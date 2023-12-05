Дарение между родственниками — опасная схема

Если провернуть дарение между родственниками ИП, удержаться на упрощенке не получится.

Подтверждение — постановление АС Западно-Сибирского округа № Ф04-4106/2023 по делу № А70-808/2023 от 19.09.2023 г., в котором родственникам при таком маневре доначисли почти 19 млн. руб. налогов.

Если кратко: ИП торговал земельными участками, но, когда подошел к лимиту по УСН, то зарегистрировал ИП еще и на своего отца. Которому он подарил 256 земельных участков и оба они стали, применяя упрощеку заниматься одинаковыми видами бизнеса.

Налоговики достаточно быстро разглядели незаконное искусственное дробление с участием родственников, а сделки между сыном и отцом классифицировали как фиктивные.

Выиграть суд налоговикам могли следующие обстоятельства:

приближение первоначального ИП-сына к лимиту по упрощенке;

взаимозависимость родственников ИП, занимающихся идентичными видами деятельности;

использование общего сайта для выставления земли на продажу;

договоры на продажу участков подписывали в одних и тех же офисах, а сами формы договоров были практически одинаковыми.

Так что будьте осторожны, сделки с родственниками становятся все более опасными.

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