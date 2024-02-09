Битая и украденная посуда дорого обходится компании Эрнст энд Янг. Решение ВС может серьезно повлиять на рынок консультационных услуг

Из поста вы узнаете, как новосибирское предприятие спустя 7 лет после оказания консультационной услуги предъявило иск к международной консалтинговой компании Эрнст энд Янг на сумму 11 млн руб. и Верховный суд встал на сторону бизнеса.

Приветствую вас дорогие читатели! На связи Ольга Ульянова аудитор.

Так как помимо аудита я много консультирую по налогам, новость о деле Эрнст энд Янг не могла не привлечь моего внимания.

Что произошло

ООО «Посуда- Центр сервис» по результатам выездной налоговой проверки за 2014–2015 годы получило доначисления налогов штрафы и пени. А именно: налог на прибыль на сумму - 27,9 млн руб. , НДС на сумму — 25,1 млн руб. Кроме того, ФНС выставила санкции в размере 11 млн руб. (дело № А45-21326/2019).

Причиной, приведшей к таким печальным налоговым последствиям, стала «неудачная консультация» международного консалтингового гиганта Ernst & Young (Эрнст энд Янг).

Как говорят в народе в таких ситуациях: «Акела промахнулся».

Консультанты посоветовали небезопасный способ методики списания товарных потерь в магазинах ООО «Посуда- Центр сервис».

Естественно, методика подразумевала завышение расходов в целях налогообложения прибыли. Эрнст энд Янг была дана рекомендация о возможности включения в убытки стоимости МПЗ, недостача которых выявлена в результате инвентаризации.

Схема прокололась на недостаточном оформлении первичной документации, обосновывающей суммы убытков.

ФНС сочла недостаточным только первички по результатам инвентаризации. В случае хищения товара в обязательном порядке необходимо получать справки из полиции (п. 2 ст. 265 НК). Но в консультации Эрнст энд Янг об этом не было ни слова.

Предприятие сочло небрежность консалтинговой компании основанием для возможности за их счет возместить полученные убытки в виде пеней.

То, что взыскать с консультанта пытаются только начисленные санкции, но не дополнительные суммы налогов, понятно и обоснованно. Ведь налоговое бремя предприятие обязано нести самостоятельно. Если бы схема не была внедрена, предприятие заплатило бы самостоятельно НДС и налог на прибыль, которые требуют доплатить налоговики.

Верховный суд решил резонансное дело вернуть на рассмотрение судов низших инстанций, согласившись с доводами организации в том, что именно неполная налоговая консультация и недостаточное информирование о рисках привели к возникшим у предприятия убыткам.

Какие выводы нужно сделать

В договор на оказание консультационных услуг теперь целесообразно включать оговорку о том, что риски клиент несет самостоятельно. Так же, как и он самостоятельно принимает решение о внедрении оптимизации налогообложения.

Консультация носит исключительно рекомендательный характер, но только должностные лица предприятия, несущие за его учет ответственность, в том числе уголовную, принимают решения и берут на себя соответствующие риски.

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Своим клиентам я предоставляю гарантии

Если честно, меня новость заинтересовала, но не напугала. Несмотря на то, что я занимаюсь такой скользкой темой как оптимизация налогообложения, я всегда максимально перестраховываюсь. А также очень подробно рассказываю клиентам о рисках, если они имеются или гипотетически возможны.

И конечно ни в коем случае не советую бизнесменам серых схем!

Если речь идет о крупной сделке, которую клиент собирается проводить не сразу, а например через полгода, я обязательно прошу связаться со мной повторно. Чтобы в момент совершения сделки, не было никаких сюрпризов, не изменилась судебная практика или не появилось какое-то неприятное разъяснение чиновников.

Легальная оптимизация налогообложения — это использование действующих норм законодательства в своих интересах, а не их обход или нарушение.

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