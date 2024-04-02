Надежда К

Отчетность организаций на УСН и ЕСХН за 1 квартал 2024 года

Сроки сдачи отчетности организаций, работающих на упрощенке и едином сельхозналоге.
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Отчетность организаций на ОСНО находится здесь, ИП на ОСНО, УСН, ЕСХН и ПСН здесь.

Также на форуме работает налоговый календарь, где можно посмотреть все сроки сдачи отчетности и уплаты налогов на 2024 годы по всем налогам.

Обратите внимание, что в ссылках находятся не только формы деклараций, но и порядок их заполнения. Прежде чем спросить “а что писать в строчке 050”, почитайте порядок, может и спрашивать не придется?

УСН

  1. Подтверждение основного вида деятельности в ФСС - заявление и справка о подтверждении вида деятельности. Сдается в СФР не позднее 15 апреля.

  2. ЕФС-1 с разделом 2, бывшая 4-ФСС. Срок сдачи - 25 апреля. Сдается в Социальный фонд. Взносы по НС и ПЗ уплачиваются, как и раньше, по 15 числам.

  3. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@, ред. от 29.09.2023) - срок сдачи 25 апреля. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!. Взносы уплачиваются по 28 числам каждого месяца.

  4. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ(Приказ ФНС России от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@, ред. от 09.01.2024) - 25 апреля. Сдается в налоговую инспекцию. Новая форма!

  5. Уведомление об исчисленном налоге по УСН за 1 квартал. Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Сдается в ИФНС не позднее 25 апреля. Срок уплаты аванса за 1 квартал - 2 мая (т.к. 28 апреля выходной).

  6. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в I квартале 2024 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 25 апреля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!

  7. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 2 мая.

  8. Уведомление об исчисленных налогах за 1 квартал по налогу на имущество, земельному и транспортному налогу, если такие налоги обязаны уплачивать. Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Сдается в ИФНС не позднее 25 апреля. Срок уплаты за 1 квартал - 2 мая (т.к. 28 апреля выходной).

ЕСХН

  1. Подтверждение основного вида деятельности в ФСС - заявление и справка о подтверждении вида деятельности. Сдается в СФР не позднее 15 апреля.

  2. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость если нет освобождения по ст.145 НК. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 12.12.2022) – срок сдачи 25 апреля. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налогоплательщики новых регионов могут сдавать декларацию на бумаге. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 2 мая (т.к. 28 апреля выходной), 28 мая и 28 июня.

  3. ЕФС-1 с разделом 2, бывшая 4-ФСС. Срок сдачи - 25 апреля. Сдается в Социальный фонд. Взносы по НС и ПЗ уплачиваются, как и раньше, по 15 числам.

  4. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@, ред. от 29.09.2023) - срок сдачи 25 апреля. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!. Взносы уплачиваются по 28 числам каждого месяца.

  5. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ(Приказ ФНС России от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@, ред. от 09.01.2024) - 25 апреля. Сдается в налоговую инспекцию. Новая форма!

  6. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в I квартале 2024 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 25 апреля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!

  7. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 2 мая.

  8. Уведомление об исчисленных налогах за 1 квартал по налогу на имущество, земельному и транспортному налогу, если такие налоги обязаны уплачивать. Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Сдается в ИФНС не позднее 25 апреля. Срок уплаты за 1 квартал - 2 мая (т.к. 28 апреля выходной).

Сроки сдачи ежемесячной отчетности во 2 квартале 2024 г.

  1. Персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС КНД 1151162 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) - сдается 25 апреля (за март), 27 мая (за апрель) и 25 июня (за май).

  2. Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов КНД 1110355 (Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@). Сдается 25 апреля (по НДФЛ, удержанному с 1.04 по 22.04.2024), 3 мая (по НДФЛ, удержанному с 23.04 по 30.04.2024), 27 мая (по НДФЛ, удержанному с 01.05 по 22.05.2024 и страховым взносам за апрель), 3 июня (по НДФЛ, удержанному с 23.05 по 31.05.2024), 25 июня (по НДФЛ удержанному с 01.06 по 22.06.2024 и страховым взносам за май). Сроки перечисления в бюджет: 2 мая, 6 мая, 28 мая, 5 июня, 28 июня.

  3. ЕФС-1, подраздел 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности (Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 № 245п) - сдается:

а) на следующий рабочий день после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;
б) на следующий рабочий день после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;
в) не позднее 25 апреля, 27 мая и 25 июня при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК.

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

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