Изменения в законодательстве, которые касаются расчетов в криптовалюте и майнинга

Приветствую вас, дорогие читатели. С вами Ольга Ульянова, я специализируюсь на налоговом аудите, налоговом планировании, законной оптимизации налогообложения, включая налогообложение криптовалютных сделок. Сегодня я подготовила для вас обзор недавних важных изменений законодательства.
⚡️Итоги 2024 года
Прежде, чем мы с вами перейдем непосредственно к обзору изменений законодательства, давайте разберем основные моменты прошедшего года и предположим, что может ожидать нас в 2025 году. Ведь прошедший 2024 год ознаменовался выдающимися достижениями в мире криптовалют.
Обращаю внимание на то, что я не призываю никого к инвестициям в такие волатильные активы как криптовалюты, если вы не разбираетесь в теме, лучше в нее не лезть, чтобы вместо сверхприбыли на криптовалютныхспекуляциях не получить финансовые потери и разочарование.
2024 год начался с резкого восходящего тренда Биткоина, который невозмутимо двигался к новым высотам. Открыв год на отметке 45 000 долларов, Биткоин продолжил рост и, привлекая внимание инвесторов по всему миру, поднялся выше 100 000 долларов в декабре, достигнув исторического максимума более чем в 108 000 долларов.
Если считать грубо, грамотно вложенный в начале года в Биткоины 1 000 000 руб. к концу года превратился в 2 399 808 руб.
Не последнюю роль в этом достижении сыграли политические факторы и биржевые инвестиционные фонды (ETF) в США, которые дали инвесторам возможность легально и стократно увеличивать свои активы за счет обмена на традиционных площадках, таких как NASDAQ и NYSE. Эти ETF стали катализатором мощного финансового притока, который укрепил позиции Биткоина как важнейшего актива на мировых рынках.
Политические ветры и их влияние на криптоиндустрию
Важным фактором, повлиявшим на архитектуру криптоэкосистемы, стало избрание Дональда Трампа на пост 47-го президента США. Его победа сигнализировала о вероятных переменах в регулировании криптоиндустрии.
Предполагаемая более либеральная политика США в отношении криптовалют была воспринята как позитивный сигнал для рынков. Это событие вызвало новый интерес к основным криптовалютам, не только к Биткоину и способствовало росту оптимизма среди инвесторов.
В отличии от России в США сейчас происходит общее замедление инфляции и снижение процентных ставок, которые могут подтолкнуть в дальнейшем инвесторов к более активной поддержке криптовалютных активов.
Помимо очертаний финансовой стабильности, рост рынка криптовалют сопровождается инновациями. В 2024 году был замечен рост интереса к технологиям, связанным с искусственным интеллектом и токенизацией реальных активов (Real-World Assets, RWA). Инвесторы все чаще обращают внимание на проекты, которые объединяют физические активы с блокчейн-технологиями, позволяя получать большую ликвидность и прозрачность сделок.
Кроме того, наблюдается насущная необходимость в повышении уровня регулирования в этом сегменте. Принятые законы о налогообложении и легализации майнинга в России нацелены сделать этот рынок более структурированным и подконтрольным государству.
Какие изменения произошли в Российском законодательстве?
В России с ноября 2024 года майнинг криптовалюты законодательно легализован. Компании и ИП должны зарегистрироваться в специальном реестре ФНС для официального ведения данной деятельности. Налоговой службе, как одной из самых технологичных организаций в стране передали фискальный контроль отрасли.
Простым гражданам разрешили майнить без регистрации в качестве ИП при условии, что потребление электроэнергии не превышает 6000 кВт·ч в месяц. Превышение этого лимита требует обязательной постановки на учет в ФНС в качестве ИП.
Майнинг под запретом для тех, у кого есть неснятая судимость за определенные преступления, включая экономические.
Также майнинг криптовалюты нельзя совмещать с передачей, диспетчерским управлением, производством и торговлей электроэнергией.
Регионы, в которых введен временный запрет майнинга
Введены временные запреты на майнинг криптовалют в нескольких регионах, что серьёзно меняет географию отрасли и издержки ее участников.
С 1 января 2025 года по 15 марта 2031 года майнинг будет запрещён в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, а также в ДНР и ЛНР, и в Запорожской и Херсонской областях. Эти меры могут стать толчком к изменениям в стратегиях майнеров.
Согласно сообщению ТАСС от 24 декабря, Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край столкнутся с временными приостановками майнинга в периоды пикового энергопотребления: в 2025 году — с 1 января по 15 марта, а с 2026 по 2031 год — с 15 ноября по 15 марта.
Эти изменения представляют собой испытание для индустрии, вынуждая майнеров искать стабильные регионы и адаптироваться к новым условиям. Подобные меры со стороны государства приводят к увеличению расходов российских майнеров.
Вводится запрет на рекламу
Компании и частные лица могут продолжать свою деятельность в криптосфере, но теперь им полностью запрещено рекламировать что-либо публично.
За нарушение этих новых норм грозит штраф до 500 000 рублей.
Блогеры и телеграм-каналы, ранее получавшие доход от крипто рекламы явно просядут в доходах.
Запрет рекламы станет серьёзным ударом для многих криптопроектов. Без возможности открыто рекламироваться, им будет сложно привлекать новых пользователей и инвесторов.
Стоит ли считать это крахом для рынка, или же индустрия найдёт выход из сложившегося положения? Будет интересно посмотреть, как она адаптируется.
Самая плохая новость в отношении налогообложения
Для организаций и ИП, занимающихся майнингом более недоступны спецрежимы, такие как УСН и патентная система налогообложения.
