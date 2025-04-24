Как оплатить налоги при продаже доли в ООО в рассрочку? Последствия невыполнения сроков платежа покупателем

В данной статье мы рассмотрим интересный кейс клиента, владельца фермерской компании, который решил продать свою долю в ООО. Сумма сделки превышает 50 миллионов рублей, а оплата будет производиться в рассрочку.

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.

📂История клиента:

владелец фермерской компании, принимает решение продать свою долю в ООО, которая принадлежала ему менее 5 лет и стоимость которой более 50 000 000 руб. Покупатель резидент РФ. Доля будет оплачиваться в рассрочку 4,5 года с условием, что она остается в залоге у продавца до момента полной оплаты.

На момент заключения договора продавец доли владел ей всего лишь 3 года. Вопрос, который его беспокоит, заключается в том, как им правильно платить налоги на доходы, если покупатель задерживает платежи? Можно ли воспользоваться «пятилетней льготой» по НДФЛ, если фактическая оплата за долю пройдет за рамками договора и превысит 5 лет.

🔻Ключевой момент в данной ситуации - момент перехода права собственности на долю от продавца к покупателю.

Срок владения долей у продавца определяется с момента перехода прав собственности на долю к покупателю, что фиксируется в ЕГРЮЛ (п. 12 ст. 21 Закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 г.).

Освобождение от НДФЛ, действующее для долей, находившихся в собственности более пяти лет, в этом случае не применяется, так как продавец владел своей долей недостаточно долго на момент перехода права собственности на долю (п. 17.2 ст. 217 НК РФ).

На основании статьи 223 НК РФ, дату фактического получения дохода определяют как день выплаты, включая перечисления на счета налогоплательщика, поэтому обязанность по уплате НДФЛ возникает в каждом налоговом периоде получения дохода и здесь есть определенные возможности для маневра.

НК РФ также допускает возможность вычета документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением доли, продавец имеет право уменьшить сумму облагаемого дохода на эти суммы (пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ). Включают в состав расходов все уплаченные суммы и иное имущество, использованное в качестве взноса в уставный капитал. При отсутствии подтвержденных расходов простое правило позволит учесть не более 250 000 рублей за налоговый период (абз. 7 пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ).

Налоговые риски неоплаты доли с оглядкой на судебную практику.

Несвоевременная оплата (неоплата) по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО признается существенным нарушением такого договора и влечет его расторжение (возврат доли) в судебном порядке (Постановление Президиума ВАС РФ № 1999/14 по делу № А40-43310/13 от 10.06.2014 г.).

В тоже время сделка не признается мнимой, если стороны фактически исполнили или исполняют ее существенные условия. Так что все зависит от того: «кто?», «когда?» и «сколько?» не доплатит.

Как вы, наверное, уже поняли, дорогие читатели, клиент хотел схитрить (причем по двум моментам разом). И думал, что рассрочка поможет ему воспользоваться пятилетней льготой при владении долей в ООО и соответственно сэкономить налог. К сожалению, это кейс не сработает, он придумал его сам изначально не консультируясь и не обладая достаточной информированностью и опытом в вопросе. Но главное, не понимая важных нюансов, а они по сделкам с долями в ООО всегда имеются.

Как этот клиент смог выйти из сложной ситуации, не нарушая закон, мы обсудили в рамках частной консультации. К сожалению, не все кейсы можно публиковать открыто, и причин для этого несколько. Во-первых, налоговики следят за публикациями по оптимизации, знаю из первых уст, что это так! Во-вторых, если вариант оптимизации становится слишком популярным и массовым, он может обернуться серьезными неприятностями – примеры с «миграцией в льготный регион» тому наглядное подтверждение. Я постаралась оставить подсказки в тексте и даже в самом вопросе, опытные коллеги смогут уловить суть, остальным лучше избегать ненужного риска и при необходимости обращаться за помощью.

В заключение, хочу подчеркнуть, что каждый должен заниматься своим делом. У нашего клиента, например, есть великолепное коневодческое хозяйство, где разводятся потрясающей красоты лошади — просто загляденье, от которых замирает сердце! В этом деле он действительно преуспевает, но самостоятельно разрабатывать налоговые схемы за значительной ценой ошибки, ему пока еще не стоит.