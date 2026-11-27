Разберем три инструмента, которые могут применяться одновременно: вычет НДС, амортизационная премия и федеральный инвестиционный вычет (ФИНВ).
Слой 1: НДС-вычет — только для нежилого фонда
Ключевое отличие апартаментов от квартир — юридический статус. Апартаменты относятся к нежилым помещениям. Реализация жилых домов и квартир освобождена от НДС (подп. 22 п. 3 ст. 149 НК РФ), а реализация апартаментов облагается налогом в общем порядке .
Что это значит для бухгалтера: если компания на ОСНО приобретает апартаменты у застройщика (юрлица), она вправе принять входной НДС к вычету при соблюдении стандартных условий ст. 171–172 НК РФ. Объект должен использоваться в операциях, облагаемых НДС (например, сдача в аренду или последующая продажа), иметь правильно оформленный счет-фактуру и быть принятым к учету .
Нюанс с 2024 года: услуги застройщика по строительству апартаментов больше не освобождаются от НДС (ФЗ № 389-ФЗ). Льгота осталась только для жилых домов и помещений в МКД. Если разрешение на строительство получено до 01.01.2024, налог в цене может отсутствовать — это нужно уточнять у застройщика до сделки .
Если покупаете у физлица: вычета не будет. При последующей продаже компания на ОСНО начислит НДС со всей суммы реализации, не имея чем его перекрыть. Дешевая цена входа может обернуться налоговой нагрузкой на выходе .
Слой 2: Амортизационная премия — 10% сразу
Пункт 9 ст. 258 НК РФ позволяет единовременно списать в расходы до 10% первоначальной стоимости основного средства (для 8–10 амортизационных групп, к которым относятся здания и сооружения). Для 3–7 групп ставка выше (до 30%), но здания туда не попадают.
Что нужно сделать бухгалтеру: закрепить право на применение премии в учетной политике для целей налогообложения до конца года, предшествующего году ввода объекта в эксплуатацию. Если объект вводится в 2026 году, решение должно быть зафиксировано до 31.12.2025.
Важная деталь: премия возникает в момент ввода в эксплуатацию, а не в момент покупки. Если объект куплен в декабре, а введен в январе, вычет «сдвинется» на следующий налоговый период. Это одна из самых частых точек, где компании теряют право на премию, не нарушая при этом закон.
Слой 3: Федеральный инвестиционный вычет (ФИНВ)
С 2025 года действует федеральный инвестиционный вычет по ст. 286.2 НК РФ. В отличие от амортизационной премии, он уменьшает не базу, а сам налог на прибыль: 3% от расходов на приобретение объекта вычитаются из федеральной части налога.
Главный миф: считается, что ФИНВ применяется только к оборудованию. Это не так. Минфин в письме от 14.11.2025 № 03-03-05/110115 подтвердил, что вычет распространяется на здания и сооружения 8–10 амортизационных групп.
Ограничение: итоговая сумма налога не может быть ниже 3% от рассчитанного. При реальной прибыли это ограничение почти не срабатывает. Неиспользованный остаток переносится на будущие периоды.
Что проверить до сделки: чек-лист
Статус объекта: нежилое помещение (апартаменты), а не квартира.
Продавец: юрлицо с НДС (для вычета). Уточнить дату разрешения на строительство (до/после 01.01.2024).
Амортизационная группа: здание должно относиться к 8–10 группе (монолит, кирпич, облегченные конструкции). Это проверяется по технической документации.
Срок ввода в эксплуатацию: планируется ли ввод в текущем налоговом периоде.
Учетная политика: закреплено ли право на премию и ФИНВ до начала года.
Расчет для объекта за 30 млн рублей (ОСНО, ввод в год покупки)
Инструмент
Механизм
Эффект в первый год
НДС-вычет
22% с цены (расчетно)
~6,6 млн руб. из бюджета
Амортизационная премия
10% стоимости → экономия налога 25%
750 тыс. руб.
ФИНВ
3% от стоимости → уменьшение налога
900 тыс. руб.
Итого
~8,25 млн руб. (27,5%)
Заключение
Каждый из трех инструментов регулируется отдельной статьей НК РФ и не отменяет остальные. Однако их применение требует предварительной проверки объекта и фиксации решений в учетной политике. Ошибка в статусе объекта или группе амортизации обнуляет экономику сделки.
Статья носит информационный характер и не заменяет индивидуальную консультацию.