ОСНО организации: что сдаем за 2024 год

1. Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций. КНД-1151006( ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/475@ от 23.09.2019 ред. от 17.08.2022) – срок сдачи 25 марта. Сдается в налоговую инспекцию. Налог уплачивается не позднее 28 марта.



2. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 12.12.2022) – срок сдачи 27 января, т.к. 25 января выходной. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 января, 28 февраля и 28 марта.



3. Декларация по налогу на имущество организаций. КНД-1152026 (Приказ ФНС России от 24.08.2022 № ЕД-7-21/766@ (ред. от 27.09.2024)) – срок сдачи 25 февраля Новая форма! Сдается в налоговую инспекцию. Срок уплаты налога не позднее 28 февраля.



4. ЕФС-1 с подразделом 1.2 и разделом 2 (Приказ СФР от 17.11.2023 № 2281). Срок сдачи - 27 января. Сдается в Социальный фонд. Взносы по НС и ПЗ уплачиваются по 15 числам. Подраздел 1.2 сдается только на работников, у которых были особенности в стаже - отпуска за свой счет, по уходу за ребенком, вредные и тяжелые условия труда и т.д.



5. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ ред. от 29.09.2023) - срок сдачи 27 января, т.к 25 января выходной. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!.



6. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (Приказ ФНС России от 19.09.2023 N ЕД-7-11/649@ (ред. от 09.01.2024)) - 25 февраля. Сдается в налоговую инспекцию.



7. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 января. Отправляется в налоговую инспекцию в случае, если есть счета в иностранных банках.



8. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в IV квартале 2024 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 27 января. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!



9. Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год. Срок отправки в Росприроднадзор - 10 марта. Приказ Минприроды России от 10.12.2020 № 1043.

Сроки сдачи ежемесячной отчетности в 1 квартале 2025 г.

1. Персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС КНД 1151162 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) - сдается 25 февраля (за январь), 25 марта (за февраль). За март можно не сдавать, данные будут в РСВ за 1 квартал!



2.Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов КНД 1110355 (Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@). Сдается 27 января (по НДФЛ, удержанному с 1.01 по 22.01.2025), 3 февраля (по НДФЛ, удержанному с 23.01 по 31.01.2025), 25 февраля (по НДФЛ, удержанному с 01.02 по 22.02.2025 и страховым взносам за январь), 3 марта (по НДФЛ, удержанному с 23.02 по 29.02.2025), 25 марта (по НДФЛ удержанному с 01.03 по 22.03.2025 и страховым взносам за февраль). Сроки перечисления в бюджет: 28 января, 5 февраля, 28 февраля, 5 марта, 28 марта.



3. ЕФС-1, подраздел 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности (Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 № 245п) - сдается:



а) на следующий рабочий день после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;

б) на следующий рабочий день после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;

в) не позднее 27 января, 25 февраля и 25 марта при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК.