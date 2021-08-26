Из-за какой обидной ошибки можно потерять льготную ставку УСН в Республике Мордовия

В этой статье рассматривается важная проблема, которая может коснуться ИП и организаций в Республике Мордовия — потеря льготной ставки по УСН.

Приветствую вас, дорогие читатели! С вами Ольга Ульянова, аудитор. Ранее я писала:

- здесь -> «Почему миграция ИП и ООО в льготный регион может привести к краху!». К чему стоит быть готовым заранее»

и еще

- здесь -> «И снова про миграцию в льготный регион — почему эта идея так себе?» о том, что фиктивная миграция в льготный регион чревата налоговыми рисками".

Эти статьи вызвали большой резонанс, благодаря им к нам на обслуживание пришли бизнесмены, которые в том числе действительно ведут бизнес в льготных регионах, чтобы перестраховаться.

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Вопрос

Читал чтобы применялась льготная ставка в Республике Мордовия у ИП не должно быть задолженности по налогам и пеням.

Я забыл подать декларацию по доходу от продажи автомобиля до апреля 2024, подал только в декабре 2024, мне доначислили налог и пени, я открыл ЛК ИП и увидел долг только 06.01.2025, в этот же день пополнил. И вот теперь думаю повлияет долг по налогу физлица на льготную ставку или нет?

Ответ

Ничего страшного, права на льготную ставку в 2025 г. вы не теряете, если, конечно на 10 мая 2026 г. у вас не будет отрицательного сальдо на ЕНС. За этим нужно следить.

В соответствии с Законом Республики Мордовия от 4 февраля 2009 г. N 5-З применяется льготная ставка по УСН.

В силу п. 1 статьи 1.3 Закона N 5-З пониженная ставка в размере 1 % - применяется в случае, если объектом налогообложения на УСН являются доходы.

Согласно подп. 4 п. 2 статьи 1.3 Закона N 5-З, применять ставку УСН 1 % могут организации и ИП впервые зарегистрированные на территории Республики Мордовия в 2024 году в связи с переменой места нахождения организации (места жительства индивидуального предпринимателя).

Бизнесмены вправе применять пониженную налоговую ставку непрерывно в течение 5-и последовательных налоговых периодов, начиная с налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором была осуществлена их государственная регистрация на территории Республики Мордовия.

Пункт. 5 статьи 1.3 Закона N 5-З говорит нам о том, что обязательным условием для применения льготной ставки1% по УСН в Мордовии является отсутствие задолженности в размере отрицательного сальдо ЕНС для ООО по состоянию на 10 апреля, ИП по состоянию на 10 мая года, следующего за налоговым периодом, в котором налогоплательщик применял пониженную налоговую ставку.

В итоге, чтобы не потерять право на льготную ставку налога за 2024 г. важно чтобы у вас не было отрицательного сальдо на ЕНС :

на 10 апреля 2025 г. у ООО,

на 10 мая года 2025 г. у ИП.

Аналогично, чтобы не потерять права на применение льготной ставки в 2025 г. на ЕНС не должно быть долгов по состоянию на:

на 10 апреля 2026 г. у ООО,

на 10 мая года 2026 г. у ИП.