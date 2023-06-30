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Ольга Ульянова аудитор
НДС

Безопасная доля вычетов НДС на 2 квартал 2023 года. По регионам Регион /Доля вычетов, % по возрастанию

Информация о безопасной доле возмещения НДС во 2 квартале 2023 года.
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Безопасная доля вычетов НДС на 2 квартал 2023 года. По регионам Регион /Доля вычетов, % по возрастанию
Визуальное оформление "Финансы под контролем"

На связи Ольга Ульянова аудитор. Сегодня важная новость для компаний и ИП на общем режиме налогообложения.

Традиционно налоговики разместили на своем сайтеданные о безопасной доле вычетов НДС.

Если процент вычета превышает допустимый уровень, то налоговые органы могут проявить интерес к деятельности организации или ИП, а риски выездной налоговой проверки возрастут.

Для предотвращения повышенного внимания со стороны контролеров, бухгалтеру целесообразно ежеквартально контролировать данное значение и следить, чтобы оно не превышало установленного порога.

Пояснения по вычетам ФНС дала в своем письме № КВ-4-1/7280@ от 08.06.2023.

Хотите узнать, как безопасно экономить налоги (в том числе НДС), ищите ответы в моем телеграм-канале.

Для удобства привожу информацию по регионам в порядке возрастания вычетов. Строже всех налоговики отнеслись к Республике Калмыкия, там максимально допустимый вычет НДС составляет всего лишь — 66,1 % от продаж.

А вот северянам «можно все» — в Мурманской области вычеты по НДС допускаются больше чем налог, начисленный с реализации — 138,9%.

Как в декларации по НДС проверить свои вычеты я писала здесь.

Регион /Доля вычетов, % по возрастанию

  • Республика Калмыкия 66,1.

  • Республика Тыва 66,6.

  • Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 67,2.

  • Ямало-Hенецкий автономный округ 67,3.

  • Оренбургская область 70,5.

  • Республика Коми 72,2.

  • Астраханская область 73,8.

  • Курганская область 77,6.

  • Пермский край 77,7.

  • Еврейская автономная область 78,2.

  • Удмуртская Республика 79,2.

  • Республика Саха (Якутия) 79,3.

  • Самарская область 79,8.

  • Кировская область 80,1.

  • Омская область 80,2.

  • Чувашская Республика 80,6.

  • Иркутская область 80,8.

  • Волгоградская область 81,3.

  • Рязанская область 81,5.

  • Томская область 81,9.

  • город Севастополь 82,3.

  • Костромская область 82,4.

  • Республика Марий Эл 82,7.

  • Республика Хакасия 82,9.

  • Владимирская область 83.

  • Республика Адыгея 83,1.

  • Тульская область 84,5.

  • Нижегородская область 84,6.

  • Пензенская область 84,6.

  • Калужская область 85.

  • Ярославская область 85,4.

  • Тюменская область 85,5.

  • Челябинская область 85,5.

  • Саратовская область 85,7.

  • Новосибирская область 85,7.

  • Брянская область 85,9.

  • Республика Карелия 85,9.

  • Тверская область 86,1.

  • Республика Северная Осетия — Алания 86,1.

  • Республика Дагестан 86,5.

  • Ленинградская область 86,7.

  • Псковская область 87.

  • Смоленская область 87,1.

  • Московская область 87,2.

  • Республика Татарстан 87,2.

  • Свердловская область 87,4.

  • Республика Мордовия 87,6.

  • Кемеровская область — Кузбасс 87,7.

  • Ульяновская область 87,9.

  • Алтайский край 88.

  • Ивановская область 88,3.

  • Город Москва 88,3.

  • Вологодская область 88,4.

  • Карачаево-Черкесская Республика 88,7.

  • Красноярский край 89,3.

  • Республика Крым 89,5.

  • Воронежская область 89,8.

  • Архангельская область 89,9.

  • Курская область 90,1.

  • Белгородская область 90,3.

  • Краснодарский край 90,3.

  • Республика Башкортостан 90,3.

  • Орловская область 90,5.

  • Город Санкт-Петербург 90,5.

  • Ростовская область 90,5.

  • Ставропольский край 90,8.

  • Калининградская область 91.

  • Республика Бурятия 91,6.

  • Тамбовская область 91,7.

  • Приморский край 92,1.

  • Кабардино-Балкарская Республика 92,4.

  • Республика Ингушетия 96.

  • Хабаровский край 96,6.

  • Чеченская Республика 98.

  • Липецкая область 98,6.

  • Новгородская область 99.

  • Сахалинская область 99,6.

  • Забайкальский край 100,7.

  • Камчатский край 101,3.

  • Республика Алтай 103,9.

  • Амурская область 113,8.

  • Магаданская область 115,7.

  • Чукотский автономный округ 134,9.

  • Мурманская область 138,9.

  • Ненецкий автономный округ —

До новых встреч, на Трибуне Клерка! ♥

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Ольга Ульянова аудитор

Ольга Ульянова аудитор

Аудитор-консультант

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Комментарии

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