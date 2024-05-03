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Ольга Ульянова
Выездные налоговые проверки

Средний чек выездной налоговой проверки вырос до 70-100 млн. руб

Выездной налоговой проверки боится любой бизнесмен и не зря.
Средний чек выездной налоговой проверки вырос до 70-100 млн. руб

Согласно информации ФНС результативность в денежном выражении у фискалов повысилась.

Например, в Москве средние доначисленные платежи (включая штрафы) в 2023 году составили 108,8 млн. руб.

В Санкт-Петербурге цифра еще больше — 139,8 млн. руб.

Есть регионы, в которых суммы скромнее:

Например,  в Архангельской области — 10,6 млн. руб.,

в Ростовской области — 40, 1 млн. руб.

Самостоятельно ознакомиться на сайте ФНС с отчетом ф.2-НК о результатах контрольной работы налоговых органов, по состоянию на 01.01.2024 года и чеком проверки вашего региона можно здесь

По статистике своих клиентов могу сказать, (а они из разных регионов от Хабаровска до ХМАО Югра, но больше всего, конечно, из Москвы и Питера), что сейчас активно интересуются теми, кто дробит бизнес.

В особой группе риска семейное дробление бизнеса, потому что там легко можно доказать взаимозависимость участников группы.

Взялись за арендный раздробленный бизнес, тех, у кого висит «зависший подотчет», числится только один директор в штате, а проходят миллионные обороты и т.д.

Помимо различной автоматической аналитики, фискалы сейчас активно работают в том числе и на основании доносов бывших и работающих сотрудников, партнеров, а также бухгалтеров и юристов, об этом мне рассказывал ни один клиент. Прямо сейчас в одной ростовской компании идет проверка на основании доноса бывшего обиженного сотрудника, хотя по критериям ВНП фирма под проверку попасть не должна была.  

Так что будьте осторожны и избирательны в выборе персонала и в выборе контрагентов для сотрудничества.

Последнее касается даже «чистых» компаний, ведь при желании можно придраться к каждому. А чем выше ставки, тем выше риски.

Если у вас назначена выездная налоговая проверка в 2024 году, то будьте готовы к тому, что проверка может охватить не только три последних года: 2021, 2022 и 2023 годы, но и отработанные периоды 2024 года.

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Комментарии

5
    • Ольга Ульянова
      Аудитор-консультант

      Средний чек выездной налоговой проверки вырос до 70-100 млн. руб.

      Нормас ребята работают) Плюс тридцатка😄

      Владислав, приветствую! 🤝

      Не во всех регионах, но Москвичей и Питер кошмарят хорошо...

      • Владислав Савушкин
        Бизнес консультант

        Ольга, привет-привет😉

        Не во всех регионах, но Москвичей и Питер кошмарят хорошо...

        С одной Мск небось можно доначислить как с Рязанской и Тульской областей вместе взятых😃

  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    не пугайте)) просто так не выезжают (не назначают). А если руководство неумное, то ничего удивительного, пусть бюджет пополняют.

    • Ольга Ульянова
      Аудитор-консультант

      просто так не выезжают (не назначают)

      Конечно просто так не назначают, есть 12 критериев ВНП, о них налоговики рассказали в письме № 03-02-07/1/8547 от 15.02.2017 года.

      Но по факту выходят на проверку и по другим причинам.

      А пугаться или верить официальным цифрам на сайте ФНС дело выбора!

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