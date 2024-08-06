Нерабочие способы оптимизации налогообложения от подписчиков

1. Закрытие и открытие ИП, чтобы не превысить лимиты по УСН или ПСН

Суть способа:

ИП, который приближается к предельному значению по выручке на спецрежиме, снимается с учета в налоговой инспекции, а затем через некоторое время в этом же году вновь регистрируется как ИП, начиная считать выручку заново после повторной регистрации.

Почему такая оптимизация не работает:

Раньше таким нехитрым способом умудрялись сменить в середине года объект налогообложения на упрощенке. Например, с УСН «доходы» на УСН «доходы минус расходы». Однако налоговики всегда были против таких вариантов оптимизации и считали, что в такой ситуации возникает получение налогоплательщиком необоснованной экономической выгоды (письмо ФНС № ЕД-3-3/706@ от 28.02.2013 г.).

Судьи также вставали на сторону ФНС (Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 16.07.2012 по делу № А31-5701/2011, Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 20.10.2005 № А21-94/05-С1).

Налоговики и арбитры приходили к выводу, что под началом ведения предпринимательской деятельности понимается дата первой регистрации в качестве ИП, что позволяет квалифицировать действия, связанные со снятием с учета и постановкой на учет в качестве ИП, как получение налогоплательщиком необоснованной экономической выгоды со всеми вытекающими последствиями.

Когда фискалы доказывают наличие необоснованной налоговой выгоды, то они снимают расходы и вычеты, что оборачивается доначислением налогов, штрафами и пенями (ст. 54.1 НК, Постановление Пленума ВАС РФ № 53 от 12.10.2006 года). А порой даже уголовкой. Причем случаи последнего резко участились.

В итоге, если этот способ не работает для смены объекта налогообложения на УСН, то для ухода от превышения лимитов, он не будет работать и подавно. Особенно учитывая теперешние аппетиты налоговиков в пополнении бюджета. Схема слишком примитивная и рискованная, чтобы ее применять на практике.

2. Изменение отчета о розничных продажах задним числом, чтобы снизить УСН

Суть способа:

Цитата подписчика:

«Мне сегодня попался очень оригинальный способ уменьшения УСН к уплате, а именно: бухгалтер розничной сети меняла в ОРП (отчёт о розничных продажах) количество проданных товаров. Изначально в ОРП продано 3 товара на общую сумму 30 рублей, а она зашла и поменяла на 1 товар на 30 рублей. Программа 1С пересчитала сумму проводки Дт90/2 Кт41/1(2). Мотивирует мадам свои поступки тем, что никакая налоговая никогда не посчитает себестоимость товара в её сети. За 24 года своего бухгалтерского стажа, я нигде и никогда не слышала такого способа…»

Почему такая оптимизация не работает:

Назвать это способом оптимизации сложно. Это скорее чернуха в учете, которая делает из него помойку. В моменте так, может и получится снизить налог к уплате, но такие манипуляции приведут к бардаку в учете и появлению «мертвых остатков» товара. Кстати, как от них избавляться, я писала здесь.

Наивно полагать, что налоговая не проверит себестоимость. Если такие маневры проводить часто, то искажения в учете будет несложно обнаружить. Когда речь об учете товара в розничном магазине, то проблематично будет провести в нем инвентаризацию и проконтролировать реальные остатки товара, что сводит систему внутреннего контроля к нулю и может спровоцировать воровство.

Возможно вести реальный учет товара во второй «управленческой» базе. Правда, это приведет к необходимости двойного учета и потребует дополнительного времени бухгалтера. Однако, если вас поймают и найдут эту вторую базу, экономия окажется совсем не экономной.

НК РФ,

А вам приходилось сталкиваться с дикими способами оптимизации налогообложения, напишите в комментариях?

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