Можно ли принять НДС к вычету при отсутствии реализации?

Вопрос о возможности применения налоговых вычетов по НДС в отсутствие у бизнеса продаж и начисления, нередко вызывает бурные споры среди бухгалтеров и налоговых специалистов.

Приветствую вас дорогие читали! С вами Ольга Ульянова аудитор и налоговый эксперт, владелец консалтинговой компании.

Давайте разберем, как обстоят дела с налоговыми вычетами, когда компания на практике не провела реализации, и какие меры могут помочь избежать возможных проблем.

Если ответить кратко: можно, но осторожно!

Вычет без реализации НДС – это возможность возвратить или уменьшить сумму НДС, даже если не проведены продажи товаров или услуг, облагаемых этим налогом в текущем периоде. То есть в квартале не было никаких реализаций, облагаемых НДС.

Представьте, что ваша компания купила материалы или услуги и заплатила за них НДС. В обычной ситуации, когда вы что-то продаете, вы можете вычесть этот НДС из суммы налога, которую надо заплатить в бюджет с вашей реализации. Но что делать, если вы ничего не продали в этом периоде?

На первый взгляд, нормы НК РФ могут показаться нечеткими. Они не содержат ясных указаний на то, можно ли заявлять вычеты НДС, если в налоговом периоде не было операций, облагаемых налогом.

В тоже время Минфин не видит препятствий для применения вычетов. В одном из недавних случаев, когда компания купила материалы для строительства, но сама стройка так и не началась, бухгалтер задался вопросом, может ли она заявить вычеты по входному НДС?

Ответ оказался положительным. Минфин подтвердил, что вычеты можно заявить, даже если в отчетном периоде не было никаких налогооблагаемых операций (письмо № 03-07-11/123888 от 09.12.2024 года).

Основой для этого ответа стало судебное решение, в котором было установлено, что отсутствие налогооблагаемой базы по НДС не является основанием для отказа в вычетах. Арбитры подчеркнули, что НК РФ не привязывает право на вычет к наличию фактических продаж с начисленным налогом в том же периоде (постановление Президиума ВАС от № 14996/05 03.05.2006 года).

Это правило поддерживается и десятками (!) судебных решений, что позволило многим компаниям успешно защищать свои права (Постановления Арбитражного суда Волго-Вятского округа № Ф01-2927/2022 по делу № А11-14975/2020 от 04.07.2022 года, Арбитражного суда Уральского округа № Ф09-4083/17 по делу № А60-38681/2016 от 12.07.2017 года и многие другие).

👉 Вопрос: откуда тогда информация о том, что вычет НДС без реализации проводить нельзя?

Имеется стародавнее письмо Минфина, в котором отражена позиция об отсутствии возможности вычета без реализации (№ 03-07-14/124 от 14.12.2011). И даже единичный случай, когда суд поддержал налоговиков (Постановление ФАС Северо-Кавказского округа по делу № А63-2883/2010 от 17.03.2011 года).

На практике сотрудники ФНС не любят вычеты без реализации несмотря на то, что они законны. Ведь в таком случае деньги нужно вам платить из бюджета, а не наоборот. Поэтому важно быть готовыми отстаивать свою позицию в случае проверки.

Если вы подадите декларацию с заявленными вычетами без начисленного НДС, существует высокий риск, что инспекторы затребуют у вас в рамках камеральной проверки первичку: счета-фактуры, накладные, акты, договоры и т.д.

Чтобы минимизировать вероятность получения отказа, убедитесь, что вы соблюдаете все условия для применения вычетов, включая отсутствие освобождения от НДС, правильное оформление первичной документации.

Если вы хотите избежать лишних вопросов и внимания со стороны налоговых органов, можно перенести вычеты на следующий квартал — когда у вас будут реальные продажи. Это также возможно в пределах 3-х лет после учета товаров (пункт 1.1 статьи 172 НК РФ).

Но учитывайте, что нельзя перенести вычеты «авансового» НДС, уплаченного по командировочным и представительским расходам, в случае возврата товаров, отказа от них, изменения условий или расторжения договора. Перечисленные вычеты чтобы их не потерять лучше предъявить к вычету и без реализации.

На этом завершаю свой материал - независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор. Спасибо за прочтение статьи до конца! ❤ Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые обзоры! Найти быстрее меня можно в телеграм, там же можно узнать, как экономить налоги легально.🚀

#финансы_под_контролем #финансыподконтролем #ольга_ульянова_аудитор