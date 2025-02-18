Как упрощенцу в 2025 г. не платить НДС со сделки с недвижимостью в 300 млн. руб. и не нарушить законодательство? История клиента

Из текста вы узнаете, что и налоговую реформу можно использовать себе во благо и есть варианты экономии.

Приветствую вас, дорогие читатели. С вами Ольга Ульянова аудитор, я специализируюсь на налоговом аудите, налоговом планировании и законной оптимизации налогообложения.

К сожалению, НДС на УСН уже данность, но побороться за оптимизацию все еще можно, особенно если у вас в этом году планируется крупная сделка, благодаря которой вы превысите 60 000 000 руб., но с нее самой налог платить не хотите.

Недавно ко мне обратился клиент с комплексной задачей, связанной со сделками с недвижимостью, которая учитывается на балансе его организации. Одним из ключевых вопросов, который мы обсуждали в рамках этого проекта, стала необходимость уплаты НДС в случае превышения лимита в 60 000 000 рублей в 2025 году.

Например, текущая выручка предприятия 27 000 000 руб., в марте 2025 года пройдет сделка по продаже недвижимости на сумму - 300 000 000 руб., возникает вопрос с какого месяца и квартала платить НДС и самое главное – нужно ли его начислять с продажи недвижимости?

К счастью, ответ на этот вопрос - НДС следует начислять со следующего месяца, а не с месяца превышения лимита в 60 000 000 руб. Значит правильный ответ на условиях примера – с апреля 2025 г., 2-го квартала, сделка по продажи недвижимости НДС не облагается.

Основание - абзац третий п. 5 ст. 145 НК РФ, письма Минфина России № 03-07-11/111534 от 12.11.2024, № 03-07-11/106814 от 31.10.2024 - п 3 Методических рекомендаций, направленных письмом ФНС России № СД-4-3/11815@ от 17.10.2024 года, письмо ФНС России № СД-4-3/9631@ от 22.08.2024 года.

👉Таким образом, здесь возникает формальная возможность кейса по оптимизации: можно сгруппировать все крупные сделки ⭐в один месяц и избежать уплаты НДС, а с следующего месяца уплачивать НДС только с мелких операций.

Например, если предприятие занимается арендным бизнесом и решает реализовать крупный объект, то с его продажи НДС уплачивать не придется, а со сдачи в аренду с остальных объектов, оставшихся на балансе, налог придется уплачивать уже с НДС.