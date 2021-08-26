Изменения в законодательстве, которые касаются расчетов в криптовалюте и майнинга

Прежде, чем мы с вами перейдем непосредственно к обзору изменений законодательства, давайте разберем основные моменты прошедшего года и предположим, что может ожидать нас в 2025 году. Ведь прошедший 2024 год ознаменовался выдающимися достижениями в мире криптовалют.

Обращаю внимание на то, что я не призываю никого к инвестициям в такие волатильные активы как криптовалюты, если вы не разбираетесь в теме, лучше в нее не лезть, чтобы вместо сверхприбыли на криптовалютныхспекуляциях не получить финансовые потери и разочарование.

2024 год начался с резкого восходящего тренда Биткоина, который невозмутимо двигался к новым высотам. Открыв год на отметке 45 000 долларов, Биткоин продолжил рост и, привлекая внимание инвесторов по всему миру, поднялся выше 100 000 долларов в декабре, достигнув исторического максимума более чем в 108 000 долларов.

Если считать грубо, грамотно вложенный в начале года в Биткоины 1 000 000 руб. к концу года превратился в 2 399 808 руб.

Не последнюю роль в этом достижении сыграли политические факторы и биржевые инвестиционные фонды (ETF) в США, которые дали инвесторам возможность легально и стократно увеличивать свои активы за счет обмена на традиционных площадках, таких как NASDAQ и NYSE. Эти ETF стали катализатором мощного финансового притока, который укрепил позиции Биткоина как важнейшего актива на мировых рынках.

Политические ветры и их влияние на криптоиндустрию

Важным фактором, повлиявшим на архитектуру криптоэкосистемы, стало избрание Дональда Трампа на пост 47-го президента США. Его победа сигнализировала о вероятных переменах в регулировании криптоиндустрии.

Предполагаемая более либеральная политика США в отношении криптовалют была воспринята как позитивный сигнал для рынков. Это событие вызвало новый интерес к основным криптовалютам, не только к Биткоину и способствовало росту оптимизма среди инвесторов.

В отличии от России в США сейчас происходит общее замедление инфляции и снижение процентных ставок, которые могут подтолкнуть в дальнейшем инвесторов к более активной поддержке криптовалютных активов.

Помимо очертаний финансовой стабильности, рост рынка криптовалют сопровождается инновациями. В 2024 году был замечен рост интереса к технологиям, связанным с искусственным интеллектом и токенизацией реальных активов (Real-World Assets, RWA). Инвесторы все чаще обращают внимание на проекты, которые объединяют физические активы с блокчейн-технологиями, позволяя получать большую ликвидность и прозрачность сделок.

Кроме того, наблюдается насущная необходимость в повышении уровня регулирования в этом сегменте. Принятые законы о налогообложении и легализации майнинга в России нацелены сделать этот рынок более структурированным и подконтрольным государству.