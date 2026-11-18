Принятие Федерального закона от 07.06.2025 № 140-ФЗ перевело электронные перевозочные документы из разряда добровольного эксперимента в обязательный контур работы для участников грузоперевозок и транспортно-экспедиционной деятельности.

Принятие Федерального закона от 07.06.2025 № 140-ФЗ перевело электронные перевозочные документы из разряда добровольного эксперимента в обязательный контур работы для участников грузоперевозок и транспортно-экспедиционной деятельности. На практике главная сложность при переходе на электронную транспортную накладную (ЭТрН) возникает на стыке трех подразделений: бухгалтерии, склада и транспортной логистики.

Разберем пошагово, как устроен документооборот в ГИС ЭПД, какие подписи нужны сотрудникам и водителям, и где чаще всего допускаются ошибки, способные привести к отказу в принятии расходов по ст. 252 НК РФ.

1. Когда ЭТрН обязательна, а когда допускается бумага

Закон № 140-ФЗ внес изменения в Устав автомобильного транспорта (№ 259-ФЗ) и закон о транспортно-экспедиционной деятельности (№ 87-ФЗ). Передача сведений об электронных перевозочных документах в государственную информационную систему (ГИС ЭПД) осуществляется исключительно через аккредитованных Минтрансом РФ операторов ИС ЭПД (напрямую без оператора подключиться к ГИС ЭПД нельзя).

Оформление на бумажном носителе сохраняется только в строго ограниченных случаях, перечень которых утверждает Минтранс РФ (например, при перевозке грузов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, а также в отдельных специальных случаях, предусмотренных подзаконными актами). Для стандартных коммерческих перевозок между юридическими лицами и ИП обмен идет в электронном виде.

2. Как распределяются 4 обязательных титула ЭТрН

Формализованный XML-документ ЭТрН состоит из файлов обмена (титулов), каждый из которых подписывает свой участник в строгой последовательности. Нарушение порядка подписания блокирует дальнейшее движение документа в ГИС ЭПД:

- Титул 1 (Файл обмена грузоотправителя) — формируется до выезда машины со склада. Содержит сведения об участниках перевозки, грузе, сопроводительных документах (УПД, сертификатах), транспортном средстве и водителе. Подписывает уполномоченный представитель грузоотправителя.

- Титул 2 (Файл обмена перевозчика при погрузке) — подтверждает фактический прием груза к перевозке, его состояние и массу/количество мест. Подписывает водитель или представитель перевозчика. Именно после фиксации Титула 2 в ГИС ЭПД формируется уникальный QR-код рейса.

- Титул 3 (Файл обмена грузополучателя) — оформляется при разгрузке. Грузополучатель фиксирует фактическую приемку груза либо расхождения (недостачу, бой, порчу).

- Титул 4 (Файл обмена перевозчика при выгрузке) — завершает цикл перевозки и подтверждает сдачу груза грузополучателю.

Важный нюанс: если в пути меняются водитель, тягач/прицеп или адрес выгрузки (переадресация), в ГИС ЭПД формируются дополнительные титулы (Т5–Т8), а не переписывается первоначальный файл.

3. Какие электронные подписи и МЧД нужны участникам (№ 63-ФЗ)

Один из самых частых вопросов от бухгалтерии — нужно ли покупать дорогостоящие токены с квалифицированной электронной подписью (УКЭП) каждому водителю и кладовщику. Законодательство допускает более гибкую схему:

Руководитель организации / ИП: использует УКЭП, полученную в УЦ ФНС России.

Сотрудники склада, логисты, бухгалтеры: подписывают титулы ЭТрН своей УКЭП физического лица с обязательным приложением машиночитаемой доверенности (МЧД) единого формата (003), зарегистрированной в распределенном реестре ФНС. В полномочиях МЧД должны быть корректно указаны права на подписание перевозочных документов.

Водители: для подписания Титула 2 (погрузка) и Титула 4 (выгрузка) водителю не требуется токен с УКЭП. Достаточно усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП) в мобильном приложении оператора ИС ЭПД или в приложении «Госключ» на смартфоне, в связке с МЧД, выданной компанией-перевозчиком.

4. Как водитель подтверждает ЭТрН при проверке ГИБДД на трассе

Согласно Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом (Постановление Правительства РФ № 2200) и Правилам функционирования ГИС ЭПД (Постановление № 931), бумажная распечатка электронного документа не требуется.

После подписания Титула 2 водитель получает в мобильном приложении динамический QR-код, содержащий идентификатор ЭТрН в ГИС ЭПД. Инспектор ГИБДД или Ространснадзора считывает этот код служебным планшетом — проверка работает даже на участках трассы без устойчивого мобильного интернета за счет криптографической защиты самого QR-кода.

5. Налоговые последствия и типовые ошибки при интеграции с 1С

Для бухгалтерии главный риск кроется в разрыве между первичным учетным документом на товар (УПД в ЭДО) и перевозочным документом (ЭТрН в ГИС ЭПД):

Незавершенный цикл титулов: если водитель подписал Титул 2, склад получателя принял груз по Титулу 3, но перевозчик забыл закрыть Титул 4, документ остается в статусе незавершенной перевозки. При камеральной проверке по НДС и налогу на прибыль (ст. 252 НК РФ) у заказчика перевозки могут возникнуть споры по подтверждению реальности транспортировки.

Двойной ручной ввод данных: когда логист перебивает номенклатуру, вес и номера УПД из 1С в веб-кабинет оператора ЭПД вручную, неизбежны опечатки в госномерах ТС или реквизитах грузополучателя. Оптимальный путь — настройка модуля обмена непосредственно в учетной системе (1С:УТ, 1С:КА, 1С:ERP, 1С:УНФ), чтобы Титул 1 заполнялся автоматически на основании документа реализации и задания на перевозку.

Доработка нетиповых баз 1С: если конфигурация 1С доработана под специфику предприятия, интеграцию с оператором ИС ЭПД корректнее выполнять через изолированные внешние расширения конфигурации (.cfe), чтобы не лишать базу возможности получать штатные обновления от фирмы «1С».

Чек-лист подготовки компании к работе с ЭТрН:

Выбрать аккредитованного оператора ИС ЭПД (проверить, поддерживает ли он роуминг с операторами ваших ключевых перевозчиков и заказчиков). Выпустить МЧД формата 003 на ответственных сотрудников склада и логистики. Проверить справочники контрагентов, складов (адреса по ФИАС/ГАР), транспортных средств и водителей в 1С на полноту реквизитов. Настроить мобильное приложение у водителей и провести 1–2 тестовых рейса с контролем прохождения всех 4 титулов до пиковых сезонных отгрузок.

Об авторе: Олег Соловьёв — руководитель ИТ-проектов, консультант по интеграции 1С, ГИС МТ «Честный ЗНАК» и ГИС ЭПД, основатель проекта.

Материал носит информационно-справочный характер и отражает практику технической настройки учетных систем и электронного документооборота.