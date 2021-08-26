Чек налоговой проверки 2025. Каков средний размер доначисляемых налогов после выездной проверки и % доначислений?

К сожалению, невозможно узнать заранее о предстоящей налоговой проверке через какие-либо сервисы или на сайте ФНС. Поэтому не тратьте время на поиск этой информации в интернете.

Но понять, что к вам собираются можно по проводимому в отношении вас предпроверочному анализу.

Просчитать, что налоговая инспекция готовится к выездной проверке, можно по нескольким косвенным признакам. Обратите внимание на увеличенное количество запросов на предоставление документов или разъяснений по вашей отчетности. Если ваши финансовые показатели существенно изменились или вы начали активно использовать налоговые льготы, это также может привлечь внимание инспекции.

Не стоит игнорировать ситуации с вашими контрагентами, если они подвергаются проверкам, это может отразиться и на вас. Кроме того, споры с налоговыми органами, и частые уточненные декларации, или уточненные декларации с сумами к уменьшению ранее начисленного налога могут спровоцировать выездную проверку.

В 1С: Бухгалтерия вы имеете возможность самостоятельно провести анализ риска налоговой проверки. Хотя нельзя гарантировать его абсолютную точность, программа определенно обращает внимание на явные маркеры, такие как высокая доля вычетов по НДС.

В системе предусмотрен специальный отчет, который называется «Оценка риска налоговой проверки». Этот отчет позволяет анализировать учет по двенадцати критериям, установленным Приказом ФНС РФ № ММ-3-06/333@ от 30.05.2007 г.

Чтобы сформировать отчет, перейдите в раздел «Отчеты», найдите «Оценка риска налоговой проверки», задайте параметры, такие как период и компания, и затем выберите опцию «Выполнить проверку».