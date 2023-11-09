Нужно ли применять ФСБУ к аренде на неопределенный срок? ППА и выкупная стоимость при лизинге

Короткий пост, который поймут только бухгалтеры, для остальных он покажется хаотичным набором непонятных фраз.

На связи Ольга Ульянова аудитор.

В отношении применении всеми нелюбимого ФСБУ 25/2018 у меня два совета для бухгалтеров, хотя, наверное, правильнее сказать, два ответа.

Вопрос №1 — Как применять ФСБУ 25/2018 к договорам, заключенным бессрочно

Мусолилась тема с бессрочными договорами долго, но, когда, как ни на кануне годовой отчетности вспомнить о ней вновь.

С целью не применять нормы ФСБУ 25/2018 некоторые заключают бессрочные договоры, чтобы избежать сложного учета.

Увы. Налоговикам и аудиторам, проверяющим вашу отчетность, такой подход вряд ли понравится. То, что у договора нет срока окончания, не означает, что он никогда не прекратит своего действия.

Несмотря на отсутствие единой позиции по вопросу правильности учета бессрочных договоров у коллег и четких разъяснений в нормативных актах, при длительной бессрочной аренде нужно применять нормы ФСБУ 25/2018.

Особенно, если отчетность компании подлежит обязательному аудиту.

Вопрос №2 — Должна ли быть отражена сумма выкупа в карточке ППА?

Если планируется использование основное средство после лизинга, то право пользования активом (ППА) должно включать в себя выкупную стоимость и не быть полностью самортизированным.

Выкупная стоимость, если она не включена в лизинговые платежи, дисконтируется так же, как и периодические лизинговые платежи (подп. «д», «е» п. 7 ФСБУ 25/2018).

Если лизинг с выкупом, срок амортизации ППА может быть как равным сроку аренды, так и превышать его.

Так что следует амортизировать ППА с даты начала аренды до конца срока полезного использования предмета аренды (п. 17 ФСБУ 25/2018, п. 32 МСФО (IFRS) 16).

На сегодня еще не прощаюсь.

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