Логотип Ольга Ульянова
Ольга Ульянова
Обзор судебной практики

Битая и украденная посуда дорого обходится компании Эрнст энд Янг. Решение ВС может серьезно повлиять на рынок консультационных услуг

Из поста вы узнаете, как новосибирское предприятие спустя 7 лет после оказания консультационной услуги предъявило иск к международной консалтинговой компании Эрнст энд Янг на сумму 11 млн руб. и Верховный суд встал на сторону бизнеса.
42 13
Битая и украденная посуда дорого обходится компании Эрнст энд Янг. Решение ВС может серьезно повлиять на рынок консультационных услуг
Визуальное оформление Анастасии Ушанёвой "Финансы под контролем"

Приветствую вас дорогие читатели! На связи Ольга Ульянова аудитор.

Так как помимо аудита я много консультирую по налогам, новость о деле Эрнст энд Янг не могла не привлечь моего внимания.

Что произошло

ООО «Посуда- Центр сервис» по результатам выездной налоговой проверки за 2014–2015 годы получило доначисления налогов штрафы и пени. А именно: налог на прибыль на сумму -  27,9 млн руб. , НДС на сумму — 25,1 млн руб. Кроме того, ФНС выставила санкции в размере 11 млн руб. (дело № А45-21326/2019).

Причиной, приведшей к таким печальным налоговым последствиям, стала «неудачная консультация» международного консалтингового гиганта Ernst & Young (Эрнст энд Янг).

Как говорят в народе в таких ситуациях: «Акела промахнулся».

Консультанты посоветовали небезопасный способ методики списания товарных потерь в магазинах ООО «Посуда- Центр сервис».

Естественно, методика подразумевала завышение расходов в целях налогообложения прибыли. Эрнст энд Янг была дана рекомендация о возможности включения в убытки стоимости МПЗ, недостача которых выявлена в результате инвентаризации.

Схема прокололась на недостаточном оформлении первичной документации, обосновывающей суммы убытков.

ФНС сочла недостаточным только первички по результатам инвентаризации. В случае хищения товара в обязательном порядке необходимо получать справки из полиции (п. 2 ст. 265 НК). Но в консультации Эрнст энд Янг об этом не было ни слова.

Предприятие сочло небрежность консалтинговой компании основанием для возможности за их счет возместить полученные убытки в виде пеней.

То, что взыскать с консультанта пытаются только начисленные санкции, но не дополнительные суммы налогов, понятно и обоснованно. Ведь налоговое бремя предприятие обязано нести самостоятельно. Если бы схема не была внедрена, предприятие заплатило бы самостоятельно НДС и налог на прибыль, которые требуют доплатить налоговики.

Верховный суд решил резонансное дело вернуть на рассмотрение судов низших инстанций, согласившись с доводами организации в том, что именно неполная налоговая консультация и недостаточное информирование о рисках привели к возникшим у предприятия убыткам. 

Какие выводы нужно сделать

В договор на оказание консультационных услуг теперь целесообразно включать оговорку о том, что риски клиент несет самостоятельно. Так же, как и он самостоятельно принимает решение о внедрении оптимизации налогообложения.

Консультация носит исключительно рекомендательный характер, но только должностные лица предприятия, несущие за его учет ответственность, в том числе уголовную, принимают решения и берут на себя соответствующие риски.

А что вы думаете по этому поводу? Пишите комментарии? Если новость актуальная, ставьте лайки ❤ и подписывайтесь на меня, что бы пропустить важную информацию.

Своим клиентам я предоставляю гарантии

Если честно, меня новость заинтересовала, но не напугала. Несмотря на то, что я занимаюсь такой скользкой темой как оптимизация налогообложения, я всегда максимально перестраховываюсь. А также очень подробно рассказываю клиентам о рисках, если они имеются или гипотетически возможны.

И конечно ни в коем случае не советую бизнесменам серых схем!

Если речь идет о крупной сделке, которую клиент собирается проводить не сразу, а например через полгода, я обязательно прошу связаться со мной повторно. Чтобы в момент совершения сделки, не было никаких сюрпризов, не изменилась судебная практика или не появилось какое-то неприятное разъяснение чиновников.

Легальная оптимизация налогообложения — это использование  действующих норм законодательства в своих интересах, а не их обход или нарушение.

✅ Подписывайтесь на меня в телеграм, там больше фишек и советов по налогам и финансам, которые помогут вам сэкономить время и деньги.🚀

Комментарии

4
        • Ольга Ульянова
          Аудитор-консультант

          Здесь же весь смыл в компенсации убытков (пеней), сами налоги не стали пытаться отбить. Компания ведь их обязана была оплатить в бюджет, если бы консультацией по оптимизации не воспользовались. Но санкции могли возникнуть, по вине консультанта.

          Так что логика в позиции ВС прослеживается.

Логотип Клерк
Клерк
УСН

Как доказать свое право на использование УСН

В отличие от ИП на патенте организации на УСН никакие подтверждающие переход на спецрежим документы не получают. Доказать право на использование упрощенки, даже в суде, сложно. Разбираемся, какие есть способы доказать, что ваш бизнес на УСН.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
25

Календарь вебинаров

21
Лучшие спикеры, новый каждый день
Налоги и взносы иностранцев

Еврокомиссия хочет обложить специальным налогом своих бизнесменов, которые работают в РФ

Европейские компании, у которых есть бизнес в России, будут платить дополнительные налоги не в бюджет своих стран, а в общую казну Евросоюза.

