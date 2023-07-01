Отчетность организаций на УСН и ЕСХН. Что сдаем за 1 квартал (1 полугодие) 2023 год

Внимание спецрежимникам, работающим по посредническим договорам (комиссии, агентским и т.п.)! Если вы работаете с комитентами (принципалами) на ОСНО и выставляете/получаете в рамках договоров с ними счета-фактуры, вы должны сдать в ИФНС в электронном виде журналы учета выставленных/полученных счетов-фактур!

Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (Приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 29.09.2022)) — 25 июля . Сдается в налоговую инспекцию.

Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 31 июля . Отправляется в налоговую инспекцию в случае, если есть счета в иностранных банках.

Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) — срок сдачи 25 июля . Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема ! . С 2023 года взносы в ФНС уплачиваются по 28 числам, а не по 15!

Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во II квартале 2023 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию — 25 июля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!

ЕФС-1 с разделом 2 , бывшая 4-ФСС. Срок сдачи — 25 июля . Сдается в Социальный фонд. Взносы по НС и ПЗ уплачиваются, как и раньше, по 15 числам.

Как платить авансовый платеж по УСН:

если платить на КБК УСН со статусом 02 (платежка-уведомление), то срок уплаты 25 июля. Отдельное уведомление сдавать не нужно.

если платить на КБК ЕНП со статусом 01, то срок уплаты 28 июля. При этом необходимо подать уведомление об исчисленном налоге не позднее 25 июля,

Уведомления об исчисленных суммах налогов , авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов КНД 1110355 (Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@). Сдается 25 июля (по НДФЛ, удержанному с 23.06 по 22.07.2023), 25 августа (по НДФЛ, удержанному с 23.07.2023 по 22.08.2023 и страховым взносам за июль), 25 сентября (по НДФЛ удержанному с 23.08.2023 по 22.09.2023 и страховым взносам за август).

Персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС КНД 1151162 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) — сдается 25 августа (за июль), 25 сентября (за август). За июнь можно не сдавать, он будет в РСВ за 2 квартал!

не позднее 25 июля, 25 августа и 25 сентября при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК.

на следующий рабочий день после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;

на следующий рабочий день после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, если нет освобождения по ст.145 НК. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 12.12.2022) — срок сдачи 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налогоплательщики новых регионов могут сдавать декларацию на бумаге Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 июля, 28 августа и 28 сентября.

ЕФС-1 с разделом 2, бывшая 4-ФСС. Срок сдачи — 25 июля. Сдается в Социальный фонд. Взносы по НС и ПЗ уплачиваются, как и раньше, по 15 числам.

Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в I квартале 2023 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию — 25 июля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!

Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) — срок сдачи 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!. С 2023 года взносы в ФНС уплачиваются по 28 числам, а не по 15!

Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 31 июля. Отправляется в налоговую инспекцию в случае, если есть счета в иностранных банках.

Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ(Приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 29.09.2022)) — 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию.