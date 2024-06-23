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Ольга Ульянова

Налогообложение донатов

Донаты – это довольно любопытная концепция в современном мире. Представьте себе, что вы стоите на сцене уличного театра, исполняете свои номера, и вдруг прохожие начинают бросать вам денежки в шляпу. Это и есть донаты, только в цифровом формате и в современном мире.
Налогообложение донатов
Иллюстрация Анастасия Ушанёва/ "Финансы под контролем"

Приветствую вас дорогие читатели! На связи Ольга Ульянова аудитор. Сегодня у меня небольшой разбор про налогообложение донатов.

Когда мы говорим о донатах, мы подразумеваем добровольные пожертвования, которые зрители или подписчики переводят авторам контента: блогерам, стримерам, художникам и другим творческим личностям в интернете. 

В отличие от покупки товара или услуги, донаты не обязательно предполагают получение взамен какого-либо конкретного продукта или услуги. Человеку просто нравится то, что он видит или слышит, и он решает поддержать автора материально. При этом он сам решает сколько и когда перевести денег (а может и крипты).

Теперь давайте разберемся с налогами

Тут важно понять, как донаты трактуются с точки зрения закона. В соответствии ст. 217 НК РФ, некоторые виды доходов освобождаются от налогообложения. К таким доходам, в частности, относятся денежные и натуральные подарки, полученные от физических лиц. Исключением из этого правила являются подарки в виде недвижимости, транспортных средств, акций, пайев и прочих особо значимых активов.

Например, ваша бабушка дарит вам вязаные носочки – никаких налогов! Бабушка дарит вам квартиру – тут уже нужно задуматься о налогах. Например, если вы на момент подарка ИП и сдаете несколько квартир в аренду, а эта дополнительная, стоимость квартиры может попасть во внереализационные доходы ИП. Но сегодня речь не об этом. Хотя к дарению квартир мы еще вернемся. 

Итак, поскольку донаты являются добровольными пожертвованиями без ожидания встречной услуги или товара, они квалифицируются как подарки. 

Подписчики, читатели или зрители, которые отправляют вам донаты, делают это не потому, что рассчитывают что-то получить взамен, а просто из желания поддержать ваше творчество. Это и есть суть дарения.

Не всегда с донатов не платятся налоги

Для сравнения, если вы продаете подписку на эксклюзивный контент (вебинар, методичку, курсы, подписку на закрытый канал и т.д.), это уже считается предпринимательской деятельностью и облагается налогом. Какими? Зависти от вашего статуса ИП или самозанятого.

Возьмем пример стримера Васи. Вася проводит живые трансляции, на которых играет в видеоигры, допустим в мой любимый олдскульный Warcraft и общается с аудиторией. Зрители могут отправлять ему донаты как знак благодарности за отличный контент. Другими словами, это чистая благотворительность. 

Кстати, при переводе все-таки лучше сделать комментарий: «донаты», почему читайте в моей статье «⚡️Как на ладони. Как налоговая отслеживает переводы с карты на карту физлиц» .

Однако, если Вася озвучивает цену и продает доступ к записям своих трансляций или эксклюзивному контенту, это уже предпринимательская деятельность, с которой придется платить налоги государству. 

Возвращаемся к квартирам

Если вам задонатили квартиру или вы вдруг оказались обладателем новенькой машины, готовьтесь к налогу (ч. 18.1 ст. 217 НК РФ). Да-да, такое внезапное счастье неприменно облагается налогом. Не стоит в данном случае уклоняться от уплаты налогов, ФНС прекрасно знает, какие квартиры и машины вам принадлежат. Если вы хотите проверить это самостоятельно, зайдите в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС в раздел «Имущество».

Обналичка через донаты работает криво

Если же вас радуют денежными переводы от ИП или юрлиц, имейте в виду: до 4000 руб. в год — это законная «налоговая зона безмятежности» и она совсем небольшая. Но вот если общая сумма за год нарастающим итогом переваливает за эти 4000 руб., то придётся отчитываться и перед ФНС.

Что еще учесть, получая донаты за подписку или платный контент

Комиссия площадки — зло. Может запутать вас с уплатой налогов. Например, если приложение вывода денег удержало комиссию, расслабляться не стоит. Налог платится с полной суммы полученного доната, а не за минусом удержанной комиссии. 

Что будет, если клиент платит под видом доната?

Иногда хитрецы решают сэкономить на налогах, принимая оплату от клиентов под видом «невинного доната». Конечно, такой маневр может пройти. Но не забывайте, налоговая служба сейчас, как кибер- Шерлок Холмс. Если вас вычислят, то ждите доначисления налога, штрафов и пеней — по полной программе. Ведь притворные сделки законом не приветствуются (ч. 1 ст. 572 и ч. 2 ст. 170 ГК РФ).

Так что начеку! Если вы получаете донаты от физлиц за свои блоги, стримы или другие творческие начинания, будьте спокойны - доходы налогом не облагаются, если нет встречного исполнения обязательств. 

Наслаждайтесь поддержкой своих поклонников и двигайтесь только вперед! Желаю вам как можно чаще быть в потоке и нести пользу миру! И чтобы у вас всегда были: «ФИНАНСЫ ПОД КОНТРОЛЕМ»

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Комментарии

3
Ольга Ульянова

Налогообложение донатов

Донаты – это довольно любопытная концепция в современном мире. Представьте себе, что вы стоите на сцене уличного театра, исполняете свои номера, и вдруг прохожие начинают бросать вам денежки в шляпу. Это и есть донаты, только в цифровом формате и в современном мире.

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