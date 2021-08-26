И снова про миграцию в льготный регион — почему эта идея так себе?

Здравствуйте, дорогие читатели! С вами Ольга Ульянова, аудитор, я специализируюсь на налоговом планировании и сложных вопросах учета, а также налоговом аудите. Сегодня я поделюсь с вами актуальной информацией и практическими советами из первых уст.
📢Алло, вам звонит налоговая
Ситуация клиентки: на прошлой неделе ко мне обратилась девушка ИП, которая мигрировала в Республику Удмуртия, приобрела в этом регионе дом, в котором оформила постоянную прописку себе и дочери. Но, как водится, фактически продолжила жить и работать в другом регионе нашей необъятной Родины, который находится от Удмуртии на расстоянии порядка 2 тыс. км. Будем считать, что это Новосибирск.
Звонок из Управления ФНС по Удмуртской Республике ее очень сильно удивил и даже разозлил. Жаль, что нельзя прикрепить файл, чтобы потенциальные и мигрировавшие ИП могли его прослушать, поэтому перескажу суть разговора и приведу несколько цитат из записи.
Инспектор из Управления ФНС по Удмуртской Республике пытался выяснить причину переезда бизнес-леди в Удмуртию. Причем входящий звонок на смартфоне ИП определился как Новосибирский, т.е. звонок отображался как ее местный, поэтому, когда она поднимала трубку, ее ничего не смутило.
На вопрос девушки как такое может быть инспектор пояснил:
«…Потому что у нас мини АТС так как территориально, где вы находитесь, то звонок переходит из АТС того региона, где вы находитесь.»
Во как (!), то есть уже в момент простого телефонного звонка налоговая прекрасно понимала, что ИП совсем не в том регионе, в котором получила прописку.
В ходе телефонного разговора сотрудник ФНС поинтересовался причиной миграции предпринимательницы, а также пояснил, что:
« Я вас информирую о том, что, если при проведении камеральной проверки выявятся факты, что по факту в Удмуртии вы деятельности не осуществляли и не живете. То соответственно вы не сможете применять льготную ставку.»
Дале шли разъяснения по поводу того, что считается фиктивной пропиской. А также инспектор опроверг доводы ИП о том, что если она ведет деятельность по всех России, то она вправе применять льготную ставку УСН установленную в Республике Удмуртия. На вопрос ИП на какой закон ссылается инспектор он ответил:
Диалог завершился тем, что инспектор намекнул ИП, что она уже находится под пристальным наблюдением налоговых органов. А судя про упоминание УК РФ возможно не только у них.
Для справки про ст. 322.2 УК РФ, цитата:
Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации, а равно фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации -
наказываются штрафом в размере от 100 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо принудительными работами на срок до 5-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 5-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5-ти лет или без такового.
Фундаментальная ошибка большинства мигрировавших ИП
Я заметила, что многие бизнесмены, переехавшие за льготной ставкой УСН не понимают главного и неправильно расставляют приоритеты. В том числе и эта девушка, тоже недоумевая поясняла инспектору, что значит «фиктивная прописка»?! Я ведь купила дом, а не фиктивную регистрацию у кого-то…
❌Давайте почитаем вместе что же все-таки такое фиктивная прописка? Определение этого термина есть в Постановлении Правительства РФ № 713 от 17.07.1995 года (ред. от 04.09.2024) «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан РФ»:
«I. Общие положения…
Местом жительства является жилой дом, квартира, комната, жилое помещение специализированного жилищного фонда либо иное жилое помещение, в которых гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и в которых он зарегистрирован по месту жительства.
Местом жительства гражданина, относящегося к коренному малочисленному народу Российской Федерации, ведущего кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющего места, где он постоянно или преимущественно проживает, в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть признано одно из муниципальных образований (по выбору данного гражданина), в границах которого проходят маршруты кочевий этого гражданина.
Фиктивной регистрацией гражданина по месту пребывания или по месту жительства является регистрация гражданина по месту пребывания или по месту жительства на основании предоставления заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистрации, либо его регистрация в жилом помещении без намерения пребывать (проживать) в этом помещении, либо регистрация гражданина по месту пребывания или по месту жительства без намерения нанимателя (собственника) жилого помещения предоставить это жилое помещение для пребывания (проживания) указанного лица…».
