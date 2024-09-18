Стрельба в Вайлдберриз. Полезные советы как не потерять свой бизнес часть — 2

Первую часть разбора про рейдерский захват можно посмотреть здесь. Историю с Wildberries я всегда считала именно рейдерским захватом и ничем другим. Спектакль о публичном разводе непубличной семейной пары интровертов Бакальчук меня не убедил в обратном. Когда на кону стоит огромный куш и подобные сферы влияния, для обывателей часто разыгрывается один сценарий, чтобы скрыть более важные другие события. Все выглядит просто лишь на первый взгляд...

Новости про стрельбу в офисе Wildberries

В центре Москвы 18 сентября 2024 г., у офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор», произошёл конфликт с перестрелкой, в результате которого пострадало несколько человек. По сообщениям очевидцев, ранения получили три человека, включая сотрудника полиции, а девять участников событий были задержаны. Конфликт разгорелся на фоне напряжённости между сооснователем компании Владиславом Бакальчуком и его женой Татьяной Бакальчук, владеющей 99% акций Wildberries. Владислав подозревает рейдерский захват в виде слияния Wildberries с компанией Russ, на которое он не давал согласия. Это добавляет остроты давним юридическим противостояниям супругов, включая недавнее дело о разводе. Татьяна Бакальчук обвинила группу, возглавляемую Владиславом, в попытке незаконного проникновения в офис, утверждая, что никакие переговоры запланированы не были. Владислав же утверждал, что приехал на обсуждение прекращения строительства складов, замороженного из-за финансовых разногласий. Короткое видео можно посмотреть здесь: Обращаясь к общественности, Татьяна Бакальчук назвала произошедшее попыткой рейдерского захвата, тогда как Владислав заявил о провокации, организованной силами охраны и неизвестными лицами. Этот инцидент одним из эпизодов долгосрочного конфликта вокруг управления и стратегических решений внутри Wildberries.

Важные детали и мои выводы

Я просмотрела несколько интервью с супругами Бакальчук. И пришла к выводу, что немаловажным обстоятельством в истории с Wildberries является то, что Владислав Бакальчук является единственным учредителем ООО «ВБ ДЕВЕЛОПМЕНТ» ИНН 7724591752, аффилированной с ООО «Вайлдберриз». На сколько я понимаю, строительством сгоревших складов под Санкт-Петербургом вначале года занималась именно эта компания. В одном из интервью Владислав упоминал вскользь о том, что ему угрожал уголовкой Роберт Мирзоян в отношении девелоперской компании. На этом не сильно акцентируют внимание в прессе, но мне кажется именно это обстоятельство крайне важным. Сегодня во время потасовки по словам Влалислава Бакальчука, переговоры касались именно строительства новых складов Wildberries компанией ООО «ВБ ДЕВЕЛОПМЕНТ» ИНН 7724591752, которую он контролирует. «Переговоры по урегулированию этой ситуации продолжались всю прошлую неделю. Сегодня в 12 часов в офисе Wildberries на Романовом переулке должен был состояться очередной раунд этих переговоров. Я приехал в офис компании со своими коллегами, однако уже на входе был атакован службой охраны и неизвестными мне людьми, которые спровоцировали вооруженный конфликт», — заявил Владислав Бакальчук. Я отлично помню, как в период пандемии ПВЗ и большие склады Wildberries появились по всей стране, как грибы после дождя. Кто именно оказал финансовую помощь для такого мощного скачка вперед торговой площадки, остается только гадать. Но, предполагаю я, у компании на тот момент не было таких огромных оборотных средств на быстрое строительство складов по всей России. Очевидно, что внутренние разногласия в управлении Wildberries достигли критической точки. Отсутствие консенсуса по стратегическим вопросам, таким как слияние с Russ и управление активами, ведёт к публичным кризисам, угрожающим стабильности бизнеса. Вмешательство сторонних фигур, таких как Рамзан Кадыров, подчеркивает сложность и политическое измерение конфликта. Оно свидетельствует о широких интересах и резонансе, выходящем за рамки чисто коммерческих споров. Следует отметить, что настоящий скандал может негативно повлиять на восприятие бренда не только в России, но и за её пределами.

Полезные советы по защите бизнеса от рейдерского захвата от Ольга Ульяновой аудитора

На моей практике был случай, когда я оказалась в эпицентре рейдерского захвата, как наемный топ-менеджер, когда вокруг меня было около сотни вооруженных мужчин на замкнутой территории крупного предприятия. Поэтому у меня отложилось в памяти с чего это все начинается и как заканчивается. Изучив ситуацию и вспомнив мой опыт, я предлагаю тезисно несколько стратегий, которые могут помочь вам в защите бизнеса от рейдерских захватов:

Юридическая защита

Регулярно проводите контроль юридической документации, чтобы убедиться в её актуальности и законности. Зарегистрируйте все торговые марки и патенты, которые могут быть связаны с вашим бизнесом. Обеспечьте наличие квалифицированных юристов, готовых оперативно реагировать на любые попытки проникновения или вмешательства.

Прозрачность структуры управления

Поддерживайте ясную и понятную структуру управления, где обязанности и права четко распределены. Работайте над усилением системы внутреннего контроля, проводите проверки с участием сторонних независимых аудиторов. Именно здесь я могу быть вам максимально полезна. Проведение налогового аудита и качественный стратегический консалтинг всегда кратно окупаются для собственника бизнеса. Особенно это касается ситуаций глобальных изменений законодательства, таких как налоговая реформа.

Обеспечение информационной безопасности

Внедрите современные IТ-системы для защиты данных и контроля доступа сотрудников. Проводите обучение сотрудников по вопросам кибербезопасности и защиты конфиденциальной информации. Привлекайте профессионалов в сфере IТ именно в штат.

Финансовые инструменты защиты

Диверсифицируйте источники финансирования и кредитные линии. Поддерживайте хорошую кредитную историю и партнёрские отношения с банками и инвесторами.

Партнёрские отношения

Постарайтесь установить доверительные отношения с местными властями и бизнес-сообществом. Избегайте участия в сомнительных сделках и проектах, которые могут привлечь внимание недоброжелателей.

Своевременное информирование

При малейших признаках угрозы начинайте готовить информационную кампанию, чтобы привлечь внимание общественности и нанести упреждающий удар по репутации злоумышленников.

Разработка антикризисного плана