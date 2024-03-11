Как в 2024 году отчитаться по НДФЛ о доходах в натуральной форме, с которых не удержан налог

Кому будет полезна статья — физлицам и бизнесменам, получающим неденежные доходы и подарки в натуральной форме, а также бухгалтерам организаций и ИП.

Что вы из нее узнаете — как в 2024 году налоговому агенту действовать в случае, если нет возможности удержать НДФЛ из выплаты в натуральной форме физлицу; что делать гражданину, нужно ли самостоятельно подавать отчетность в ФНС и как платить налог в бюджет.

Приветствую вас дорогие читатели, на связи Ольга Ульянова. Сегодня поговорим про НДФЛ с неденежных доходов. Пост, как обычно, навеян недавней ситуацией клиента.

Налоговые агенты

По российскому законодательству налоговыми агентами считаются организации и ИП, выплачивающие физлицам доходы. На них возлагаются обязательства удерживать НДФЛ и платить налог в бюджет за гражданина из его денег.

Что считается доходами в натуральной форме

К неденежным выплатам сотрудников относятся: недвижимость, автомобили, подарочные сертификаты, путевки, подарки, питание, топливо, одежда, обувь, экипировка, предоставление бесплатных поездок, электроэнергия, парковочные места, услуги детских дошкольных учреждений, кредиты с льготной или нулевой процентной ставкой или субсидируемая ипотека и т.д.

Кроме того, ими считаются выплаты учредителям дивидендов в натуральной форме или действительной стоимости доли выходящего участника имуществом и т.д.

Как считать доход в натуральной форме

При неденежных доходах (доходах в натуральной форме) налоговую базу по НДФЛ определяют исходя из стоимости переданных товаров, имущественных прав, выполненных работ, оказанных услуг.

Причем ориентироваться нужно именно на рыночную стоимость (ст. 211 НК). Сказанное относится к любым подаркам и услугам.

Дату фактического получения дохода определяйте днем передачи товаров, работ, услуг работнику (пп. 2 п. 1 ст. 223 НК).

С дивидендов в натуральной форме и с выплаты действительной стоимости имуществом рассчитайте НДФЛ, как и при выплате деньгами, то есть на дату передачи (подп. 2 п. 1 ст. 223 НК).

Каковы действия налогового агента, если он не смог удержать налог

Если вы не удержали НДФЛ с доходов гражданина, то сообщите об этом в ФНС не позднее 25 февраля года, следующего за отчетным (п. 5 ст. 226 НК). Подайте сведения о неудержанном НДФЛ в составе годового отчета 6-НДФЛ.

Направьте сообщение физлицу не позднее 25 февраля следующего года о не удержанном с него НДФЛ (п. 7 ст. 6.1 и п. 5 ст. 226 НК).

Унифицированного бланка такого сообщения нет, оно оформляется своими словами в произвольной форме. Главное, чтобы в нем фигурировали сумма натурального дохода физлица и сумма НДФЛ, которую вы не смогли удержать.

Как заполнить отчетность 6-НДФЛ в ФНС налоговому агенту

При подготовке отчетности 6-НДФЛ налоговому агенту необходимо учитывать следующие шаги.

Информацию о выплаченных доходах в натуральной форме, а также о НДФЛ, который не был удержан в соответствующем периоде следует отразить в справке о доходах и суммах НДФЛ в разделах 2, 4 и Приложении.

В форме отчета 6-НДФЛ необходимо указать сумму НДФЛ, которая не была удержана в соответствующем периоде, в поле 170 раздела 2. По общим правилам заполнения формы разнесите информацию и в другие поля раздела 2 формы 6-НДФЛ.

Что должно делать физлицо, из неденежных дохода которого, не смогли удержать НДФЛ

Если налог удержать невозможно, то налоговый агент письменно не позднее 25 февраля предупредит об этом ФНС и вас. На основании полученной информации из налоговой инспекции вам придет уведомление. Получив его, вы заплатите НДФЛ не позднее не позднее 1 декабря года, следующего за годом получения дохода (п. 6 ст. 228 НК).

Следовательно, гражданин в отношении дохода в натуральной форме декларацию 3-НДФЛ не сдает в ФНС, а платит НДФЛ в бюджет на основании налогового уведомления, полученного из инспекции (ст. 216, п. п. 4, 5 ст. 226, пп. 4 п. 1, п. п. 2, 6 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК).

Не все подарки облагаются НДФЛ

Есть лимит, с которого налог не платится. Он равен 4 000 руб.

Налог считается по формуле:

НДФЛ = (рыночная стоимость неденежного дохода — 4 000 руб.) x ставка налога.

Например, если стоимость подарка составляет 14 000 руб., но НДФЛ нужно считать только с 10 000 руб.

(14 000 руб. – 4000 руб.) х 13% = 1 300 руб.

Предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан, в частности для ветеранов и инвалидов ВОВ. Для них сумма подарка значения не имеет, НДФЛ платить им не надо (ст. 216, п. 28, 33 ст. 217 НК).

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