Чек налоговой проверки 2025. Каков средний размер доначисляемых налогов после выездной проверки и % доначислений?

Содержание:
1. Какова официальная статистика доначислений по результатам выездной налоговой проверки?
2. Как понять придут ли к вам с налоговой проверкой?
3. Чего точно не стоит делать, если вам грозят доначисления по результатам налоговой проверки?
Приветствую вас, дорогие читатели. С вами Ольга Ульянова аудитор, я специализируюсь на налоговом аудите, налоговом планировании и законной оптимизации налогообложения.
1. Какова официальная статистика доначислений по результатам выездной налоговой проверки?
Статистика в статье представлена на основании данные ФНС на 1 января 2025 года.
Вы можете скачать официальный отчет ФНС по форме № 2-НК на 01.01.2025 г. для всех регионов в моем в Telegram. Подписавшись на мой канал, вы также найдете полезные советы по легальным способам экономии налогов. Не упустите возможность получения важной информации!
Выездные проверки (ВНП) традиционно подорожали. Средняя цена проверки по стране варьируется в районе 70 млн. руб.
Однако гораздо более тревожным является другой показатель - лишь 2% проверяемых организаций и предпринимателей проходят налоговую проверку без доначислений. В то время как у оставшихся 98% налоговые органы находят основания для доначисления налогов, а также применения пеней и штрафов.
Культурная столица России, как ни странно, обогнала Москву по средней сумме доначислений по результатам ВНП:
- в Санкт-Петербурге - 142,9 млн. руб.
- в Москве - 117,4 млн руб.
- замыкает тройку лидеров – Челябинская область – 115,2 млн руб.
Отчет по форме № 2-НК в котором вы найдете статистику по всем регионам можно скачать у меня в телеграм, а если вы подпишитесь на канал, то еще и узнаете, как экономить налоги легально.
Камеральные проверки аналогично стали значительно более затратными. Но статистика по регионам другая. В прошлом году наибольшее количество доначислений в ходе этих проверок было зафиксировано у налоговых органов Северной Осетии и Московской области.
2. Как понять придут ли к вам с налоговой проверкой?
К сожалению, невозможно узнать заранее о предстоящей налоговой проверке через какие-либо сервисы или на сайте ФНС. Поэтому не тратьте время на поиск этой информации в интернете.
Но понять, что к вам собираются можно по проводимому в отношении вас предпроверочному анализу.
Просчитать, что налоговая инспекция готовится к выездной проверке, можно по нескольким косвенным признакам. Обратите внимание на увеличенное количество запросов на предоставление документов или разъяснений по вашей отчетности. Если ваши финансовые показатели существенно изменились или вы начали активно использовать налоговые льготы, это также может привлечь внимание инспекции.
Не стоит игнорировать ситуации с вашими контрагентами, если они подвергаются проверкам, это может отразиться и на вас. Кроме того, споры с налоговыми органами, и частые уточненные декларации, или уточненные декларации с сумами к уменьшению ранее начисленного налога могут спровоцировать выездную проверку.
В 1С: Бухгалтерия вы имеете возможность самостоятельно провести анализ риска налоговой проверки. Хотя нельзя гарантировать его абсолютную точность, программа определенно обращает внимание на явные маркеры, такие как высокая доля вычетов по НДС.
В системе предусмотрен специальный отчет, который называется «Оценка риска налоговой проверки». Этот отчет позволяет анализировать учет по двенадцати критериям, установленным Приказом ФНС РФ № ММ-3-06/333@ от 30.05.2007 г.
Чтобы сформировать отчет, перейдите в раздел «Отчеты», найдите «Оценка риска налоговой проверки», задайте параметры, такие как период и компания, и затем выберите опцию «Выполнить проверку».
3. Чего точно не стоит делать, если вам грозят доначисления по результатам налоговой проверки?
Важно проявлять осторожность и не допускать действий, которые могут усугубить ваше положение. Одним из самых опасных шагов является попытка дать взятку сотруднику ФНС.
В современных условиях подобные действия не только не помогут решить проблему, но и могут привести к еще более серьезным последствиям.
Что в 2025 году изменилось в подходе к налоговым проверкам?
Объявлена «охота на ведьм» на мигрировавшие в льготные регионы ООО и ИП, причем Удмуртия проявляет наименьшую лояльность к таким мигрантам. В этом году ко мне обратился клиент из Удмуртии, которому налоговая инспекция прислала требование о вызове в первый рабочий день года – 9 января 2025 года. Получается, что в этот день у инспекции не нашлось более интересных дел, чем отправка таких требований.
Получаю очень много обращений от бизнесменов, которые сообщают о том, что им стали задавать вопросы, вызывать в налоговую и отправлять различные требования, намекать про фиктивную миграцию и т.д.
Инспекторы ужесточили требования к документам по сделкам. В частности, инспекторы начали массово запрашивать не только договоры, но и дополнительные документы, такие как штатные расписания, транспортные накладные, документы на основные средства и оборудование, сведения о поставщиках, чтобы подтвердить реальность сделок и исключить фиктивные.
Одной из основных целей новых запросов является проверка условий сделок с контрагентами. Инспекторы сопоставляют условия договоров и требуют пояснений, если они кажутся слишком выгодными или наоборот откровенно убыточными. От бухгалтеров ожидается предоставить обоснования таких условий, включая документы, подтверждающие выбор контрагентов. Кроме того, контрагенты подлежат более детальному анализу, поскольку разрывы в цепочке поставок могут привести к отказу в вычетах по НДС.
Будьте особенно осторожны со сделками между взаимозависимыми лицами, так как они часто становятся предметом особого внимания налоговых органов. Такие сделки могут вызывать подозрения, если они не обоснованы с экономической точки зрения или если цены не соответствуют рыночным.
Налоговики могут задавать вопросы о банковских счетах и взаимоотношениях с поставщиками, чтобы выявить возможные нарушения. Необходимо оперативно устранять, а лучше не допускать несоответствий, чтобы избежать доначислений.
Если вам необходима помощь в анализе рисков, связанных с вашей ситуацией, я готова предложить вам свое содействие и профессиональную поддержку.
На этом завершаю свой материал. Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
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