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Ольга Ульянова аудитор
УСН

Лимит выручки на УСН будет превышен, что делать? Скорая помощь.🚑

Из статьи вы узнаете какие бывают экстренные способы избежать лимита по выручке на упрощенной системе налогообложения.
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Лимит выручки на УСН будет превышен, что делать? Скорая помощь.🚑
Визуальное оформление "Финансы под контролем"

На связи в предновогодние дни Ольга Ульянова аудитор. Несмотря на то, что до наступающего 2024 года осталось меньше 2-х недель, у клиентов из разных уголков нашей страны что-то происходит. Причем, у некоторых вопросы и ситуации довольно серьезные.

На этой неделе ко мне обратилась клиентка, которая за 5 дней до конца года должна слететь по выручке с упрощенной системы налогообложения из-за превышения лимита на 49 млн. руб. Федеральный поставщик обещает перевести на расчетный счет ее организации в последнюю неделю декабря 50 млн. руб. Вариантов отсрочить оплату на январь 2024 года нет. У данного предприятия сложная бюрократическая система и раз платеж запланирован на декабрь, в декабре он и пройдет.

Напомню, в 2023 году лимит по выручке за год на УСН составлял — 251,4 млн. руб. С 2024 года он повышается до — 265,8 млн руб.

Клиентка рассматривала даже вариант вернуть одному из других покупателей по закрытому договору 50 млн. руб. Я предупредила ее, что такой маневр точно не является хорошей идеей.

❌Во-первых, потому что в начале января эти же 50 млн. руб. должны были вернуться на расчетный счет ее предприятия обратно.

Понятно, что можно было зачислить деньги в январе обходным путем сначала на счет третьего лица. А спустя время перевести на счет организации, чтобы не так наглядно было. Но идея все-равно плохая.

❌Во-вторых, возврат планировалось делать именно из тех денег, что ей перечислит Федеральный покупатель, оплату которого нельзя переносить. Свободных 50 млн. рублей у нее сейчас нет. Поэтому остается вариант — дождаться зачисления средств, которые превысят лимит и только потом их вернуть по якобы проблемному другому договору контрагенту.

Если вы применили или собираетесь использовать такой способ «оптимизации» будьте осторожны!

Признание сделки недействительной (или несостоявшейся) не дает право на исключение оплаченных ранее сумм из расчета единого налога на УСН и не является основанием для его корректировки.

Сказанное подтверждается многочисленной судебной практикой:

Определение Верховного Суда № 308-КГ18-13956 по делу № А32-30166/2016 от 14.11.2018 г.

Постановление АС Поволжского округа № Ф06-13125/21 по делу № А12-26656/2020 от 21.01.2022 г.

Судьи вставали на сторону ФНС, когда бизнесмены пытались в аналогичных ситуациях внести изменения в бухгалтерском и налоговом учете, чтобы удержаться на упрощенке:

Апелляционное определение СК по гражданским делам Пермского краевого суда по делу № 33-4141/2019 от 22.04.2019 г.

Постановление АС Северо-Западного округа № Ф07-18418/21 по делу № А05-14813/2020 от 03.03. 2022 г.

Постановление АС Северо-Кавказского округа № Ф08-12832/19 по делу № А32-52738/2018 от 10.02.2020 г.

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26 декабря 2019 г. № Ф04-6366/19 по делу № А70-6273/2019 г.

Постановление АС Уральского округа № Ф09-7308/21 по делу № А76-52222/2020 от 18.10.2021 г.

Постановление АС Московского округа № Ф05-11432/21 по делу № А40-99888/2020 от 05 .10.2021 г. от 10.02.2020 г.

Клиентка, выбрала экстремальный способ закрыть расчетный счет 🚑предприятия, указанный в договоре с покупателем. В таком случае деньги физически не смогут поступить на расчетный счет предприятия, соответственно лимит по выручке УСН компания в 2023 году не превысит. Конечно, если покупатель не успеет сам разыскать ее второй расчетный счет.🙈

✅На самом деле изящным решением проблемы могло стать открытие аккредитива. Но капризный покупатель не готов был в последний момент с ним заморачиваться. Хотя такой ход позволил бы предприятию иметь гарантию получения оплаты покупателя, но зачислились бы на расчетный счет средства уже в январе следующего года. Вариант оптимизации является законным и не несет налоговых рисков.

Чтобы не превысить лимит по выручке УСН существует еще 5 рабочих вариантов, у каждого есть свои плюсы и минусы. Но главное (!) налоговым планированием следует заниматься заранее, не важно действующий у вас стабильный бизнес или вы только рассматриваете себя на пути предпринимательства и хотите открыть ООО или оформиться ИП. Нюансы есть везде, и они всегда имеют значение.

Народная мудрость гласит: «Готовь сани летом, а телегу зимой». В ситуации с налогообложением она работает на все 100 %.

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До новых встреч на Трибуне Клерка ❤🌲⭐

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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