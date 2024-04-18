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Ольга Ульянова
Личные финансы

О каких ваших расходах точно знает ФНС. И в чем здесь подвох?

Приветствую вас дорогие читатели. На связи Ольга Ульянова аудитор. Сегодня решила обсудить с вами такую скользкую тему как цифровизация и контроль со стороны государства. В частности, контроль ваших расходов.
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О каких ваших расходах точно знает ФНС. И в чем здесь подвох?

Одним из инструментов контроля расходов, который я считаю значимым, является сервис «Мои чеки онлайн» . Этот сервис доступен как на веб-платформе по ссылке на сайте ФНС, так и через мобильное приложение «Мои чеки». Скачать приложение можно в App Store или Google Play.

Функционирует он с февраля 2021 года. Зайдя на платформу по номеру телефона, вы получаете информацию обо всех кассовых чеках, которые сформированы по вашему телефонному номеру или адресу электронной почты, и которые будут формироваться в дальнейшем.

В данный момент большинство персонализированных чеков в хранилище ФНС относятся к оплате услуг такси и интернет-покупкам, поскольку для пользования этими услугами требуется предоставить свои контактные данные. Важно отметить, что чеки, связанные с покупками в офлайн-магазинах, становятся персонализированными только с согласия самого покупателя.

Вначале о плюсах, которые должен нам предоставить данный сервис

ФНС объясняет хранение электронных чеков вместо бумажных несколькими причинами: экономической, экологической и для удобства клиентов. Электронный чек дешевле и экологически безопаснее бумажного. Клиентам удобнее получать информацию о своих покупках, использовать чеки для возврата товаров или участия в программах лояльности.

Пользователь может направить электронный чек двумя способами: предоставив свои контактные данные продавцу или сканируя QR-код. По заверению ФНС чеки попадают в систему только с согласия покупателя. Однако возникают опасения по поводу отслеживания покупок и связи с операциями по карте.

Сервис хранения чеков ФНС позволяет персонализировать чеки и упрощает процедуру налогового вычета без необходимости хранения бумажных чеков. Планируется полное объединение данных для улучшения процесса получения налоговых вычетов.

Теперь поговорим о минусах

Процесс отслеживания и сопоставления расходов и доходов граждан налоговыми органами вызывает справедливую тревогу у многих людей. Вопросы конфиденциальности, приватности и независимости финансовых решений становятся основной темой обсуждения. Так же многих волнует риск доначисления налогов, после анализа информации надзорными органами.  Вот основные минусы и опасности подобного контроля:

Чем вы понятнее, тем уязвимее

Прослеживание расходов граждан на таком уровне может стать нарушением их личной жизни и конфиденциальности. Люди имеют право на защиту своих личных данных и финансовых транзакций. 

Например, видя ваши онлайн траты в аптеке или супермаркете доставки, несложно понять ваши состояние здоровья, наличие хронических заболеваний, требующих регулярной медикаментозной поддержки, гастрономические предпочтения, и даже ваш гормональный фон. Все это технически можно сделать уже сейчас. 

Также несложно отследить историю ваших передвижений если вы пользуетесь регулярно покупкой билетов онлайн и многое другое. 

Если смотреть на шаг вперед, базы с такими знаниями представляют большую ценность как для контроля и просчитывания человека, так и для влияния на его покупательское поведение. Великолепно и системно к рассмотрению данного вопроса (и многих других, связанных с современными технологиями) подошел Евгений Черешнев. Когда появится время сделаю обзор его книги  «Форма жизни № 4: Как остаться человеком в эпоху расцвета искусственного интеллекта».

Цитата Евгения Черешнева:

«Человек — это самообучающийся биокомпьютер с конечным сроком годности, поведение которого можно предсказать с высокой точностью, если иметь достаточно данных о методах его обучения и фактического поведения в прошлом, разбитого по четким и рассчитываемым, размеченным блокам».

Риск увеличения налоговой нагрузки

При обнаружении расхождений между доходами и расходами налоговый орган может принять меры по увеличению налоговой нагрузки гражданина, что приведет к дополнительным финансовым обременениям.