Как правило майнеры используют ОКВЭД 63.11.1 «Деятельность по созданию и использованию баз данных и информресурсов».
Физлиц тоже ограничили в применении НПД, выходит стать самозанятым, чтобы обелиться теперь не получится.
Эти изменения значительно увеличивают налоговую нагрузку на тех участников отрасли, кто уже легализовал свою деятельность, и при этом явно не создают мотивации для выхода из тени у остальных.
НДС не платится, а вот налог на прибыль в два этапа
Для майнеров установлен налог на прибыль по общей ставке 25%. Однако его выплата будет осуществляться в два этапа: первый раз — в момент зачисления на адрес-идентификатор, и повторно — при выводе с адреса-идентификатора, то есть при продаже.
Основой для расчета налога в процессе майнинга станет рыночная стоимость полученной криптовалюты на дату, когда появляется право распоряжаться ею.
Для определения этой стоимости используется цена закрытия сделок с данной криптовалютой, пересчитанная в рубли по курсу иностранной торговой площадки, через которую в этот день осуществлялись операции с ней.
Майнинг и продажа криптовалюты и других ЦФА освобождены от уплаты НДС (подп. 27 и 28 п. 2 ст. 146 НК РФ).
Ставка НДФЛ для физлиц при майнинге и трейдинге будет считаться по-разному
Налоги на доходы от майнинга и трейдинга криптовалют будут считаться по разным ставкам, и майнерам это обойдется дороже.
Доход от майнинга попадает в общую налогооблагаемую базу и облагается прогрессивной ставкой от 13% до 22%. В то время как доходы от трейдинга, включая покупку и продажу цифровой валюты, облагаются по отдельной базе со ставкой от 13% до 15%.
Хорошая новость для майнеров - расходы, связанные с оборудованием и электричеством, могут быть засчитаны как косвенные и учтены при расчете налоговой базы. Также признаются убытки от сделок с криптовалютами за прошлые периоды.
Вводится запрет на стейблкоины
В России введен закон, ограничивающий стейблкоины, что стало шоком для крипторынка.
Иностранные цифровые права (ИЦП), популярные стейблкоины, такие как USDT и USDC, теперь под строжайшим контролем.
Оплата криптовалютой за границей возможна, но получение платежей в криптовалюте в России по-прежнему запрещено
До изменений законодательства использование криптовалюты для международных платежей не было под запретом. Примечательно, что еще в 2018 году ростовская компания Prime Shipping Foundation, связанная с «Астоном», первой в мире осуществила продажу партии зерна за биткоины.
В начале своей карьеры я работала бухгалтером в компании «Астон»и бесконечно благодарна судьбе за возможность именно там познакомиться с высокими стандартами и строгими требованиями к учету. Эта невероятно крутая международная компания задала правильное направление для моего профессионального развития на всю жизнь.
После изменений законодательства расчеты в рамках ВЭД с поставщиками в криптовалюте разрешены, а вот получать оплату в крипте нельзя.
Расчеты в криптовалюте подразумевают для российских экспортёров ряд технических сложностей, тем не менее возможность трансформации USDT в ЦФА и обратно для участников ВЭД. Такая функция позволит как минимум повысить доступность USDT для компаний на территории России.
Правительство РФ выпустило несколько важных постановлений, касающихся криптовалютной отрасли
Важные изменения в работе майнинговых компаний и ИП приняты Правительством РФ, и они не оставят отрасль прежней. Эти постановления охватывают всё от регистрации и информирования до исключения из реестра майнеров, введя ещё более строгие требования для тех, кто занимается добычей цифровых валют.
Регистрация в Реестре майнеров
С 9 ноября 2024 года обновлённые правила требуют, чтобы кандидаты на включение в реестр майнеров подавали заявления через специальный сервис ФНС, используя квалифицированную электронную подпись.
Обязательные данные включают ОГРН, ИНН, информацию о бенефициаре, максимальную мощность вашего оборудования и его местоположение, что необходимо подтвердить электронными документами.
Для тех, кто сотрудничает с операторами инфраструктуры, последний также может подать заявление. ФНС обещает рассмотреть заявку в течение 15 рабочих дней, при необходимости продлив срок на 10 дней для дополнительных проверок.
Новая обязанность информирования ФНС
С 1 января 2025 года майнеры обязаны детально отчитываться перед ФНС о каждой добытой криптовалюте: её название, объем, адрес кошелька, куда она поступила, и полные сведения об используемом оборудовании и потреблении электроэнергии.
Все данные должны быть заверены квалифицированной электронной подписью и предоставляться строго в течение месяца после добычи. Это требование вряд ли порадует участников рынка, особенно тех, кто привык к большей анонимности.
Исключение из Реестра майнеров
Постановления также усиливают критерии для исключения из реестра. Теперь любое представление ложных данных, несоответствие заявленной деятельности, использование оборудования в регионах с временным запретом на майнинг, а также предоставление недостоверных сведений о руководстве компании могут привести к удалению из реестра.
Эти новые постановления, включая № 1464, № 1466, № 1462 и № 1468 от конца октября и начала ноября 2024 года, нацелены на усиление контроля и прозрачности в индустрии майнинга.
Итак, готовы ли российские майнеры к таким серьёзным переменам? Время покажет, но ясно одно, что игра теперь будет идти по новым, более жёстким правилам. Если вам требуется помощь в вопросах налогообложения, не стесняйтесь обращаться.
На этом завершаю свой материал. Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
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