Как упрощенцу в 2025 г. не платить НДС со сделки с недвижимостью в 300 млн. руб. и не нарушить законодательство? История клиента

Приветствую вас, дорогие читатели. С вами Ольга Ульянова аудитор, я специализируюсь на налоговом аудите, налоговом планировании и законной оптимизации налогообложения.
К сожалению, НДС на УСН уже данность, но побороться за оптимизацию все еще можно, особенно если у вас в этом году планируется крупная сделка, благодаря которой вы превысите 60 000 000 руб., но с нее самой налог платить не хотите.
Недавно ко мне обратился клиент с комплексной задачей, связанной со сделками с недвижимостью, которая учитывается на балансе его организации. Одним из ключевых вопросов, который мы обсуждали в рамках этого проекта, стала необходимость уплаты НДС в случае превышения лимита в 60 000 000 рублей в 2025 году.
Например, текущая выручка предприятия 27 000 000 руб., в марте 2025 года пройдет сделка по продаже недвижимости на сумму - 300 000 000 руб., возникает вопрос с какого месяца и квартала платить НДС и самое главное – нужно ли его начислять с продажи недвижимости?
К счастью, ответ на этот вопрос - НДС следует начислять со следующего месяца, а не с месяца превышения лимита в 60 000 000 руб.
Значит правильный ответ на условиях примера – с апреля 2025 г., 2-го квартала, сделка по продажи недвижимости НДС не облагается.
Основание - абзац третий п. 5 ст. 145 НК РФ, письма Минфина России № 03-07-11/111534 от 12.11.2024, № 03-07-11/106814 от 31.10.2024 - п 3 Методических рекомендаций, направленных письмом ФНС России № СД-4-3/11815@ от 17.10.2024 года, письмо ФНС России № СД-4-3/9631@ от 22.08.2024 года.
👉Таким образом, здесь возникает формальная возможность кейса по оптимизации: можно сгруппировать все крупные сделки ⭐в один месяц и избежать уплаты НДС, а с следующего месяца уплачивать НДС только с мелких операций.
Например, если предприятие занимается арендным бизнесом и решает реализовать крупный объект, то с его продажи НДС уплачивать не придется, а со сдачи в аренду с остальных объектов, оставшихся на балансе, налог придется уплачивать уже с НДС.
На этом завершаю свой материал.
Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
Спасибо за прочтение статьи до конца! ❤
✅Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые обзоры!🔥🚀
Найти быстрее меня можно в телеграм, там же можно узнать, как экономить налоги легально.🚀
Комментарии4
Главное не слететь с упрощёнки в результате такой группировки из-за превышения лимита дохода для УСН.
Ну это понятно, естественно люди обычно за этим следят.
Но платить НДС с 300 млн. или нет разница большая, даже по ставке 7% по карману бьет прилично. Да со 100 млн. руб. большая разница платить НДС или нет. Так что возможность схитрить, не нарушая есть всегда! 😉🚀
У меня большие сомнения в правильности Вашего совета по уплате НДС.
НДС нужно платить по итогам квартала, а не по итогам месяца. Такой совет приведёт к большим неприятностям при проверке инспекцией. Законодатели не глупые люди. Они уже на этих "умных" фокусах давно свои зубы проели. Невозможно обмануть и спрятаться от Бога. Бог видит всех, и тебя тоже, и каждому за всё, непременно воздаст по заслугам. За всё сказанное. За всё сделанное. За всё хорошее и за всё плохое. Как неотвратима благодарность за хорошее, так и неотвратимо возмездие за плохое. Что посеешь, то и пожнёшь. Всему своё время.
Мой ответ основан на прямой норме НК РФ и разъяснениях чиновников, которые есть в ответе:
Так что если сомневаетесь, рекомендую их почитать.
И обновленная норма звучит именно со следующего месяца, а не квартала. Что дает прекрасную возможность для маневра даже в рамках одного квартала, а не говоря уже о переходящих историях....
Прежде чем спорить, нужно же разобраться (я разобралась, что и вам советую). А если не читали нормативные акты, то не совсем понятно зачем писать такой комментарий?
Я человек верующий, но ФНС -это точно не Бог, скорее я бы сказала наоборот, если говорить о лирике...