Как ИП на УСН перевести недвижимость на супруга. И как правильно при этом платить налоги

Статья поможет вам понять, как переоформить недвижимость между супругами, один или оба из которых ИП. Как в данном случае уплачивать налоги. Также вы узнаете о возможных вариантах сэкономить на данной операции.

Приветствую вас дорогие читатели, на связи вновь Ольга Ульянова аудитор и эксперт в области налогообложения.

Тема с выводом имущества из ООО на физлицо оказалась весьма популярной, я делала по ней обзор здесь и здесь. После двух статей ко мне за частной консультацией обратилось более 50 бизнесменов. Такая статистика говорит о том, что коммерсанты всерьез опасаются оставлять на балансе организации недвижимость или транспортные средства из-за ужесточения налогового контроля.

Поэтому планирую выпустить на эту тему еще третью часть, основанную на моих практических консультациях. Так что обязательно ☝ подписывайтесь, чтобы не пропустить. Но помните, статья это всего лишь описание общих возможных вариантов, а действительно решить проблему помогает только индивидуальный подход к вашей ситуации с учетом деталей и подводных камней.

Сегодня сделаю обзор по схожей тематике, однако связанной с «выводом имущества» не из ООО, а из ИП. Подобный запрос тоже нередко поступает от предпринимателей, особенно если нужно перевести имущество на родственника.

Рассмотрим ситуацию, когда муж ИП на УСН передает в дар коммерческую недвижимость своей супруге.

Передача права собственности на недвижимость

Необходимо предварительно согласовать дарение с одаряемым супругом. После этого следует оформить дарственную и заверить ее у нотариуса. В случае дарения недвижимости проводится переоформление права на нее в Росреестре.

В соответствии с законодательством, супруги имеют статус членов семьи и по этой причине освобождаются от уплаты налогов при получении подарков друг от друга (ст. 217 НК).

Сам по себе факт наличия статуса ИП у супругов никак не ограничивает их право на совершение дарения и не лишит их налоговой льготы в части НДФЛ у одариваемого физлица. Однако, как обычно нюансы имеют значение.

Для получения налоговой льготы, которая предусмотрена в законодательстве, достаточно будет предоставить свидетельство о браке. (п. 18.1 ст. 217 НК).

Если супруги живут вместе, но не официально зарегистрированы, то налоговая льгота по НДФЛ на них не распространяется.

Если супруги до оформления дарственной расторгли брак, то таким бывшим супругам налоговая льгота также не предоставляется. Когда дарственная была оформлена до расторжения брака, налоговая льгота может быть предоставлена только на дарение, совершенное в течение текущего налогового периода.

Теперь подробнее налоги у каждого из супругов.

Налоги у ИП-дарителя

В случае дарения нежилой недвижимости предпринимателем на УСН близкому родственнику налогооблагаемого дохода у него не возникает (письмо Минфина № 03-04-05/3-837 от 02.11.2011 года).

Однако, у бизнесмена на УСН «доходы минус расходы» наступают неприятные налоговые последствия — придется пересчитать единый налог на УСН.

Если ИП-даритель учел расходы на приобретение, сооружение или изготовление ОС, которые являются предметом дарения, в соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 346.16 НК, а также он владел имуществом менее 10 лет, то необходимо пересчитать налог за всю продолжительность использования ОС, вычтя из расходов уже учтенную стоимость. Сказанное подтверждается Минфином (письмо № 03-11-06/2/43690 от 02.06.2021 года).

Если жена во время дарения имущества не имеет статуса ИП

Как одариваемое физическое лицо единственный налог, который она могла бы заплатить — это НДФЛ. Но он в этом случае не начисляется.

По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом (п. 1 ст. 572 ГК).

Доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, освобождаются от налогообложения НДФЛ, за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев (п. 18.1 ст. 217 НК).

В тоже время, когда даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками, в частности супругами в законном браке, от налогообложения НДФЛ освобождаются любые доходы, получаемые в порядке дарения, в том числе доходы в виде недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев.

