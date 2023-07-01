Отчетность организаций на УСН и ЕСХН. Что сдаем за 1 квартал (1 полугодие) 2023 год

Внимание спецрежимникам, работающим по посредническим договорам (комиссии, агентским и т.п.)! Если вы работаете с комитентами (принципалами) на ОСНО и выставляете/получаете в рамках договоров с ними счета-фактуры, вы должны сдать в ИФНС в электронном виде журналы учета выставленных/полученных счетов-фактур!
УСН
ЕФС-1 с разделом 2, бывшая 4-ФСС. Срок сдачи — 25 июля. Сдается в Социальный фонд. Взносы по НС и ПЗ уплачиваются, как и раньше, по 15 числам.
Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во II квартале 2023 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию — 25 июля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!
Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) — срок сдачи 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!. С 2023 года взносы в ФНС уплачиваются по 28 числам, а не по 15!
Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 31 июля. Отправляется в налоговую инспекцию в случае, если есть счета в иностранных банках.
Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (Приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 29.09.2022)) — 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию.
Как платить авансовый платеж по УСН:
если платить на КБК ЕНП со статусом 01, то срок уплаты 28 июля. При этом необходимо подать уведомление об исчисленном налоге не позднее 25 июля,
если платить на КБК УСН со статусом 02 (платежка-уведомление), то срок уплаты 25 июля. Отдельное уведомление сдавать не нужно.
Сроки сдачи ежемесячной отчетности во 3 квартале 2023 г.
Персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС КНД 1151162 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) — сдается 25 августа (за июль), 25 сентября (за август). За июнь можно не сдавать, он будет в РСВ за 2 квартал!
Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов КНД 1110355 (Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@). Сдается 25 июля (по НДФЛ, удержанному с 23.06 по 22.07.2023), 25 августа (по НДФЛ, удержанному с 23.07.2023 по 22.08.2023 и страховым взносам за июль), 25 сентября (по НДФЛ удержанному с 23.08.2023 по 22.09.2023 и страховым взносам за август).
ЕФС-1, подраздел 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности (Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 № 245п) — сдается:
на следующий рабочий день после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;
на следующий рабочий день после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;
не позднее 25 июля, 25 августа и 25 сентября при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК.
ЕСХН
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, если нет освобождения по ст.145 НК. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 12.12.2022) — срок сдачи 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налогоплательщики новых регионов могут сдавать декларацию на бумаге Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 июля, 28 августа и 28 сентября.
ЕФС-1 с разделом 2, бывшая 4-ФСС. Срок сдачи — 25 июля. Сдается в Социальный фонд. Взносы по НС и ПЗ уплачиваются, как и раньше, по 15 числам.
Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в I квартале 2023 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию — 25 июля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!
Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) — срок сдачи 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!. С 2023 года взносы в ФНС уплачиваются по 28 числам, а не по 15!
Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 31 июля. Отправляется в налоговую инспекцию в случае, если есть счета в иностранных банках.
Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ(Приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 29.09.2022)) — 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию.
Уплата авансового платежа за 1 полугодие:
если платить на КБК ЕНП со статусом 01, то срок уплаты 28 июля. При этом необходимо подать уведомление об исчисленном налоге не позднее 25 июля,
если платить на КБК УСН со статусом 02 (платежка-уведомление), то срок уплаты 25 июля. Отдельное уведомление сдавать не нужно.
Сроки сдачи ежемесячной отчетности во 3 квартале 2023 г.
Персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС КНД 1151162 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) — сдается 25 августа (за июль), 25 сентября (за август). За июнь можно не сдавать, он будет в РСВ за 2 квартал!
Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов КНД 1110355 (Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@). Сдается 25 июля (по НДФЛ, удержанному с 23.06 по 22.07.2023), 25 августа (по НДФЛ, удержанному с 23.07.2023 по 22.08.2023 и страховым взносам за июль), 25 сентября (по НДФЛ удержанному с 23.08.2023 по 22.09.2023 и страховым взносам за август).
ЕФС-1, подраздел 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности (Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 № 245п) — сдается:
на следующий рабочий день после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;
на следующий рабочий день после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;
не позднее 25 июля, 25 августа и 25 сентября при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК.
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