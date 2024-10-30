Как разбиваются розовые мечты: почему миграция ИП и ООО в льготный регион может привести к краху. К чему стоит быть готовым заранее

Приветствую вас, дорогие читатели! С вами снова Ольга Ульянова аудитор. Сразу делаю оговорку о том, что я за бизнес и ежедневно помогаю предпринимателям легально экономить налоги.
Но сегодняшний пост будет как холодный душ, решила его написать, потому что вижу, что не все осознали текущие реалии. А некоторые даже агрессивно цепляются за свои «треснувшие розовые очки» и не собираются их снимать, а также признавать собственные ошибки и в корне неправильную стратегию.
На написание статьи меня, традиционно натолкнула ситуация клиента, этот из Подмосковья. Который задал наивный вопрос, цитирую:
«Как сделать так, чтобы прописаться в другом регионе и платить там налоги по льготной ставке, а фактически проживать в текущем, и чтобы налоговую все устраивало?»
Правильный ответ на этот вопрос максимально прост и очевиден – никак! Чуть позже поясню для тех, кто не понимает почему.
Разделяю реакцию коллег, которых сама постановка вопроса заставила улыбнуться. Возможности как застраховать и нивелировать риски, конечно, есть, но точно они не такие простые, как казалось этому бизнесмену, которому кто-то втюхал кейс оптимизации в виде миграции в льготный регион.
Причем этот ИП планирует вот таким, как бы это покультурнее сказать, «нехитрым способом» сэкономить миллионы рублей. Знаю, что статьи читают и сотрудники ФНС, поэтому не буду вдаваться в детали. Могу только сказать, что при худшем сценарии присесть ИП может надолго, если до него просто дойдут руки у фискалов, не говоря о том, что его семья потеряет все ранее заработанное в деньгах и останется еще должна.
Почему схема с миграцией в льготный регион работала и почему не будет работать на перспективу?
До недавнего времени миграция в льготный регион была условно допустимым способом снижения налоговой нагрузки, и государство не препятствовало её применению. Деньги от УСН шли на развитие регионов, а предприниматели экономили; всё вроде было замечательно.
Но ситуация меняется на глазах со скоростью пули. Летом мы узнали о налоговой реформе и появлении НДС для УСН и ПСН. Затем молниеносно прошли все чтения и одобрение в Совете Федерации законопроект № 727330-8 https://sozd.duma.gov.ru/bill/727330-8 , который осталось подписать только Президенту. Согласно ему:
В п. 2 ст. 346.21 НК РФ предлагается внести изменения, предложенные Минфином. Суть этих изменений в том, что при переезде в регион с более выгодной налоговой ставкой придётся платить налоги и авансовые платежи в связи с УСН по старым ставкам в течение трёх лет с даты переезда. Этот законопроект уже стал законом, и его осталось только подписать лишь Путину.
Важно снять розовые очки и осознать, что незаконная экономия налогов мигрантами с фиктивной пропиской всегда была очевидной и легко поддающейся доказыванию. Мне сложно представить другую ситуацию, в которой фискальные органы могли бы так просто получить средства от бизнесменов, если, конечно, у них возникнет такое желание.
Очень понравилась великолепная цитата коллеги, которая мне встретилась на просторах интернета:
«Смена регистрации — схема тупая, как пробка. (!) Предприниматели покупают или снимают жилье, получая прописку, хотя в действительности живут и ведут деятельность в другом регионе» — писал управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин. Источник - news.tpprf.ru
От себя добавлю:
Эта схема максимально легко вскрываема. В ситуации с ИП даже нет необходимости смотреть его учет, что-то там искать и напрягаться. Отсортировал приезжих ИП в программе с «неместным» ИНН, поискал о них немного информации , провел опрос свидетелей – и готово! Доказать фиктивность переезда ООО еще проще.
Фиктивность регистрации может подтверждаться решением отдела по вопросам миграции УМВД. Например, местный участковый может Вас не обнаружить по месту постоянной регистрации, и при желании дополнительно проведут опрос свидетелей.
В этом цвете поражают также некоторые «коллеги», юристы и налоговые консультанты, которые сами мигрировали в льготный регион по фиктивной прописке.
Вот еще один пример:
Инфо-коуч, продающий курсы для бухгалтерских компаний, живет в маленьком областном городке Батайске и там же имеет офис, потому что в Ростове-на-Дону у него бизнес не пошел. Информация о местоположении его конторы легко доступна в поисковиках, он активно публикует посты о своей деятельности, доме в Батайске и даже проводит тренинги и т.д., лживо выдавая себя то за ростовского, то за московского бизнесмена.
При этом, па-бам барабанная дробь – он сменил прописку на г. Ижевск в Удмуртии, чтобы незаконно экономить на УСН. Ему, видимо, кажется, что все в порядке. Ранее он использовал более примитивную схему, на которую у него хватило ума – ИП управляющий, которым была его жена. Так что вопрос поимки этого инфоцыгана – лишь дело времени.
Накипело, поэтому так прямолинейно. Бизнесменам стоит понимать: если человек не может защитить собственные налоговые риски, он тем более не защитит ваши! Уверена, правоохранительные органы или ФНС скоро доберутся до мошенника, и тогда его клиенты окажутся в беде, ведь он – … как пробка.
Какой из этой истории можно сделать вывод? Необходимо обращать внимание на регион налогового консультанта юриста или бухгалтера в договоре. Чтобы потом не получить неприятности на пустом месте, если он экономит налоги благодаря фиктивной прописке в льготном регионе.
