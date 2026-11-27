Слой 1: НДС-вычет — только для нежилого фонда

Ключевое отличие апартаментов от квартир — юридический статус. Апартаменты относятся к нежилым помещениям. Реализация жилых домов и квартир освобождена от НДС (подп. 22 п. 3 ст. 149 НК РФ), а реализация апартаментов облагается налогом в общем порядке .

Что это значит для бухгалтера: если компания на ОСНО приобретает апартаменты у застройщика (юрлица), она вправе принять входной НДС к вычету при соблюдении стандартных условий ст. 171–172 НК РФ. Объект должен использоваться в операциях, облагаемых НДС (например, сдача в аренду или последующая продажа), иметь правильно оформленный счет-фактуру и быть принятым к учету .

Нюанс с 2024 года: услуги застройщика по строительству апартаментов больше не освобождаются от НДС (ФЗ № 389-ФЗ). Льгота осталась только для жилых домов и помещений в МКД. Если разрешение на строительство получено до 01.01.2024, налог в цене может отсутствовать — это нужно уточнять у застройщика до сделки .

Если покупаете у физлица: вычета не будет. При последующей продаже компания на ОСНО начислит НДС со всей суммы реализации, не имея чем его перекрыть. Дешевая цена входа может обернуться налоговой нагрузкой на выходе .