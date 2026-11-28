Откуда вообще 0% на некапитальных домиках

Нулевая ставка на услуги временного проживания введена в 2022 году и действует по 31 декабря 2030 года (пп. 19 п. 1 ст. 164 НК РФ). Важно понимать: это не освобождение от НДС, а выбор ставки. Для организаций и ИП на УСН это означает: если доход превысил лимиты ст. 145 НК, право на освобождение теряется — это обязанность, а не выбор; а заявив в декларации 0%, вы фиксируете выбор общей ставки по прочим операциям вместо 5/7%, и вернуться к пониженной уже нельзя в течение года (это подтверждено письмом ФНС от 31.10.2024 № ЗГ-2-3/16118@). Между годами освобождение может вернуться — если доходы упадут под лимит.

В моём случае объект давно за пределами лимитов освобождения, поэтому выбор был не выбором, а необходимостью. И, как ни странно, удачным: на проживании — 0%, а по допуслугам, которых в глэмпинге много (баня, чан, прокат, питание), можно применять общую ставку и принимать входной НДС к вычету. Это та экономика, которую при ставке 5% без вычетов вы бы просто не увидели.