В каком случае займ, выданный главбухом организации не признают фиктивным

Дело № А40-283197/2021, рассматриваемое в рамках процедуры банкротства ООО «Многопрофильного клинико-диагностического центра», представляет собой интересный прецедент, касающийся договоров займа между компанией и её сотрудником.

Приветствую вас, дорогие читатели. С вами Ольга Ульянова аудитор, я специализируюсь на налоговом аудите, налоговом планировании и законной оптимизации налогообложения.

Рассмотрим недавнее любопытное Определение Верховного суда № 305-ЭС24-16658(1) от 30.01.2025 г. по делу № А40-283197/2021, которое касается займа, выданного главным бухгалтером организации.

В нем фигурировала главный бухгалтер Алена Фомина, предоставившая процентный займ на миллион компании, которая в скорости обанкротилась.

Дело № А40-283197/2021, рассматриваемое в рамках процедуры банкротства ООО «Многопрофильного клинико-диагностического центра», представляет собой интересный прецедент, касающийся договоров займа между компанией и её сотрудником.

Спор разгорелся между главбухом Фоминой Аленой Михайловной и ООО«Адамант». Кредитор утверждал, что 1 400 700 руб., перечисленные Фоминой в период с июля 2019 года по август 2020 года, были сделаны с намерением нанести ущерб другим кредиторам.

Кредитор, «Адамант», в своей жалобе указал на то, что данные операции следует признать недействительными, ссылаясь на статью 61.2 Закона о банкротстве. Изначально Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск и признал сумму, выплаченную Фоминой, конфиденциальной сделкой, что подтверждалось решениями апелляционной инстанции и Арбитражного суда Московского округа.

Однако главбух Фомина, не согласная с итогами судебного разбирательства, подала кассационную жалобу. Она настаивала на том, что выплата была выполнена в рамках законного займа, оформленного соответствующим договором, и что возврат части средств исключает наличие ущерба для кредиторов.

Верховный Суд, рассмотрев дело, отметил, что предыдущие инстанции не учли предоставленные доказательства и доводы сторон, что стало основанием для отмены решений и направления дела на новое рассмотрение в первый суд. В общем не согласился, что все так однозначно с фиктивностью займа.

Высшая судебная инстанция акцентировала внимание на необходимости всестороннего анализа всех обстоятельств.

Интересно, что в деле рассматривался вопрос о возможности компании занимать средства у своих сотрудников. Закон это не запрещает, однако важно учитывать, что в ситуациях, когда у компании возникают финансовые сложности, могут возникнуть подозрения в фиктивности таких сделок.

В частности, в этом деле выяснилось, что главбух заключила заемный договор на 1 000 000 руб. в 2019 году, в то время как у организации уже имелись просроченные долги.

При новых обстоятельствах, когда в 2022 году компанию признали банкротом, конкурсный управляющий усмотрел в действиях компании попытку вывести средства из оборота, решив, что сделка была фиктивной. Это, в свою очередь, привело к требованиям кредиторов о признании займа недействительным и возврате средств в конкурсную массу.

Что делать работодателям и сотрудникам при заключении подобных сделок? Полезные советы:

- Изучите финансовое положение компании. Перед принятием решения о займе стоит оценить платежеспособность организации, чтобы избежать возможных рисков.

- Сохраняйте всю первичку. Договоры, банковские выписки и другие важные документы, подтверждающие реальность займа помогут вам, если возникнет необходимость судится.

- Будьте готовы к проверкам. Если у компании возникают финансовые трудности, сделки с сотрудниками могут быть оспорены. Важно быть готовым к таким ситуациям и иметь соответствующие доказательства.

👉Ну и конечно следите за изменениями законодательства, в текущих реалиях это как никогда актуально.

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