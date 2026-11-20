Поставщик требовал с муниципального заказчика 5,8 млн руб. за поставленные контейнеры, и судебная экспертиза была на его стороне. Через два года суд отказал ему полностью и взыскал с него 682 000 руб. расходов на экспертизы. Разберу, что было не так с первой экспертизой и что из этого стоит взять любой компании, которая спорит о качестве товара.
Суть спора
Муниципальный заказчик закупил по контракту 261 металлический контейнер для твердых коммунальных отходов. При приемке нашел дефекты лакокрасочного покрытия и сварных швов. Начался спор о приемке и оплате, и поставщик пошел в арбитраж с иском на 5 847 146,99 руб. (дело № А19-23700/2023, Арбитражный суд Иркутской области).
Суд назначил товароведческую экспертизу. В апреле 2024 года эксперт пришел к выводу: все 261 контейнер соответствует техническому заданию, оснований для изменения цены контракта нет. Для заказчика это означало риск заплатить всю сумму: переломить выводы экспертизы, которую назначил сам суд, непросто.
Что было не так с заключением
Заказчик заказал рецензию - заключение специалиста о качестве самой экспертизы. Специалист, кандидат технических наук и материаловед, за 10 дней нашел пять недостатков:
Противоречие внутри документа. В таблице дефектов эксперт фиксирует отклонения от технического задания, а в последнем столбце той же таблицы ставит «требования ТЗ соблюдены».
Ответ, из которого ничего не следует. Дефекты описаны формулировкой «принят к фиксированию при проверке объектов». Нарушают ли они контракт, понять нельзя.
Не применены отраслевые стандарты: ОСТ 22-1643-85 о металлических мусоросборниках и ГОСТ 9.032-74 о лакокрасочных покрытиях.
Не проведены испытания, обязательные по п. 2.13, 2.14, 4.3 и 4.4 ОСТ 22-1643-85.
Не проверено главное из ТЗ: марка стали Ст3, толщина листа 2 мм, антикоррозийная обработка внутри и снаружи.
Обратите внимание на первые два пункта. Чтобы их увидеть, не нужны специальные знания - достаточно внимательно прочитать само заключение. Такой довод суд не может отклонить как мнение заинтересованной стороны: противоречие видно в документе.
Что сделал суд
Доводы рецензии легли в ходатайство заказчика о повторной экспертизе, и 27.12.2024 суд его удовлетворил. Довод о формулировке эксперта суд воспроизвел почти дословно:
«…используется терминология „Принят к фиксированию при проверке объектов“, которая, по мнению суда, не дает однозначного ответа о качестве товара…»
К повторной экспертизе привлекли лабораторию разрушающего контроля. Она установила то, что первая экспертиза не проверяла:
в части контейнеров сталь марки Ст2 вместо Ст3;
вместо радиусных стенок - прямые углы, размеры не совпадают с заявленными;
ножки разной длины, есть следы повторного окрашивания;
на треть высоты контейнеры не водонепроницаемы.
Резолютивная часть решения объявлена 18.03.2026, полный текст изготовлен 01.04.2026: в иске поставщику отказать полностью. С поставщика в пользу заказчика взыскано 682 000 руб. расходов на судебную экспертизу, в бюджет - 112 853 руб. госпошлины. Текст решения находится в открытом доступе.
Что из этого взять себе
Покупателю и заказчику:
Фиксируйте дефекты при приемке письменно: акт, фотографии, ссылки на конкретные пункты ТЗ. Без этого спорить потом не о чем.
Получив заключение судебной экспертизы, читайте не только выводы, но и таблицы и исследовательскую часть. Вывод должен следовать из того, что эксперт сам описал.
Проверьте, применены ли стандарты, на которые ссылаются контракт и ТЗ, и проведены ли испытания. Если эксперт ограничился осмотром там, где нужна лаборатория, это довод для повторной экспертизы.
Ходатайство о повторной экспертизе заявляйте с конкретикой: что не проверено и какие испытания нужны. Основание - ч. 2 ст. 87 АПК РФ: сомнения в обоснованности заключения или противоречия в выводах.
Поставщику:
Выигранная первая экспертиза - еще не выигранное дело. Если товар не соответствует ТЗ, повторная экспертиза с лабораторными испытаниями это покажет, а расходы на все экспертизы лягут на проигравшую сторону. Здесь это 682 000 руб. сверх проигранного иска.
Сколько это длилось
Экспертизу назначили 10.01.2024, рецензию подготовили 19.08.2024, решение изготовлено 01.04.2026. От рецензии до решения прошло 19 месяцев, большую часть заняла повторная экспертиза с лабораторными испытаниями металла.
Рецензия не гарантирует исход спора и не заменяет экспертизу. Ее задача - дать суду проверяемые основания сомневаться в заключении. В этом деле их оказалось достаточно.