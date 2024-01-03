Отчетность ИП за 4 квартал (год) 2023 год по всем системам налогообложения

Отчетность организаций на ОСНО находится здесь, отчетность организаций на УСН и ЕСХН здесь.
Также на форуме работает налоговый календарь, где можно посмотреть все сроки сдачи отчетности и уплаты налогов на 2024 год по всем налогам. Срок сдачи отчетности привязан к 25 числам, а уплаты налогов, сборов и взносов - к 28 числам. Сроки уплаты можно найти в нашем календаре.
С 2024 года отменены платежки-уведомления со статусом 02! Все налоги и взносы уплачиваются платежками со статусом 01 и КБК ЕНП 182 010 61 20101 0000 510
Обратите внимание, что в ссылках находятся не только формы деклараций, но и порядок их заполнения. Прежде чем спросить “а что писать в строчке 050”, почитайте порядок, может и спрашивать не придется?
Внимание спецрежимникам, работающим по посредническим договорам (комиссии, агентским и т.п.)! Если вы работаете с комитентами (принципалами) на ОСНО и выставляете/получаете в рамках договоров с ними счета-фактуры, вы должны сдать в ИФНС в электронном виде журналы учета выставленных/полученных счетов-фактур!
ИП на ОСНО без работников
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 12.12.2022) – срок сдачи 25 января. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 29 января (потому что 28 выходной), 28 февраля и 28 марта.
Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в IV квартале 2023 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 25 января. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!
Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 января.
Декларация 3-НДФЛ (приказ ФНС от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903@ ред. от 11.09.2023) - срок сдачи 25 апреля. Новая декларация!
Срок уплаты НДФЛ за год - 15 июля. Уведомление об исчисленном налоге подавать не нужно, налог будет начислен по 3-НДФЛ!
Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год. Срок отправки в Росприроднадзор - 10 марта. Приказ Минприроды России от 10.12.2020 № 1043.
ИП на ЕСХН без работников
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, если нет освобождения по ст.145 НК. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 12.12.2022) – срок сдачи 25 января. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 29 января (потому что 28 выходной), 28 февраля и 28 марта.
Налоговая декларация по ЕСХН КНД-1151059 ( ФНС РФ:Приказ от 28.07.2014 № ММВ-7-3/384@ ред. от 18.12.2020) – срок сдачи 25 марта. Налог уплачивается не позднее 28 марта.
Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в IV квартале 2023 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 25 января. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!
Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 января.
Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год. Срок отправки в Росприроднадзор - 10 марта. Приказ Минприроды России от 10.12.2020 № 1043.
ИП на УСН без работников
Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в IV квартале 2023 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 25 января. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!
Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 31 января.
Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в IV квартале 2023 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 25 января. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!
Налоговая декларация по УСН КНД-1152017 ( ФНС РФ:Приказом от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@) – срок сдачи 25 апреля. Новая форма! Сдается в налоговую инспекцию. Налог уплачивается не позднее 2 мая (28 апреля выходной).
Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год. Срок отправки в Росприроднадзор - 10 марта. Приказ Минприроды России от 10.12.2020 № 1043.
ИП на ПСН без работников
Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в IV квартале 2023 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 25 января. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!
Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 января.
Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год. Срок отправки в Росприроднадзор - 10 марта. Приказ Минприроды России от 10.12.2020 № 1043.
Отчетность ИП по работникам
Отчетность за работников не зависит от системы налогообложения ИП!
Персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС КНД 1151162 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) - сдается 26 февраля (за январь), 25 марта (за февраль). За март можно не сдавать, данные будут в РСВ за 1 квартал!
2. ЕФС-1 с подразделом 1.2 и разделом 2 (Приказ СФР от 17.11.2023 № 2281). Срок сдачи - 25 января. Сдается в Социальный фонд. Взносы по НС и ПЗ уплачиваются по 15 числам. Новая форма! Подраздел 1.2 сдается только на работников, у которых были особенности в стаже - отпуска за свой счет, по уходу за ребенком, вредные и тяжелые условия труда и т.д.
Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) - срок сдачи 25 января. Сдается в налоговую инспекцию. Обратите внимание, что может сдаваться другая форма - рекомендованная. Подробности тут 🔥🔥🔥 ФНС не успевает утвердить РСВ. Отчет надо сдавать по рекомендованной форме.
Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ(Приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 29.09.2022)) - 26 февраля, т.к. 25 выходной. Сдается в налоговую инспекцию. Обратите внимание, что с 2024 года подается два уведомления в месяц по НДФЛ! Налог так же перечисляется два раза.
Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов КНД 1110355 (Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@). Сдается 25 января (по НДФЛ, удержанному с 1.01 по 22.01.2024), 5 февраля (по НДФЛ, удержанному с 23.01 по 31.01.2024), 26 февраля (по НДФЛ, удержанному с 01.02.2024 по 22.02.2024 и страховым взносам за январь), 5 марта (по НДФЛ, удержанному с 23.02 по 29.02.2024), 25 марта (по НДФЛ удержанному с 01.03 по 22.03.2024 и страховым взносам за февраль). Сроки перечисления в бюджет: 28 января, 5 февраля, 28 февраля, 4 марта, 28 марта. Все сроки по НДФЛ есть тут.
ЕФС-1, подраздел 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности (Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 № 245п) - сдается:
а) на следующий рабочий день после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;
б) на следующий рабочий день после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;
в) не позднее 25 января, 26 февраля и 25 марта при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК в 1 квартале 2024 г.
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