Как работает 115-ФЗ в отношении физлиц. Отдельно про дропов!

Приветствую вас, дорогие читатели С вами Ольга Ульянова, я занимаюсь налоговым консалтингом и аудитом. В основу этой статьи традиционно легла история обращения ко мне клиента. Надеюсь, что она поможет вам избежать серьёзных неприятностей, если кто-то прямо сейчас пытается втянуть вас в аферу, воспользовавшись вашей неосведомленностью.

Закон 115-ФЗ – что это вообще такое?

Федеральный закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - 115-ФЗ) принят 7 августа 2001 года. Этот закон обязывает банки и другие финансовые организации следить за подозрительными операциями и сообщать о них государству. Росфинмониторинг, или Федеральная служба по финансовому мониторингу, является основным органом, ответственным за реализацию 115-ФЗ.

Как это работает для обычных граждан?

Банк обязан удостовериться, что деньги, которые проходят по вашим счетам не получены преступным путем и не используются в мошеннических или террористических целях. На вас могут обратить внимание, если вы вдруг начинаете делать что-то необычное с деньгами, например, сразу класть очень много денег или снимать их большими суммами, банк может начать задавать вопросы. Также под особый контроль попадают клиенты, через банковские карты которых проходят транзитные переводы от физлиц. Чаще всего в такой ситуации владелец банковской карты является дропом.

Кто такой дроп? Осторожно, вас используют!

Дроп — это человек, которому повезло… стать простым инструментом в коварных планах злоумышленников. Дроп предоставляет свои банковские счета для перевода денег, добытых незаконным путём, будь то по собственной воле или под давлением обстоятельств. Дропов часто вербуют через интернет, различные форумы, социальные сети или даже в реальной жизни. Им могут предлагать лёгкие заработки или обещать высокую оплату за минимальную работу. Никогда не стоит забывать простую истину: «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке!» После того как человек согласился стать дропом, его данные или счета используются для перемещения или обналичивания денег. Часто дропы даже не подозревают, что участвуют в незаконных схемах. Но (!) как известно – незнание законов не освобождает от ответственности. Вы можете оказаться в ситуации, из которой будет крайне сложно выбраться, словно из ловушки.

Кто чаще всего становится дропами?

Люди с низкой финансовой грамотностью, нуждающиеся в деньгах. Например, молодёжь и студенты. Их привлекает возможность быстрого заработка без больших усилий. Часто они не подозревают о последствиях своих действий и легко идут на поводу у мошенников. Также в эту категорию попадают люди с финансовыми трудностями. Они, нередко более подвержены риску. Люди, переживающие жизненные трудности, могут оказаться в уязвимом положении в моменте и согласиться на участие в схемах ради быстрой выгоды.

Как используются дропы?

Использование дропов является ключевой частью многих мошеннических и незаконных схем. Вот некоторые из них: 1. Финансовые операции Дропы предоставляют свои банковские счета для перевода на них незаконно полученных денег. Затем эти деньги обналичиваются и передаются организаторам схемы за небольшой процент. Это помогает скрыть следы средств, полученных незаконным путем. Дропы используются в мультивалютных переводах через различные банки и страны, чтобы усложнить отслеживание источника происхождения денег. Кстати, цифровой рубль помимо прочего, нацелен для решения проблемы фискального контроля . Дропы могут использоваться для открытия множества новых банковских счетов, которые затем активно используются в мошеннических схемах до тех пор, пока не будут обнаружены и закрыты. 2. Покупка товаров Счета дропов могут использоваться для покупки дорогих товаров, таких как электроника, автомобили и ювелирные изделия. Эти товары затем перепродаются за наличные, что помогает "отмыть" деньги. Особенно опасна купля-продажа через даркнет. Дропы могут использоваться для приобретения товаров и услуг на площадках даркнета, что делает эти операции анонимными и труднодоступными для правоохранительных органов. Однако, в этом контексте можно вспомнить поучительную историю Росса Уильяма Ульбрихта, которого в США приговорили к пожизненному заключению за организацию торговой площадки в даркнете. 3. Криптовалютные операции Отмывание через криптовалюты. Дропы могут использоваться для перевода fiat-денег в криптовалюты, которые затем пересылаются через множество кошельков и обмениваются обратно на fiat-валюту, что делает сложнее отслеживание первоначальных средств. 4. ICO и инвестицииф Использование дропов для регистрации инвестиционных счетов и участия в первичном размещении монет (Initial Coin Offering), которые могут быть мошенническими. Во всех этих схемах дропы играют ключевую роль, предоставляя свою личную информацию или банковские счета, существенно усложняя работу правоохранительных органов по отслеживанию и пресечению незаконной деятельности.

Ответственность дропов

Теперь внимание! Ваша идиллическая роль дропа может закончиться весьма плачевно, когда краденные деньги окажутся на ваших счетах. Согласно закону, банки обязаны предоставлять информацию о всех подозрительных операциях по официальному запросу МВД. И как вам перспектива стать постоянным клиентом правоохранительных органов? Банк России ведёт грозную базу данных, содержащую информацию о всевозможных операциях, проведённых без ведома клиента. И если ваше имя попало в этот список, готовьтесь к тому, что все банки страны ограничат вам доступ к переводам. А налоговая непременно попросит владельца карты оплатить налоги с "доходов" то есть с полной суммы поступлений на вашу карту. Например: Если вы как дроп пропустили через свою карту оборот 25 000 000 руб. в 2024 году вас могут обязать заплатить НДФЛ - 3 650 000 руб. В 2025 году эта сума вырастет до - 4 600 000 руб. за счет введения новых прогрессивных ставок налога. Вряд ли вам понравится такая перспектива, поэтому будьте осторожны. Доказать вашу непричастность и неполучение вами экономической выгоды в такой ситуации будет сложно.

Уголовная ответственность

Участие в незаконных схемах, в том числе предоставление своих счетов для перевода или обналичивания нелегальных денег, может повлечь уголовную ответственность (ст. 171, 172 УК РФ). Дропов могут обвинить в содействии отмыванию денег или финансированию терроризма, особенно в условиях СВО.

Рекомендации