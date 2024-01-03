Отчетность ИП за 4 квартал (год) 2023 год по всем системам налогообложения

Отчетность организаций на ОСНО находится здесь, отчетность организаций на УСН и ЕСХН здесь.

Также на форуме работает налоговый календарь, где можно посмотреть все сроки сдачи отчетности и уплаты налогов на 2024 год по всем налогам. Срок сдачи отчетности привязан к 25 числам, а уплаты налогов, сборов и взносов - к 28 числам. Сроки уплаты можно найти в нашем календаре.

С 2024 года отменены платежки-уведомления со статусом 02! Все налоги и взносы уплачиваются платежками со статусом 01 и КБК ЕНП 182 010 61 20101 0000 510

Обратите внимание, что в ссылках находятся не только формы деклараций, но и порядок их заполнения. Прежде чем спросить “а что писать в строчке 050”, почитайте порядок, может и спрашивать не придется?

Внимание спецрежимникам, работающим по посредническим договорам (комиссии, агентским и т.п.)! Если вы работаете с комитентами (принципалами) на ОСНО и выставляете/получаете в рамках договоров с ними счета-фактуры, вы должны сдать в ИФНС в электронном виде журналы учета выставленных/полученных счетов-фактур!

ИП на ОСНО без работников

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 12.12.2022) – срок сдачи 25 января. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 29 января (потому что 28 выходной), 28 февраля и 28 марта. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в IV квартале 2023 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 25 января. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде! Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 января. Декларация 3-НДФЛ (приказ ФНС от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903@ ред. от 11.09.2023) - срок сдачи 25 апреля. Новая декларация! Срок уплаты НДФЛ за год - 15 июля. Уведомление об исчисленном налоге подавать не нужно, налог будет начислен по 3-НДФЛ! Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год. Срок отправки в Росприроднадзор - 10 марта. Приказ Минприроды России от 10.12.2020 № 1043.

ИП на ЕСХН без работников

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, если нет освобождения по ст.145 НК. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 12.12.2022) – срок сдачи 25 января. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 29 января (потому что 28 выходной), 28 февраля и 28 марта. Налоговая декларация по ЕСХН КНД-1151059 ( ФНС РФ:Приказ от 28.07.2014 № ММВ-7-3/384@ ред. от 18.12.2020) – срок сдачи 25 марта. Налог уплачивается не позднее 28 марта. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в IV квартале 2023 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 25 января. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде! Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 января. Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год. Срок отправки в Росприроднадзор - 10 марта. Приказ Минприроды России от 10.12.2020 № 1043.

ИП на УСН без работников

Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в IV квартале 2023 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 25 января. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде! Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 31 января. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в IV квартале 2023 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 25 января. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде! Налоговая декларация по УСН КНД-1152017 ( ФНС РФ:Приказом от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@) – срок сдачи 25 апреля. Новая форма! Сдается в налоговую инспекцию. Налог уплачивается не позднее 2 мая (28 апреля выходной). Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год. Срок отправки в Росприроднадзор - 10 марта. Приказ Минприроды России от 10.12.2020 № 1043.

ИП на ПСН без работников