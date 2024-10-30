Как разбиваются розовые мечты: почему миграция ИП и ООО в льготный регион может привести к краху. К чему стоит быть готовым заранее

Приветствую вас, дорогие читатели! С вами снова Ольга Ульянова аудитор. Сразу делаю оговорку о том, что я за бизнес и ежедневно помогаю предпринимателям легально экономить налоги.

Но сегодняшний пост будет как холодный душ, решила его написать, потому что вижу, что не все осознали текущие реалии. А некоторые даже агрессивно цепляются за свои «треснувшие розовые очки» и не собираются их снимать, а также признавать собственные ошибки и в корне неправильную стратегию.

На написание статьи меня, традиционно натолкнула ситуация клиента, этот из Подмосковья. Который задал наивный вопрос, цитирую:

«Как сделать так, чтобы прописаться в другом регионе и платить там налоги по льготной ставке, а фактически проживать в текущем, и чтобы налоговую все устраивало?»

Правильный ответ на этот вопрос максимально прост и очевиден – никак! Чуть позже поясню для тех, кто не понимает почему.

Разделяю реакцию коллег, которых сама постановка вопроса заставила улыбнуться. Возможности как застраховать и нивелировать риски, конечно, есть, но точно они не такие простые, как казалось этому бизнесмену, которому кто-то втюхал кейс оптимизации в виде миграции в льготный регион.

Причем этот ИП планирует вот таким, как бы это покультурнее сказать, «нехитрым способом» сэкономить миллионы рублей. Знаю, что статьи читают и сотрудники ФНС, поэтому не буду вдаваться в детали. Могу только сказать, что при худшем сценарии присесть ИП может надолго, если до него просто дойдут руки у фискалов, не говоря о том, что его семья потеряет все ранее заработанное в деньгах и останется еще должна.

Почему схема с миграцией в льготный регион работала и почему не будет работать на перспективу?

До недавнего времени миграция в льготный регион была условно допустимым способом снижения налоговой нагрузки, и государство не препятствовало её применению. Деньги от УСН шли на развитие регионов, а предприниматели экономили; всё вроде было замечательно.

Но ситуация меняется на глазах со скоростью пули. Летом мы узнали о налоговой реформе и появлении НДС для УСН и ПСН. Затем молниеносно прошли все чтения и одобрение в Совете Федерации законопроект № 727330-8 https://sozd.duma.gov.ru/bill/727330-8 , который осталось подписать только Президенту. Согласно ему:

В п. 2 ст. 346.21 НК РФ предлагается внести изменения, предложенные Минфином. Суть этих изменений в том, что при переезде в регион с более выгодной налоговой ставкой придётся платить налоги и авансовые платежи в связи с УСН по старым ставкам в течение трёх лет с даты переезда. Этот законопроект уже стал законом, и его осталось только подписать лишь Путину.

Важно снять розовые очки и осознать, что незаконная экономия налогов мигрантами с фиктивной пропиской всегда была очевидной и легко поддающейся доказыванию. Мне сложно представить другую ситуацию, в которой фискальные органы могли бы так просто получить средства от бизнесменов, если, конечно, у них возникнет такое желание.

Очень понравилась великолепная цитата коллеги, которая мне встретилась на просторах интернета:

«Смена регистрации — схема тупая, как пробка. (!) Предприниматели покупают или снимают жилье, получая прописку, хотя в действительности живут и ведут деятельность в другом регионе» — писал управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин. Источник - news.tpprf.ru

От себя добавлю:

Эта схема максимально легко вскрываема. В ситуации с ИП даже нет необходимости смотреть его учет, что-то там искать и напрягаться. Отсортировал приезжих ИП в программе с «неместным» ИНН, поискал о них немного информации , провел опрос свидетелей – и готово! Доказать фиктивность переезда ООО еще проще.

Фиктивность регистрации может подтверждаться решением отдела по вопросам миграции УМВД. Например, местный участковый может Вас не обнаружить по месту постоянной регистрации, и при желании дополнительно проведут опрос свидетелей.

В этом цвете поражают также некоторые «коллеги», юристы и налоговые консультанты, которые сами мигрировали в льготный регион по фиктивной прописке.

Вот еще один пример:

Инфо-коуч, продающий курсы для бухгалтерских компаний, живет в маленьком областном городке Батайске и там же имеет офис, потому что в Ростове-на-Дону у него бизнес не пошел. Информация о местоположении его конторы легко доступна в поисковиках, он активно публикует посты о своей деятельности, доме в Батайске и даже проводит тренинги и т.д., лживо выдавая себя то за ростовского, то за московского бизнесмена.

При этом, па-бам барабанная дробь – он сменил прописку на г. Ижевск в Удмуртии, чтобы незаконно экономить на УСН. Ему, видимо, кажется, что все в порядке. Ранее он использовал более примитивную схему, на которую у него хватило ума – ИП управляющий, которым была его жена. Так что вопрос поимки этого инфоцыгана – лишь дело времени.

Накипело, поэтому так прямолинейно. Бизнесменам стоит понимать: если человек не может защитить собственные налоговые риски, он тем более не защитит ваши! Уверена, правоохранительные органы или ФНС скоро доберутся до мошенника, и тогда его клиенты окажутся в беде, ведь он – … как пробка.

Какой из этой истории можно сделать вывод? Необходимо обращать внимание на регион налогового консультанта юриста или бухгалтера в договоре. Чтобы потом не получить неприятности на пустом месте, если он экономит налоги благодаря фиктивной прописке в льготном регионе.

Все дело в фиктивной прописке

Изначально важно понимать, что все упирается в главное – фиктивная прописка или нет, если мы говорим об ИП. У ООО еще сложнее, нужно иметь офис и персонал в льготном регионе. Так что так еще больше потребуется доказательств для подтверждения не фиктивной миграции.

При этом термин, что является фиктивной пропиской давно есть в законодательстве. Он звучит так:

«Фиктивной регистрацией гражданина по месту пребывания или по месту жительства является регистрация гражданина на основании предоставления заведомо недостоверных сведений или документов, либо регистрация в жилом помещении без намерения пребывать (проживать) в этом помещении, либо регистрация без намерения нанимателя (собственника) предоставить это жилое помещение».

Более того, за фиктивную прописку при худшем раскладе даже предусмотрена уголовная ответственность. Статья 322.2 УК РФ предусматривает уголовную судимость за фиктивную регистрацию гражданина по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении. Ответственность — штраф от 100 тыс. до 500 тыс. или срок до 3 лет лишения свободы.

Доказать необоснованное применение пониженной ставки УСН можно, если уставлены:

- фиктивная прописка,

- отсутствие какой-либо деятельности в новом регионе.