Например, некоторые бизнесмены по-прежнему нехитрым способом выводят деньги из ООО через подотчет директора на его карту. Потом с этой же банковской карты осуществляют онлайн траты, совершенно несоизмеримые с официальными доходами гражданина. Затем удивляются, что налоговики стали проявлять к ним  и организации повышенный интерес, а также планируют назначить выездную проверку.

Налоговым планированием следует заниматься заранее. А проблемы, когда под тобой уже «земля горит» с кондачка и без значительных трат не решаются. 

Требуется помощь в налоговом планировании, обращайтесь, готова вам помочь в рамках законодательства. 

Кого и в каком случае может заинтересовать ваша жизнь не по средствам

Конечно, в первую очередь речь о ФНС. Под прицелом крупные покупки. Например, приобретение недвижимости серьезное событие, чистота сделки которого может быть проверена налоговой инспекцией. Вне зависимости от того, как была произведена оплата - наличными или безналичными средствами. Закон обязывает Росреестр информировать налоговую инспекцию о совершенной сделке с недвижимостью (см. п. 4 ст. 85 НК и п. 1.3 Приложения 1 к приказу ФНС от 10.04.2017 № ММВ-7-21/302).

Хотя Росреестр не раскрывает информацию о цене приобретенного жилья, инспекция всегда может узнать кадастровую стоимость объекта, которая приближена к рыночной (см.п. 1.1 ст. 6 Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ). В случае интереса со стороны инспектора к источнику средств на приобретение недвижимости, вам придется дать пояснения.

Кроме налоговой инспекции, о сделке с недвижимостью могут узнать и другие государственные органы. Например, при открытии вклада и переводе продавцу крупной суммы денег банк запросит информацию о сделке и происхождении средств, и сообщит в Росфинмониторинг (п. 2.2 методических рекомендаций АРБ от 23.11.2011 и п. 1 информационного письма Росфинмониторинга от 24.08.2022 № 66).

В Беларуси механизм полного сопоставления доходов и расходов физлиц уже внедрен

Соседняя и столь дружественная Беларусь продвинулась в данном вопросе. Согласно информации  Министерства по налогам и сборам РБ камеральная проверка соответствия расходов доходам физического лица, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь проводится путем сопоставления сумм расходов и доходов физического лица на основании имеющихся в налоговом органе документов. 

Период, за который проводится проверка — 10 полных календарных лет, предшествующих году, в котором налоговым органом проводится сопоставление сумм расходов и доходов физического лица, и истекшие полные календарные месяцы текущего года.

Если до нас в России дойдут такие «инновации», да еще и с десятилетним сроком давности проверки, многие рискуют попасть в неприятности. По крайне мере то, что для сопоставления доходов и расходов россиян подготовлена и отлаживается техническая база, очевидно. 

Например, программный продукт АСК ДФЛ, что расшифровывается как «Автоматизированная Система Контроля Доходов Физических Лиц», был создан в 2021 году как раз для контроля за доходами граждан.

В письме ФНС России от 31 декабря 2020 года № ПА-4-11/21995 подчеркивается, что внедрение АСК ДФЛ целью имеет выявление случаев «теневой» оплаты труда и уменьшение налоговых убытков, связанных с неуплатой НДФЛ и страховых взносов в бюджет.

Система АСК ДФЛ заточена на меры по выявлению лиц, получающих доходы наличными, не официально трудоустроенных, не имеющих статуса ИП или самозанятого. 

У меня такое впечатление, что для контроля как в Беларуси у нас уже все налажено, но по какой-то причине временно «придержали коней». 

А как вы относитесь к контролю и сопоставлению ваших доходов и расходов, давайте обсудим в комментариях.

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Комментарии

4
  • Наталия Лукина
    шеф-редактор

    вы получаете информацию обо всех кассовых чеках, которые сформированы по вашему телефонному номеру или адресу электронной почты

    Я что-то в шоке, скачала, посмотрела, даже не думала, что столько трачу на какую-то ерунду))) Киндеры, шоколадки, а еще такси...

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      С одной стороны удобная штука, никаких бумажек, смотришь свои расходы,

      ну и часто Вы свои чеки изучаете? или тот же хлам, только вместо скапливающегося в кармане, как раньше, теперь это скапливается в электронном виде ?

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