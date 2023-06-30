Безопасная доля вычетов НДС на 2 квартал 2023 года. По регионам Регион /Доля вычетов, % по возрастанию

Информация о безопасной доле возмещения НДС во 2 квартале 2023 года.

На связи Ольга Ульянова аудитор. Сегодня важная новость для компаний и ИП на общем режиме налогообложения.

Традиционно налоговики разместили на своем сайтеданные о безопасной доле вычетов НДС.

Если процент вычета превышает допустимый уровень, то налоговые органы могут проявить интерес к деятельности организации или ИП, а риски выездной налоговой проверки возрастут.

Для предотвращения повышенного внимания со стороны контролеров, бухгалтеру целесообразно ежеквартально контролировать данное значение и следить, чтобы оно не превышало установленного порога.

Пояснения по вычетам ФНС дала в своем письме № КВ-4-1/7280@ от 08.06.2023.

Хотите узнать, как безопасно экономить налоги (в том числе НДС), ищите ответы в моем телеграм-канале.

Для удобства привожу информацию по регионам в порядке возрастания вычетов. Строже всех налоговики отнеслись к Республике Калмыкия, там максимально допустимый вычет НДС составляет всего лишь — 66,1 % от продаж.

А вот северянам «можно все» — в Мурманской области вычеты по НДС допускаются больше чем налог, начисленный с реализации — 138,9%.

Как в декларации по НДС проверить свои вычеты я писала здесь.

Регион /Доля вычетов, % по возрастанию

Республика Калмыкия 66,1.

Республика Тыва 66,6.

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 67,2.

Ямало-Hенецкий автономный округ 67,3.

Оренбургская область 70,5.

Республика Коми 72,2.

Астраханская область 73,8.

Курганская область 77,6.

Пермский край 77,7.

Еврейская автономная область 78,2.

Удмуртская Республика 79,2.

Республика Саха (Якутия) 79,3.

Самарская область 79,8.

Кировская область 80,1.

Омская область 80,2.

Чувашская Республика 80,6.

Иркутская область 80,8.

Волгоградская область 81,3.

Рязанская область 81,5.

Томская область 81,9.

город Севастополь 82,3.

Костромская область 82,4.

Республика Марий Эл 82,7.

Республика Хакасия 82,9.

Владимирская область 83.

Республика Адыгея 83,1.

Тульская область 84,5.

Нижегородская область 84,6.

Пензенская область 84,6.

Калужская область 85.

Ярославская область 85,4.

Тюменская область 85,5.

Челябинская область 85,5.

Саратовская область 85,7.

Новосибирская область 85,7.

Брянская область 85,9.

Республика Карелия 85,9.

Тверская область 86,1.

Республика Северная Осетия — Алания 86,1.

Республика Дагестан 86,5.

Ленинградская область 86,7.

Псковская область 87.

Смоленская область 87,1.

Московская область 87,2.

Республика Татарстан 87,2.

Свердловская область 87,4.

Республика Мордовия 87,6.

Кемеровская область — Кузбасс 87,7.

Ульяновская область 87,9.

Алтайский край 88.

Ивановская область 88,3.

Город Москва 88,3.

Вологодская область 88,4.

Карачаево-Черкесская Республика 88,7.

Красноярский край 89,3.

Республика Крым 89,5.

Воронежская область 89,8.

Архангельская область 89,9.

Курская область 90,1.

Белгородская область 90,3.

Краснодарский край 90,3.

Республика Башкортостан 90,3.

Орловская область 90,5.

Город Санкт-Петербург 90,5.

Ростовская область 90,5.

Ставропольский край 90,8.

Калининградская область 91.

Республика Бурятия 91,6.

Тамбовская область 91,7.

Приморский край 92,1.

Кабардино-Балкарская Республика 92,4.

Республика Ингушетия 96.

Хабаровский край 96,6.

Чеченская Республика 98.

Липецкая область 98,6.

Новгородская область 99.

Сахалинская область 99,6.

Забайкальский край 100,7.

Камчатский край 101,3.

Республика Алтай 103,9.

Амурская область 113,8.

Магаданская область 115,7.

Чукотский автономный округ 134,9.

Мурманская область 138,9.

Ненецкий автономный округ —

До новых встреч, на Трибуне Клерка! ♥

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