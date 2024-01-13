Фильм к просмотру на «Старый новый год» с верой в доброе чудо. 🎄✨. Настроение выходного дня

В канун «Старого нового года», который завершает череду новогодних праздников, хочу посоветовать вам очень добрый, фильм «Эта замечательная жизнь»! ❄🔥 Я смотрела его здесь.

Фильм американский 1946 года. Сильно сомневалась. что он мне понравится. Потому что американский, другая эпоха, другая культура и т.д., ожидала, что будет нуднятина и зря потраченное время.

Однако, несмотря на то что фильму уже 77 лет, вечные ценности, такие как: семья, дружба, любовь, доброе сердце и порядочность не теряют своей актуальности. Восхитительный фильм! Классика Голливуда в хорошем смысле этого слова. ❤

Удивило для американского фильма подсветка недостатков капитализма и так называемой «рыночной экономики». Фильм смотрится на одном дыхании и оставляет приятное, доброе послевкусие, а также создает праздничное, новогоднее хорошее настроение. Он как глоток кристально чистого горного воздуха.❄

В фильме «Эта замечательная жизнь» правильно расставлены приоритеты, динамичный сюжет, несмотря на его наивность, каждый найдет для себя в нем что-то свое.

Краткий сюжет

Молодой мужчина Джордж всегда служил другим, даже за счет своего собственного благополучия. По причине личных трудностей, он решает покончить с жизнью. Однако тут появляется его ангел-хранитель, который показывает ему параллельный мир, где Джордж никогда не существовал…

Такое кино хорошо зайдет и тем, кто находится сейчас в сложных обстоятельствах, после просмотра фильма хочется жить! Так что название фильма «Эта замечательная жизнь» полностью оправдано.

Кто уже смотрел, буду благодарна за отзывы и комментарии.

С Наступающим Старым новым годом! ❤ Пусть мечты сбываются, а добрые чудеса случаются! 👍✨🎄