Следовательно, при дарении коммерческой недвижимости мужем ИП своей жене доход от налогообложения НДФЛ освобождается.

Налоговые риски возможны если жена, получив имущество начнет сдавать его в аренду от себя без последующей регистрации ИП. Тогда помимо НДФЛ (13%) сотрудники ФНС могут ей доначислить и НДС (20%) (письма Минфина № 03-11-12/43108 от 22.07.2016 года, № 03-11-11/37017 от 24.06.2016 года).

Если жена на момент получения подарка тоже оформлена ИП

Обратите внимание, при таких составляющих налогообложение в сделке меняется. Так что одариваемому (получателю имущества) не стоит торопиться регистрироваться в качестве ИП.

Рассмотрим пример на цифрах. Если муж ИП подарит жене помещение рыночной стоимостью 11 000 000 руб., и она в этот момент не является ИП, то налог к уплате у обоих супругов равен нулю.

Но если во время дарения, жена уже зарегистрировалась в ФНС в качестве ИП и планирует использовать помещение в своей коммерческой деятельности. То ей придется заплатить в бюджет 660 000 руб. (11 000 000 руб. х 6%), если она на УСН «доходы» (6%).

Контролеры настаивают на том, что одариваемая супруга ИП обязана включить полученное в дар имущество в налогооблагаемую базу по единому налогу (письма Минфина № 03-11-09/298 от 03.09.2009, № 03-04-05/63974 от 11.12.2014, № 03-11-11/52999от 27.07.2018 года, № 03-11-11/38260 от 27.05.2019 и другие).

Причем суды скорее всего поддержат налоговиков (Постановление АС Западно-Сибирского округа № Ф04-6192/2020 по делу № А70-7735/2020 от 26.03.2021, Определения Верховного Суда РФ № 307-ЭС21-1615 по делу № А44-8385/2019 от 19.03.2021 года, а также № 307-ЭС21-13205 по делу № А42-3385/2020 от 10.12.2021 года).

А вот мужу ИП не надо начислять налог УСН со стоимости подаренного жене имущества (письма Минфина № 03-11-11/13 от 27.01.2012 года, № 03-05-01-05/140 от 11.07.2006 года).

Сдача в аренду имущества, купленного в браке

По практике могу сказать, что не всегда требуется проводить между супругами сделки дарения. Но не все это понимают.

Например, муж ИП на УСН («доходы» 6%) купил и зарегистрировал на жену коммерческую недвижимость, а хочет сдавать ее в аренду от себя. Возникает вопрос, нужно ли ему проводить какие-то сделки, чтобы у супруги не возникло рисков по НДФЛ и вообще на сколько операция является законной.

Ответ на этот вопрос — нет не нужно. Однако следует помнить о том, что владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов должны осуществляться традиционно по обоюдному согласию.

Если один из супругов не дает согласия на сдачу имущества в аренду, то другой супруг не сможет совершить данную сделку без нотариального разрешения второго супруга. Вышеуказанные требования основаны на ст. 34, 35 СК РФ и ст. 253 ГК РФ, которые устанавливают правила для общей совместной собственности супругов.

Без такого согласия договор аренды, заключенный на срок более 1 года, не будет зарегистрирован в органе Росреестра. Кроме того, жена имеет право обратиться в суд и признать такой договор недействительным.

В тоже время законодательство не содержит оговорки о том, что сделку по распоряжению совместным имуществом может осуществлять только титульный собственник этого имущества, то есть в рассматриваемом случае тот супруг, чье имя указано в правоустанавливающих документах на недвижимость. Каждый из совместных собственников-супругов вправе распорядиться общим имуществом, например, сдать его в аренду.

При этом право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику (ст. 608 ГК). Но арендодателями могут быть также лица, управомоченные законом или собственником сдавать имущество в аренду.

В итоге, когда недвижимость принадлежит супругам в общей совместной собственности, то договор безвозмездного пользования недвижимостью между ними заключать не требуется.

До новых встреча на Трибуне Клерка! ❤

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