Я открыл бизнес на родственника, что мне за это будет?

Данная статья предназначена для предпринимателей, которые хотят оценить риски и возможные последствия регистрации бизнеса на одного из родственников. Вы найдете информацию о причинах, по которым бизнес может быть оформлен на члена семьи, а также рассмотрим, какой налоговый эффект достигается при таком оформлении.

Рада приветствовать вас, уважаемые коллеги-бизнесмены! С вами Ольга Ульянова, я занимаюсь налоговым консалтингом и аудитом. Сегодня мы обсудим тему, регистрация бизнеса на родственника. Давайте разберемся, с чем это связано и к чему может привести.

Грани законного и незаконного, когда бизнес регистрируется на родственника

Если вы оформили бизнес на 80-летнего дедушку, а по факту он не имеет никакого понятия о сделках, которые осуществляются в рамках его предпринимательской деятельности, это незаконно. Очевидно, что дедушка никогда сам не будет участвовать в бизнесе и является лишь подставным лицом, аналогично номинальному директору ООО.

Если ваша мама зарегистрировала себя в ИФНС в качестве ИП, при этом у вас с ней оформлены трудовые отношения или заключен договор ГПХ, а также подписана доверенность, позволяющая вам действовать в интересах данного ИП, нарушений нет.

При оформлении родственника в качестве номинального ИП первые проблемы могут возникнуть с расчетным счетом. Не все кредитные организации работают с возрастными или наоборот слишком юными ИП, если у них вызывают сомнения в их участии в бизнесе. Вам могут отказать в открытии счета.

В моей практике был случай, когда ко мне за консультацией обратилась женщина-клиентка, которой банк заблокировал расчетный счет по 115-ФЗ. Счет был оформлен на ее маму, выступающую в качестве ИП. Согласно заключенным договорам и суммам, проходящим через расчетный счет, мама-ИП, пенсионерка, устанавливала по 5-7 пластиковых окон в день. Договоры с субподрядчиками у нее отсутствовали. Таким образом, не удивительно, что банк применил «антиотмывочный» закон.

Причины регистрации бизнеса на родственника

1. Оптимизация налогообложения

Минимизация налоговой нагрузки. Привычная история, подошел к лимитам оформил родственника ИП и перекину на него обороты, чтобы удержаться на спецрежиме. Раньше такие схемы работали, сейчас нет.

Через родственников также пользуются льготами. Например, если у папы есть льготы как пенсионера или инвалида, это может позволить платить меньше налогов.

2. Уход от ответственности

Снятие с себя юридической ответственности. Регистрация бизнеса на другого человека помогает бизнесменам избегать личной ответственности за долги и обязательства компании.

Таким образом, в случае банкротства или других финансовых проблем все юридические и финансовые претензии будут адресованы формальному владельцу бизнеса. Если бизнес оформлен на двоюродную тетю, живущую в деревне, для нее может оказаться откровением подобная перспектива.

3. Защита от списаний по прошлым долгам

Кстати, это одна из частых причин регистрации бизнеса не на себя, учитывая на сколько у нас закредитовано население.

Если у предпринимателя есть шлейф долгов или перспективы судебных разбирательств, регистрация бизнеса на родственника у может помочь скрывать активы от кредиторов.

Супруги на гране развода также могут регистрировать бизнес и активы на родителей, чтобы при разводе бывшему ничего не досталось.

4. Сохранение активов

Этот пункт плавно вытек из предыдущего. В случае возможного принудительного взыскания долгов бизнесмен может переписать активы на маму, папу, сестру чтобы сохранить их в случае наложения ареста или конфискации.

5. Обход различных ограничений

Еще одна причина обход законодательных ограничений. В некоторых случаях на предпринимателя или его компанию могут быть наложены юридические или административные ограничения, например, запрет на ведение бизнеса или участие в госзакупках. Регистрация фирмы на родственника позволяет обойти эти барьеры.

6. Сокрытие реального владения

Скрытие реально бенефициара также нередкая причина. Официальная регистрация бизнеса на имя другого человека помогает скрыть истинного владельца предприятия. Это может быть полезно при различных сценариях, например, в случае политического давления или деловой конкуренции.

Негативные последствия

Несмотря на то, что подобный подход дает определенные выгоды, он несет в себе и определенные риски как для самого предпринимателя, так и для вашего родственника.