Все дело в фиктивной прописке
Изначально важно понимать, что все упирается в главное – фиктивная прописка или нет, если мы говорим об ИП. У ООО еще сложнее, нужно иметь офис и персонал в льготном регионе. Так что так еще больше потребуется доказательств для подтверждения не фиктивной миграции.
При этом термин, что является фиктивной пропиской давно есть в законодательстве. Он звучит так:
«Фиктивной регистрацией гражданина по месту пребывания или по месту жительства является регистрация гражданина на основании предоставления заведомо недостоверных сведений или документов, либо регистрация в жилом помещении без намерения пребывать (проживать) в этом помещении, либо регистрация без намерения нанимателя (собственника) предоставить это жилое помещение».
Более того, за фиктивную прописку при худшем раскладе даже предусмотрена уголовная ответственность. Статья 322.2 УК РФ предусматривает уголовную судимость за фиктивную регистрацию гражданина по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении. Ответственность — штраф от 100 тыс. до 500 тыс. или срок до 3 лет лишения свободы.
Доказать необоснованное применение пониженной ставки УСН можно, если уставлены:
- фиктивная прописка,
- отсутствие какой-либо деятельности в новом регионе.
Про свидетелей и доброжелателей
Вот картинка мне попалось в интернете. Комментарии излишни.
Можно предположить, что с ростом объема информации в открытых источниках о том, что фиктивная прописка является не просто нарушением законодательства, но и имеет состав преступления, количество «доброжелателей», готовых заявить о незаконных действиях бизнесменов или организаций, может увеличиться.
Поэтому тем, кто сейчас бездумно и без должной осторожности мигрирует ради легкой оптимизации, стоит серьезно задуматься о своей уязвимости и хрупкости ситуации.
Я ни один такой, все это страшилки
Еще одно заблуждение, с которым я сталкиваюсь. Конечно, много ИП и ООО бездумно мигрировали, не просчитывая для себя последствий. В результате немало тех, кто оказался на пороховой бочке и даже этого не осознает.
Конторы, которые специализировались на оформлении миграции как на панацее от всех бед, предоставляли покупки домов на 5 хозяев в Калмыкии и других регионах, помогали с регистрацией и т.д. с 2025 года теряют «свой хлеб».
Поэтому массово сейчас, в конце года стали призывать тех, кто интересовался миграцией запрыгнуть в последний вагон. Но вот только куда несется на полном ходу этот вагон не сильно задумываются, и уж точно не заинтересованы предупреждать об этом бизнесменов.
Главное – напоследок снять сливки с паникеров мигрантов. Которые не в состояние сложить два плюс два, и понять на сколько рискованный и нелогичный этот способ оптимизации. Если продолжать жить, как и раньше на прежнем месте, ничего не меняя, в надежде что фиктивная прописка прокатит.
Отдельно про торговцев маркетплейсов
Ошибочно считать, что деятельность селлера не привязана к конкретному месту. Торговля осуществляется на платформе маркетплейса по агентскому договору, селлер - принципал взаимодействует с маркетплейсом, делая продажи со склада маркетплейса (FBO) или со своего склада (FBS). При каждом варианте можно отследить логистику товара: где территориально находится склад, кто товар относит в пункт приёма, занимается упаковкой и т.д.
Это ваш агент- маркетплейс по вашему поручению торгует без привязки к месту и это у него склады по всей стране и даже за рубежом. А у вас, как у принципала, есть четкая привязка и к складу, и к отгрузкам, и к региону. Все это прекрасно видно по документам маркетплейса, которые не сложно поднять.
Если маркетплейс торгует и в Беларусь, это вовсе не означает, что вы там живете, или имеете к региону какое-то отношение.
В итоге, Уважаемые бизнесмены, занимайтесь своей налоговой безопасностью вовремя и обдуманно. Если не понимаете как именно, обратитесь к специалисту и уважайте его компетенции и труд. Вы ведь столько усилий потратили на построение своего бизнеса, поэтому вдвойне будет обидно терпеть убытки из-за неосведомлённости.
На этом завершаю свой материал. Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
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Комментарии8
Ольга, добрый вечер! Спасибо за такой интересный разбор-обзор ситуации!
Наталия, у меня к Вам просьба, если вы решили сделать содержание, то заголовков должно быть больше.
И в последнем подзаголовке уберите пожалуйста слова "отдельно", что бы было просто "Про торговцев маркетплейсов"
Оля, вам не нравится, как текст с содержанием выглядит? Мне кажется, что более удачная верстка получается. Но могу оставлять стандартный вариант. Слово убрала.
Наталья, добрый вечер!🤝
Благодарю за теплые слова. 🌹🌹🌹 Решила сделать обзор потому что на практике вижу, что многие совсем не понимают происходящего.
Надеюсь кому-то статья поможет избежать сейчас фатальной и очень дорогой ошибки...
У нас в регионе все мелкие магазинчики в спальных районах оформлены на ИП, а алкоголь отдельно на ООО. Как-то не выдержала, увидев, что хозяин за кассой, объяснила про формальное дробление бизнеса. Он, естественно, впервые услышал эту формулировку. Чтобы доступнее разъяснить, говорю, это то, за что Блиновскую арестовали. А он мне: ну где Блиновская, а где мы. Все так делают)))
Бесполезно тут объяснять... Пока лично не столкнутся с суровой реальностью, ничего в работе менять не будут.
У меня вчера был такой прости Господи...., который уверен, что сейчас налоговые проверки назначают лишь тем, кто занимается обналичкой у криминалом.
А у самого оборот в 300 млн. руб. и то, что он собрался не доплачивать тоже по факту попадает под категорию криминала....