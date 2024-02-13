⚡️Как на ладони. Как налоговая отслеживает переводы с карты на карту физлиц

Приветствую вас дорогие читатели! На связи Ольга Ульянова аудитор. Тема: «Следит ли налоговая служба за переводами с карты на карту физлиц», оказалась, волнует как простых граждан, так и тех, кто занимается бизнесом.

Давайте по полочкам разберемся, какая информация известна на настоящее время по данному вопросу.

В каком случае банк проинформирует ФНС

В налоговую о переводах с карты на карту сообщит банк. ФНС прекрасно знает о всех счетах, которые у вас открыты в банках. Их вы можете самостоятельно увидеть на сайте nalog.gov.ru в личном кабинете налогоплательщика.

Ведь кредитные учреждения обязаны сообщать налоговым органам о счетах, открытых в банках физлицами, об остатках и движении денег по счетам, а также электронным кошелькам (ст. 86 НК).

Налоговики могут получать от банков копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, заявлений и договоров на открытие счета, а также карточек с образцами подписей и оттиска печатей.

У налоговой службы расширенные права по сбору данных о счетах физлиц, в частности, выявления незадекларированных доходов (п. 2.1 ст. 86 НК, Закон от 17.02.2021 № 6-ФЗ).

Что видит ФНС в автоматическом режиме

Большинство контрольных мероприятий ФНС сейчас производится в автоматическом режиме. То есть не требуется армии сотрудников налоговой службы, которая в ручном режиме будет проверять транзакции по вашей банковской карте. Например, в распоряжении у налоговиков аналитическая система «Доходы физических лиц» (АСК ДФЛ).

При желании ФНС может поднять сумму платежей, поступивших на карту гражданина за последние 3 года и проанализировать систематичность осуществляемых расчетов и поступлений.

Что меняется в контроле переводов с карты на карту в 2024 году

С 24 июля 2024 года финансовые организации вводят дополнительную проверку переводов для борьбы с мошенничеством. По сути, это усиление тотального контроля абсолютно за каждой транзакцией.

Банки будут проверять любой платеж, сравнивая данные с черным списком клиентов ЦБ РФ, замеченных в сомнительных операциях.

Если получатель перевода находится в этом списке, банк заблокирует перевод и свяжется с клиентом для подтверждения операции. Отправителю перевода предоставляется два дня на отзыв операции, и если клиент добровольно осуществил перевод, банк разблокирует средства.

Если банк не проведет проверку, не заблокирует перевод на счет получателя с сомнительной репутацией и не свяжется с клиентом, он будет обязан полностью возместить ущерб в течение 30 дней (для трансграничных переводов срок составляет 60 дней).

Сомневаетесь в своих платежах или уже стали поступать запросы из налоговой или банка, напишите мне, и мы вместе разберемся в вашей ситуации.

Нужно ли платить налоги при переводах с карты на карту физлицам

Все зависит от того, деньги переводятся на карту от физлица физлицу безвозмездно или в оплату за какие-то товары, работы, услуги.

❗️Если деньги поступают к вам на регулярной основе, будьте готовы доказать, что речь не идет о вознаграждении за труд.

Неофициальная продажа товаров или продукции собственного производства и получение оплаты с карты на карту обернется крайне негативными последствиями, если на вас напишет в ФНС донос конкурент или просто недовольный покупатель.

Причем, даже если собирать деньги на нужды школы, полученные от родителей вашего сына иди дочери, которые вы отдаете подрядчикам, риски не исключены.

Во-первых, посредническая деятельность, тоже может быть расценена как коммерческая. Например, если такие платежи поступали к физлицу, имеющему статус ИП.

Во-вторых, если подрядчик, которому вы отдали деньги, не выдаст вам взамен никакой документ, то вам проблематично подтвердить, что собранные средства вы не потратили на личные нужды. Например, если деньги собирались переводами с карту на карту, а отдавались наличными.

В общем случае безвозмездные перевод от физлица физлицу НДФЛ не облагается (абз. 1 п. 18.1 ст. 217 НК, письмо Минфина от 29.05.2018 № 03-04-05/36431, ФНС от 27.06.2018 № БС-3-11/4252).

Как снизить риски

Не ленитесь писать в назначении перевода «подарок», чтобы у банка и налоговиков возникало меньше вопросов.

Если вы собираете на презент коллеге от других сотрудников, пусть они сделают пометку при переводе «На подарок коллеге Маргарите Ивановне» и т.д.

Но если у вас есть не оформленные официально сотрудники и вы им дважды в месяц переводите регулярно одинаковые суммы с назначением «подарок», такой нехитрый маневр не спасет вас от претензий фискалов со всеми вытекающими последствиями.

Если вы не оформили с арендатором договор, то по переводам на вашу карту ФНС будет легче доказать наличие у вас незадекларированных доходов от сдачи имущества в аренду.

Судебная практика

Верховный суд пришел к выводу, что факт направления ФНС запросов во все банки не нарушает права гражданина (Определение Верховного суда от 29.11.2021 № 301-ЭС21-22280).

Будьте осторожны в расчетах с родственниками. В этом судебном деле Постановление Семнадцатого ААС от 04.04.2023 № А60-42938/2022 судьи пришли к выводу, что члены семьи могут помогать ИП в его деятельности только за зарплату, с которой следует оплачивать налоги.

Если вам в бизнесе помогают родственники и вы переводите им с карты на карты деньги, ФНС может доначислить НДФЛ и страховые взносы.

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