Если вы внимательно вчитаетесь в текст нормативного документа, то поймете, что для того, чтобы прописка не считалась фиктивной не достаточно просто купить дом или квартиру, важно там постоянно или преимущественно постоянно проживать.
Так же недостаточно, если вы сумеете доказать, что ведете деятельность в льготном регионе, но не сумеете доказать, что там фактически постоянно проживаете.
По мнению сотрудников ФНС и судов если постоянная регистрация (т.е.) прописка фиктивные в льготном регионе, то применение пониженной ставки УСН незаконно.
Обратите внимание не ведение деятельности, а именно постоянное проживание. Вам никто не запрещает вести бизнес в разных регионах, но льготная ставка УСН для ИП привязана именно к месту его постоянного проживания.
Один из читателей оставил под другой моей статьей 👉 очень дельный комментарий:
« На мой взгляд, все можно сделать намного проще, без всяких участковых...
Налоговикам, зная номер(а) телефона(ов) ИП-кочевника, достаточно грамотно оформить запрос сотовому(ым) оператору(ам) на предмет местонахождения ИП-ка за какой-то период (геолокация, задействованные станции сотовой связи).
Против подобной доказательной базы ИП-кочевнику ничего не светит.».
Полностью согласна с подобными доводами, мало того звонок предпринимательницы косвенно эту идею уже и подтверждает.
Вы можете вести бизнес где угодно, т.е. в нескольких регионах, но если вы ИП, то обязаны постоянно проживать в льготном регионе - иначе ваша прописка фиктивная. А раз прописка фиктивная, то нет права на пониженную ставку налога льготного региона.
Для ООО важно чтобы фактическая деятельность головной организации велась в льготном регионе, при этом ОП могут быть и в других регионах.
Еще одна неприятная новость для мигрантов
❌Некоторые эксперты считают, что тем, кто переехал в 2023 и 2024 г. УСН в 2025 г. и далее нужно будет рассчитывать единый налог по ставкам региона до переезда.
Законодательные изменения не имеют обратной силы, то есть вы не обязаны платить налог за 2023 и 2024 годы по ставкам до миграции.
Однако для 2025 года нет определенности — нормы закона № 362-ФЗ от 29.10.2024 года оставляют место для интерпретации.
⚡Цитата из нового закона № 362-ФЗ, который внес изменения в НК РФ (в п.2 ст. 346.21 НК РФ):
"В случае, если для налогового периода из трех последовательных налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором было изменено место нахождения организации (место жительства индивидуального предпринимателя), законом субъекта Российской Федерации по новому месту нахождения организации (месту жительства индивидуального предпринимателя) установлена налоговая ставка в размере меньшем, чем налоговая ставка, установленная законом субъекта Российской Федерации, на территории которого такая организация (такой индивидуальный предприниматель) применяла упрощенную систему налогообложения до изменения места нахождения организации (места жительства индивидуального предпринимателя), для указанного налогового периода налог (авансовые платежи по налогу) исчисляется по налоговой ставке, установленной для соответствующего налогового периода законом субъекта Российской Федерации, на территории которого такая организация (такой индивидуальный предприниматель) применяла упрощенную систему налогообложения до изменения места нахождения организации (места жительства индивидуального предпринимателя)."
❗При буквальном толковании приведенной нормы можно сделать следующий вывод: если переезд состоялся в период с 2023 по 2024 годы, то в 2025 году у налогоплательщика, сменившего регион, возникнут 2-й и 3-й налоговые периоды из трех последовательных.
Выходит, чтов 2025 году ему придется использовать налоговую ставку прежнего региона до миграции, а не льготную ставку нового региона, что может привести к финансовым потерям.
Таким образом, переезд в 2024 году явно не имеет экономического смысла и с большой долей вероятности может вызвать дополнительные проблемы, в том числе неоправданное внимание со стороны налоговых органов.
Рекомендую подождать разъяснений чиновников по последнему вопросу. В целом, решение о переезде должно приниматься осознанно. Мой совет — однозначно нет, для экономии лучше поискать другие более безопасные варианты!
На этом завершаю свой материал. Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
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