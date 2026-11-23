На связь в офисе уходят три вида расходов: ежемесячная оплата интернета, покупка роутера и, если роутер взят у провайдера, арендная плата. Ниже порядок их учёта на ОСНО и УСН «доходы минус расходы», НДС и пример с проводками.
Оплата интернета
На общей системе расходы на интернет относятся к прочим по подпункту 25 пункта 1 статьи 264 НК РФ, где прямо названы расходы на услуги связи и информационные системы «СВИФТ, Интернет и иные аналогичные системы». Дата признания при методе начисления определяется по подпункту 3 пункта 7 статьи 272 НК РФ: дата расчётов по условиям договора, дата предъявления документов или последнее число отчётного периода.
На УСН «доходы минус расходы» основание другое: подпункт 18 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ, «расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги, расходы на оплату услуг связи». Расход признаётся после оплаты по подпункту 1 пункта 2 статьи 346.17 НК РФ.
Ежемесячный акт для налогового учёта обязателен, только если его требует договор (письмо Минфина России от 13.11.2009 № 03-03-06/1/750). На УСН расход подтверждают договор и документы об оплате, при оплате через интернет-банк это может быть банковская выписка (письмо Минфина России от 09.12.2013 № 03-11-06/2/53606). Без счёта-фактуры или УПД не будет вычета НДС по пункту 1 статьи 172 НК РФ, поэтому их стоит запросить у провайдера сразу.
Покупка роутера
Амортизируемым считается имущество со сроком полезного использования больше 12 месяцев и первоначальной стоимостью больше 100 000 рублей (пункт 1 статьи 256 НК РФ). Обычный офисный роутер дешевле.
ОСНО. Стоимость имущества, которое не относится к амортизируемому, включается в материальные расходы в полной сумме по мере ввода в эксплуатацию (подпункт 3 пункта 1 статьи 254 НК РФ). Та же норма разрешает распределить расход с учётом срока использования, это решение закрепляют в учётной политике.
УСН. Роутер дешевле 100 000 рублей учитывают как материальный расход по подпункту 5 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ. Пункт 2 статьи 346.16 велит принимать материальные расходы в порядке статьи 254, где стоимость такого имущества списывается по мере ввода в эксплуатацию, а подпункт 1 пункта 2 статьи 346.17 связывает признание с оплатой. Поэтому осторожнее учитывать роутер, когда он и оплачен, и введён в эксплуатацию, по более поздней из двух дат.
Если же объект дороже 100 000 рублей, на УСН это основное средство: признаки определяются по пункту 4 статьи 346.16 НК РФ, расходы учитывают по подпункту 1 пункта 1 и пункту 3 статьи 346.16, равными долями на последнее число отчётного периода в размере оплаченных сумм (подпункт 4 пункта 2 статьи 346.17).
Бухгалтерский учёт. По пункту 5 ФСБУ 6/2020 организация может не применять стандарт к активам дешевле лимита, который она устанавливает с учётом существенности. Затраты на такие активы признаются расходами периода, в котором понесены, а организация обязана обеспечить контроль их наличия и движения. Рекомендация Фонда НРБУ «БМЦ» Р-126/2021-КпР (пункт 10) допускает вести такой контроль в натуральных единицах, без денежной оценки.
Если роутер арендован у провайдера
Арендная плата на ОСНО учитывается в прочих расходах по подпункту 10 пункта 1 статьи 264 НК РФ, на УСН по подпункту 4 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ. В бухгалтерском учёте пункт 11 ФСБУ 25/2018 разрешает не признавать право пользования активом, в частности, если рыночная стоимость такого же нового предмета не превышает 300 000 рублей или если организация вправе применять упрощённые способы бухучёта. Пункт 12 добавляет условия: договор не предусматривает переход права собственности или выкуп по цене значительно ниже справедливой, а предмет аренды не планируется сдавать в субаренду. Тогда арендные платежи признаются расходами равномерно в течение срока аренды.
НДС
С 1 января 2026 года базовая ставка НДС 22 % (Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ).
На общей системе НДС по роутеру и интернету принимается к вычету по статьям 171 и 172 НК РФ при наличии счёта-фактуры или УПД.
С 2025 года организации на УСН тоже платят НДС, и порядок зависит от их положения. Если упрощенец освобождён по статье 145 НК РФ или применяет ставку 5 % или 7 %, входящий НДС к вычету не принимается (подпункты 3 и 8 пункта 2 статьи 170 НК РФ) и учитывается в расходах по подпункту 8 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ. Если он платит НДС по общим ставкам пунктов 1-3 статьи 164 НК РФ, входящий НДС принимается к вычету по статьям 171 и 172, а в расходы не включается (письмо Минфина России от 26.05.2025 № 03-11-09/51466, направлено письмом ФНС России от 11.11.2025 № СД-4-3/10127@).
Пример
Организация на общей системе, лимит по ФСБУ 6/2020 в учётной политике 100 000 рублей. В ноябре куплен и сразу введён в эксплуатацию роутер за 6 100 рублей, в том числе НДС 22 % 1 100 рублей. Интернет стоит 2 440 рублей в месяц, в том числе НДС 440 рублей, провайдер выставляет УПД ежемесячно.
Роутер:
Дт 26 (44) Кт 60: 5 000 рублей, роутер списан в расходы;
Дт 19 Кт 60: 1 100 рублей, НДС;
Дт 68 Кт 19: 1 100 рублей, НДС принят к вычету;
контроль наличия: роутер записан в ведомость малоценных объектов.
Интернет ежемесячно:
Дт 26 (44) Кт 60: 2 000 рублей, услуги связи;
Дт 19 Кт 60: 440 рублей, НДС;
Дт 68 Кт 19: 440 рублей, НДС принят к вычету.
В налоговом учёте 5 000 рублей за роутер попадают в материальные расходы ноября, 2 000 рублей за интернет в прочие расходы каждого месяца. Разниц не возникает, потому что роутер куплен и введён в эксплуатацию в одном месяце. Если купить его в декабре, а ввести в январе, в бухгалтерском учёте расход будет в декабре, в налоговом в январе, и появится временная разница по ПБУ 18/02 для тех, кто его применяет.
Что закрепить в документах
В договоре с провайдером: порядок выставления УПД и актов.
В учётной политике: лимит для ФСБУ 6/2020, способ контроля малоценных объектов и порядок списания имущества дешевле 100 000 рублей в налоговом учёте.
Для роутера: приказ или акт о вводе в эксплуатацию, от его даты зависит момент налогового расхода.