19
Логотип Артур Дулкарнаев
Артур Дулкарнаев
Обзоры для бухгалтера

Незадекларированные ювелирные изделия. Обзор постов ФТС

ФТС в 2023 году пресекла незаконный ввоз ювелирных изделий на 1,2 млрд рублей.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк
16

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Логотип Артур Дулкарнаев
Артур Дулкарнаев
Валютный контроль

💥Таможенники назвали страны, откуда чаще всего незаконно везут валюту

Таможенники московского авиаузла выявили у граждан контрабандные товары на 4 млрд рублей в 2023 году.

Иллюстрация: freepik/freepik
25
Банки

Центробанк вычислил больше 5,7 тысячи финансовых пирамид

ЦБ помог заблокировать больше 3 тысяч страниц в социальных сетях, которые продвигали нелегальные финансовые услуги. Доступ пользователей ограничили к 11,2 тысячам интернет-ресурсам с признаками пирамид.

25
Логотип Артур Дулкарнаев
Артур Дулкарнаев
Валютный контроль

ФТС: объем незаконного перемещения наличности физическими лицами в 2023 году снизился

Объем незаконного перемещения наличности физлицами снизился на 10,5%. По данным ФТС, он составил в 2023 году 1,88 млрд рублей.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
22

Онлайн-курсы

45
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Логотип Артур Дулкарнаев
Артур Дулкарнаев
Общество

В 2023 году МВД выявило вдвое больше россиян, не уведомивших о втором гражданстве

В России выявили вдвое больше граждан, вовремя не уведомивших власти о получении второго гражданства.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
33
Бухгалтеры

Закажите консультацию экспертам «Клерка». Они ждут ваших вопросов

Мы обновили сервис Клерк.Консультации и чтобы вы оценили, насколько круче он стал, мы предлагаем вам новый тариф — одна консультация за 1500 рублей.

35
Кадры

Ушел из жизни президент HeadHunter Михаил Жуков

С 2008 по 2022 год Михаил Жуков был гендиректором HeadHunter, а президентом компании стал с марта 2023 года. За время его руководства чистая прибыль бизнеса выросла в 6 раз.

66
Логотип Ольга Ульянова
Ольга Ульянова
Обзор судебной практики

Битая и украденная посуда дорого обходится компании Эрнст энд Янг. Решение ВС может серьезно повлиять на рынок консультационных услуг

Из поста вы узнаете, как новосибирское предприятие спустя 7 лет после оказания консультационной услуги предъявило иск к международной консалтинговой компании Эрнст энд Янг на сумму 11 млн руб. и Верховный суд встал на сторону бизнеса.

Битая и украденная посуда дорого обходится компании Эрнст энд Янг. Решение ВС может серьезно повлиять на рынок консультационных услуг
4
43
Инвестиции

Мосбиржа приостановит торги расписками «Тинькофф»

С 20 февраля торги ценными бумагами TCS Group на Московской бирже будут приостановлены из-за переезда компании с Кипра в Россию.

31
Госзакупки

Российские компании получат приоритет в госзакупках

В госзакупках начнет работать механизм «второй лишний», который запретит заказчикам заключать контракты с иностранной организацией, если в конкурсе участвует хотя был один отечественный производитель.

34

Разборы законов

1 160
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Бесплатно с Отчетность

Как избежать ошибок в отчете о прибылях и убытках за 2023 год. Мини-курс

Рассказываем в мини-курсе, как избежать ошибок при заполнении отчета о прибылях и убытках за 2023 год.

Как избежать ошибок в отчете о прибылях и убытках за 2023 год. Мини-курс
34
Бесплатно с УСН

Как считать, платить и отражать в декларации минимальный налог при УСН в 2024 году: примеры

Срок уплаты минимального налога за 2023 год – до 28.03.2024 для организаций и 29.04.2024 – для ИП. Уведомление по ЕНП не нужно. КБК в платежке = КБК ЕНП.

Как считать, платить и отражать в декларации минимальный налог при УСН в 2024 году: примеры
34
Налоги, взносы, пошлины

ФНС: за налоговые льготы в РФ компаниями придется доплачивать за границей

Бизнесу, который попадает под правила глобального минимального налога, придется доплачивать в бюджет других стран суммы, сэкономленные в России на налоговых льготах.

42
Обзоры для бухгалтера

Годовая отчетность-2023, персонифицированные сведения-2024 и уведомления по ЕНП. Дайджест Разборов

Самое время разобраться с ЕНС, тем более, что редакция «Клерка» подготовила несколько Разборов именно по этой теме. Разберем, какие уведомления и когда надо сдавать в 2024 году, как вернуть или зачесть переплату на ЕНС. С нашими Разборами вы забудете про ошибки и штрафы! 

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
71
Онлайн-кассы

Не забудьте вовремя менять фискальный накопитель в ККТ и проходить перерегистрацию

Если срок действия фискального накопителя ККТ истек, его надо своевременно заменить и обязательно перерегистрировать кассовый аппарат в ИФНС.

59
Лицензирование

Japan Tobacco International первой получила лицензию на производство табака в РФ по новым нормам

Оборудование компании внесли в специальный реестр, а сама JTI теперь имеет право заниматься производством, продажей и ввозом и экспортом табака.

40

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Налоги, взносы, пошлины

Предельный размер пени за неуплату налогов могут снизить до 15%

Предприниматели считают, что размер пени нужно сократить, поскольку при глубине налоговой проверки в три года эта сумма может превышать сам неуплаченный налог.

66
Кадровые документы

Благодарность за многолетний добросовестный труд отражается в трудовой книжке

Сотрудник получил благодарность от губернатора области: за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня города. Это надо отразить в бумажной трудовой книжке.

49