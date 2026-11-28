Когда я рассказываю коллегам, что веду объект размещения с некапитальными домиками и НДС 0%, мне в ответ обычно одно из двух: «Так не бывает, у вас же УСН» или «А, это вы про реестр туриндустрии?» Оба ответа — мимо. Рассказываю, как эта схема выглядит в реальной работе.
Откуда вообще 0% на некапитальных домиках
Нулевая ставка на услуги временного проживания введена в 2022 году и действует по 31 декабря 2030 года (пп. 19 п. 1 ст. 164 НК РФ). Важно понимать: это не освобождение от НДС, а выбор ставки. Для организаций и ИП на УСН это означает: если доход превысил лимиты ст. 145 НК, право на освобождение теряется — это обязанность, а не выбор; а заявив в декларации 0%, вы фиксируете выбор общей ставки по прочим операциям вместо 5/7%, и вернуться к пониженной уже нельзя в течение года (это подтверждено письмом ФНС от 31.10.2024 № ЗГ-2-3/16118@). Между годами освобождение может вернуться — если доходы упадут под лимит.
В моём случае объект давно за пределами лимитов освобождения, поэтому выбор был не выбором, а необходимостью. И, как ни странно, удачным: на проживании — 0%, а по допуслугам, которых в глэмпинге много (баня, чан, прокат, питание), можно применять общую ставку и принимать входной НДС к вычету. Это та экономика, которую при ставке 5% без вычетов вы бы просто не увидели.
Главная ловушка: два реестра, которые все путают
Вот где спотыкаются даже опытные коллеги. Существуют два разных реестра, и код в декларации зависит не от того, о котором вы подумали:
Реестр классифицированных средств размещения (ведёт ФСА, записи формата «С + код региона + год + номер записи») — подтверждает категорию объекта. С 1 сентября 2025 года классификация для баз отдыха и глэмпингов обязательна: без записи в реестре оказывать услуги размещения нельзя.
Реестр объектов туристской индустрии (ведёт Минэкономразвития) — именно он определяет код НДС. Код 1011456 — для объектов туриндустрии (введены в эксплуатацию после 01.01.2022 и включены в реестр, право на 0% — 20 кварталов). Код 1011457 — для всех остальных средств размещения, льгота — до 31.12.2030.
Мой объект прошёл классификацию и имеет реестровую запись ФСА — но при этом не является объектом туриндустрии, потому что глэмпинговые домики — некапитальные строения, а перечень Ростуризма бунгало, шале и сборно-разборные дома не предусматривает (письмо Минфина от 01.06.2023 № 03-07-11/50896). Поэтому правильный код — 1011457. И это самый частый практический вопрос: практикующие бухгалтеры регулярно пытаются «улучшить» код до 1011456, увидев у объекта реестровую запись о классификации, — и путают два реестра. Проверьте, о каком реестре речь в вашей ситуации, — это пять минут, а цена ошибки — вся льгота.
Как это выглядит в декларации и документах
В разделе 4 декларации по НДС — код 1011457, выручка от проживания по строкам 020/030, документы, подтверждающие право на ставку, — в запасе на случай запроса: договоры, реестр бронирований, отчёты о доходах.
Момент определения базы — последнее число квартала (п. 9.3 ст. 167 НК): предоплата гостя за будущие месяцы не ускоряет базу.
В счетах и актах пишем «НДС 0%», а не «без НДС» — это разные вещи, и второе провоцирует вопросы.
Допуслуги — по общей ставке (в 2026 году это 22%): сауны и прачечные не подпадают под 0% ещё по письму Минфина от 19.05.2022 № 03-07-11/46390. Зато по ним принимаем входной НДС от поставщиков — при смешанных ставках раздельный учёт обязателен, это отдельная строчка в учётной политике.
Бонус, о котором забывают: турналог
Классифицированное средство размещения в муниципалитете, где введён туристический налог, — плательщик главы 33.1 НК. Это ещё одна квартальная декларация (до 25-го числа) и платёж через ЕНП (до 28-го). Налог исчисляется по каждой брони, в квартале полного расчёта с гостем, и платит его гость — но считать, декларировать и перечислять обязан объект. Если вы ведёте средство размещения и не сдаёте декларацию по турналогу — проверьте, введён ли налог в вашем муниципалитете и есть ли объект в перечне; муниципалитеты с 2025 года публикуют перечни средств размещения, и со дня публикации объект считается включённым в перечень для целей налога, даже если сам об этом не знал.
Что в итоге
Схема «УСН + НДС 0% на проживание + общая ставка на допуслуги + вычеты + турналог» на первый взгляд выглядит как набор для вселенской головной боли. Но на практике она позволила сохранить шестизначную сумму НДС в год, и декларации проходят проверки штатно. Главное — не путать два реестра, не путать 0% с освобождением и держать раздельный учёт по допуслугам.