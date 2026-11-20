Суть спора

Муниципальный заказчик закупил по контракту 261 металлический контейнер для твердых коммунальных отходов. При приемке нашел дефекты лакокрасочного покрытия и сварных швов. Начался спор о приемке и оплате, и поставщик пошел в арбитраж с иском на 5 847 146,99 руб. (дело № А19-23700/2023, Арбитражный суд Иркутской области).

Суд назначил товароведческую экспертизу. В апреле 2024 года эксперт пришел к выводу: все 261 контейнер соответствует техническому заданию, оснований для изменения цены контракта нет. Для заказчика это означало риск заплатить всю сумму: переломить выводы экспертизы, которую назначил сам суд, непросто.