В счёте одной суммой этого перечня не видно ни бухгалтеру, ни собственнику.
Как у вас в акте агентства: одна строка «маркетинговые услуги» или каждая публикация с адресом и датой?