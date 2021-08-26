И снова про миграцию в льготный регион — почему эта идея так себе?

Здравствуйте, дорогие читатели! С вами Ольга Ульянова, аудито р, я специализируюсь на налоговом планировании и сложных вопросах учета, а также налоговом аудите. Сегодня я поделюсь с вами актуальной информацией и практическими советами из первых уст.

Ситуация клиентки: на прошлой неделе ко мне обратилась девушка ИП, которая мигрировала в Республику Удмуртия, приобрела в этом регионе дом, в котором оформила постоянную прописку себе и дочери. Но, как водится, фактически продолжила жить и работать в другом регионе нашей необъятной Родины, который находится от Удмуртии на расстоянии порядка 2 тыс. км. Будем считать, что это Новосибирск.

Звонок из Управления ФНС по Удмуртской Республике ее очень сильно удивил и даже разозлил. Жаль, что нельзя прикрепить файл, чтобы потенциальные и мигрировавшие ИП могли его прослушать, поэтому перескажу суть разговора и приведу несколько цитат из записи.

Инспектор из Управления ФНС по Удмуртской Республике пытался выяснить причину переезда бизнес-леди в Удмуртию. Причем входящий звонок на смартфоне ИП определился как Новосибирский, т.е. звонок отображался как ее местный, поэтому, когда она поднимала трубку, ее ничего не смутило.

На вопрос девушки как такое может быть инспектор пояснил:

«…Потому что у нас мини АТС так как территориально, где вы находитесь, то звонок переходит из АТС того региона, где вы находитесь.»

Во как (!), то есть уже в момент простого телефонного звонка налоговая прекрасно понимала, что ИП совсем не в том регионе, в котором получила прописку.

В ходе телефонного разговора сотрудник ФНС поинтересовался причиной миграции предпринимательницы, а также пояснил, что:

« Я вас информирую о том, что, если при проведении камеральной проверки выявятся факты, что по факту в Удмуртии вы деятельности не осуществляли и не живете. То соответственно вы не сможете применять льготную ставку.»

Дале шли разъяснения по поводу того, что считается фиктивной пропиской. А также инспектор опроверг доводы ИП о том, что если она ведет деятельность по всех России, то она вправе применять льготную ставку УСН установленную в Республике Удмуртия. На вопрос ИП на какой закон ссылается инспектор он ответил:

Диалог завершился тем, что инспектор намекнул ИП, что она уже находится под пристальным наблюдением налоговых органов. А судя про упоминание УК РФ возможно не только у них.

Для справки про ст. 322.2 УК РФ, цитата: