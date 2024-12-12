История банкротства — за долги по налогам у мужчины забрали даже любимых собак, которые жили у тещи

Приветствую вас, дорогие читатели. С вами Ольга Ульянова. Я предоставляю клиентам рекомендации по налоговому планированию и сложным вопросам учета, а также провожу налоговый аудит.

Не каждый день сталкиваешься с историями, способными заставить задуматься о жизни и о том, чем мы готовы рисковать и чем жертвовать. Сегодня речь именно о такой истории мужчины из Тюмени, который из-за долгов по налогам лишился сразу 7-ми своих любимцев — собак породы «немецкая овчарка».

После того как Алексея Хлестунова признали банкротом по заявлению ФНС, его имущество подлежало реализации. Суд внес в список активов даже собак, которые, как ни странно, оказались одной из последних радостей этого человека.

По постановлению Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 20 ноября 2024 года (номер дела № Ф04-5626/19) финансовый управляющий активно искал, что же еще можно продать в уплату долгов по налогам. И тут его внимание привлекли питомцы, которые находились в вольере на даче у тещи (!) должника.

Оказалось, что собаки «технически» принадлежат супруге банкрота, и этот факт, к немалой радости кредиторов, был подтвержден решением суда. Причем овчарки были у него не простые, а с родословными.

Как выяснилось, овчарки являются участниками международных выставок согласно представленным дипломам. Могу представить сколько в них было вложено сил и времени.

Собак признают здоровыми, привитыми, поэтому препятствий для выставления их на торги не нашлось.

Гражданин попытался защитить своих любимцев, отправив в суд ходатайство о том, чтобы питомцы не стали частью конкурсной массы. Он приводил аргументы о том, что собаки — это не просто домашние животные, а члены семьи, привязанные к ним эмоционально. «Как же можно так поступить с живыми существами?» — вопрошал он, напоминая, что собаки не приносят дохода и не используются для разведения. Но суд остался непреклонным.

Согласно п. 1 ст. 213.25 Закона о банкротстве, все имущество гражданина на момент признания его банкротом подлежит реализации, за исключением нескольких пунктов. Однако собаки, как посчитал суд, использовались в предпринимательских целях, что в конечном итоге и сыграло решающую роль.

Питомцы обитали не с хозяевами, а у тещи на даче, что позволяет предположить, что они не просто домашние любимцы, а активы, которые обеспечивают некоторый доход.

Мужчина, также настаивал на экспертизе стоимости собак. Однако суд ответил, что реальную стоимость может показать только рынок. То есть, если вы хотите оценить своих пушистиков, придется выставить их на торгах — что, мягко говоря, звучит несколько странно.

На мой взгляд, эта история — яркий пример шок-контента. Попав в жернова фискальной машины, сложно выбраться без последствий, если вы заранее не позаботились о своей налоговой безопасности.

В моей практике были случаи, когда после проведения аудитов и предоставления рекомендаций по снижению рисков некоторые клиенты, к сожалению, не придавали должного значения важности этих советов. В итоге увы были случаи потери всего и даже более серьезные и фатальные вещи.

Тем не менее, существуют и положительные примеры, когда риски удалось успешно минимизировать в нужный момент. В целом, я заметила, что сейчас предприниматели становятся всё более осведомленными в этом вопросе и в последнее время начали более ответственно подходить к своей налоговой безопасности. Они задают правильные вопросы и умеют анализировать ситуацию с учетом возможных перспектив, что, безусловно, радует.