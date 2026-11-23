Оплата интернета

На общей системе расходы на интернет относятся к прочим по подпункту 25 пункта 1 статьи 264 НК РФ, где прямо названы расходы на услуги связи и информационные системы «СВИФТ, Интернет и иные аналогичные системы». Дата признания при методе начисления определяется по подпункту 3 пункта 7 статьи 272 НК РФ: дата расчётов по условиям договора, дата предъявления документов или последнее число отчётного периода.

На УСН «доходы минус расходы» основание другое: подпункт 18 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ, «расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги, расходы на оплату услуг связи». Расход признаётся после оплаты по подпункту 1 пункта 2 статьи 346.17 НК РФ.

Ежемесячный акт для налогового учёта обязателен, только если его требует договор (письмо Минфина России от 13.11.2009 № 03-03-06/1/750). На УСН расход подтверждают договор и документы об оплате, при оплате через интернет-банк это может быть банковская выписка (письмо Минфина России от 09.12.2013 № 03-11-06/2/53606). Без счёта-фактуры или УПД не будет вычета НДС по пункту 1 статьи 172 НК РФ, поэтому их стоит запросить у провайдера сразу.