В случае разоблачения данных схем возможно привлечение к уголовной ответственности как за регистрацию подставных лиц, так и за налоговые махинации. Причем законодательство ужесточается.

Владельцем ИП считается человек, который подписал и подал заявление на регистрацию. Именно с него спросят долги налоговая, судебные приставы и поставщики. Никаких исключений в законах нет. Даже если ИП открыто на жену, а дела ведет муж.

ИП отвечает по долгам всем своим имуществом. Родственник ИП может оказаться в ситуации, когда по долгам за аренду офиса у него арестуют личный автомобиль и заблокируют банковские карты. Имущество человека как физлица и как ИП не разграничено — ст. 24 ГК РФ и п. 55 Постановление Пленума ВС РФ № 50.

Забрать за долги, как известно, нельзя единственное жилье, одежду, личные вещи. Полный список — в ст. 446 ГПК РФ.

Подробнее об ужесточении законодательства

Министерство юстиции РФ предлагает ввести уголовную ответственность за регистрацию ИП на подставных лиц. К родственникам это тоже относится.

Условие освобождения от наказания - те, кто впервые совершил данное преступление, могут избежать ответственности при активном сотрудничестве со следствием.

Подобные меры направлены на борьбу с уклонением от налогов и отмыванием доходов через фиктивных ИП. Сказанное относится и к фиктивным родственникам ИП.

Специалисты считают, что уменьшение санкций для впервые нарушивших закон оправдано из-за недостаточной грамотности среди начинающих предпринимателей.

Бизнес на родственника и обвинение в дроблении бизнеса

В письме ФНС от 16.07.2024 № БВ-4-7/8051 налоговая служба разъяснила критерии, которые помогут налоговым органам выявлять схемы дробления бизнеса, используя девять примеров.

Совместное ведение бизнеса родственниками само по себе не является основанием для обвинений в дроблении бизнеса. Однако, если кто-то из членов семьи вовлечен только формально, это может стать причиной предъявления претензий со стороны фискалов.

Пример с супружеской парой

Например, муж формально передал жене помещения для аренды, однако фактически бизнес не был разделен. Это привело к предъявлению претензий со стороны налоговой службы.

Примеры с арендой и судебка

Существуют примеры судебной практики, когда судьи поддержали налоговые органы в обвинении группы компаний и ИП в дроблении бизнеса при сдаче имущества и продаже недвижимости:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 24.05.2021 по делу А40-149632/20-108-2360 (г. Москва) – сумма претензий составила 31,4 млн руб.

Решение Арбитражного суда Брянской области от 11.06.2021 по делу А09-875/2021 – сумма претензий составила 116,1 млн руб.

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 15.04.2021 по делу А27-7789/2020 (Кемеровская область) – сумма претензий составила 40,5 млн руб.

Решение АС Пермского края от 24.03.2021 по делу А50-38984/2019 (Пермский край). Постановление 17 ААС от 05.07.2021 – решение суда оставлено без изменений, сумма претензий составила 39,2 млн руб.

Пример с пошивом одежды

Еще один пример касается супругов, которые разделили функционал при пошиве одежды для сохранения права на упрощенку. Их действия были признаны незаконной схемой по дроблению бизнеса.

Если вы рассматриваете регистрацию бизнеса на родственника, примите во внимание эти советы:

Убедитесь, что ваш родственник полностью понимает риски и обязанности, связанные с регистрацией бизнеса на его имя.

Заключите официальные соглашения по управлению бизнесом и владению активами, чтобы защитить свои интересы на случай возникновения споров.

Будьте прозрачными в своих действиях и избегайте путей, которые могут подставить вашего родственника. 🙏Не подготовленные люди, далекие от бизнеса, могут в буквальном смысле, не пережить стресса.

Собственный бизнес — это всегда шаг в неизвестность, особенно когда вы решаете зарегистрировать его не на себя, а на одного из родственников. На первых порах это может показаться удачным решением с точки зрения снижения налоговых рисков, оптимизации затрат или других причин. Но каковы реальные последствия такого шага?

Советую разобраться в этом до налоговой реформы 2025 года, потому что с нового года цена ошибки для всех нас вырастет. Взвесьте все «за» и «против», проконсультируйтесь с профессионалами и сделайте информированный выбор для вашего бизнеса. Это поможет вам нивелировать риски.

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