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Ольга Ульянова
Перевод

Ограничения на денежные переводы физлиц — 100 000 руб. в месяц. Быть дропом становится в разы опаснее!

Как работает 115-ФЗ в отношении физлиц. Отдельно про дропов.

Приветствую вас, дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.

Ко мне в телеграм сегодня постучался молодой человек, который прочитал одну из статей моего канала, в ее основу тоже легла реальная история:

- Как работает 115-ФЗ в отношении физлиц. Отдельно про дропов!

Оказавшись в сложной жизненной ситуации, он попросил о помощи:

Я ответила молодому человеку, как он может попробовать схитрить, чтобы не потерять деньги на карте и минимизировать негативные последствия ситуации. К сожалению, не могу писать об этом публично, потому что боюсь банкам  и иным заинтересованным лицам может не понравится такая идея. В любом случае я порекомендовала парню впредь быть более осмотрительным и не выступать в роли дропа! Потому что на блокировке карты дело может не закончиться, следующим шагом будет доначисление налогов ФНС. 

У меня был в практике случай, когда дропу грозила уплата более 3 000 000 руб. НДФЛ в бюджет и потребовалась немалая смекалка и профессиональный подход, чтобы человек сумел избежать подобного налогового бремени.

Однако, законодательство меняется и решать такие ситуации точно станет сложнее. 

Что изменилось?

Согласно новому закону, дропперы уже не смогут выводить и обналичивать средства так легко. Эта мера является частью более обширного законодательства, касающегося кредитов и займов. Теперь сведения о дропах будут вноситься в список мошеннических операций, доступный всем банкам и правоохранительным органам. Смотрите информацию в телеграм канале ЦБ РФ.

В случае попадания ваших данных в этот список ваш банк ограничит доступ к карте и онлайн-банкингу. Если вы окажетесь в этом списке с 15 мая, сумма переводов, которую вы сможете осуществлять, будет ограничена 100 000 руб. Если необходимо превысить лимит, придется обратиться в банк с паспортом. Однако стоит учесть, что данная информация уже имеется в системе.

👉Для компаний не вводятся подобные ограничения. Это ограничения только для физлиц.

На практике люди становятся дропами порой случайно, без знания о преступных схемах. Например, мошенники могут умело манипулировать и заставить вас перевести деньги через банкомат. Полагаю именно так и произошло с парнем, который ко мне сегодня обратился.

Как избежать ситуации с дроппингом 

- Берегите свою карту. Никогда не передавайте свою банковскую карту посторонним. Это может привести к тому, что вы станете соучастником мошенничества.

- Регулярно проверяйте, какие счета открыты на ваше имя с помощью «Личного кабинета налогоплательщика» ФНС. Это поможет выявить нелегальные открытия.

- Будьте внимательны при переводах. Не переводите деньги по просьбе неизвестных вам людей. Лучше проверить их намерения.

- Не игнорируйте подозрительные переводы. Если вы получили ошибочный перевод, немедленно свяжитесь со своим банком. Не спешите тратить эти средства.

- Оставайтесь информированными. Следите за актуальными новостями о мошенничестве и финансовых схемах. Знание — это ваша лучшая защита. Подписывайтесь на меня, чтобы не пропустить актуальную информацию. 

- Используйте дополнительные меры безопасности. Настройте уведомления о переводах и транзакциях. Это поможет вам отслеживать любые подозрительные действия.

- Знайте свои права. Если вы попали в базу данных ЦБ, вы можете обжаловать блокировку вашей карты. Для этого можно обратиться в банк, где вы обсуживаетесь, или воспользоваться интернет-приемной Центробанка.

Соблюдая эти простые советы, вы сможете защитить себя от ненужных проблем и не стать жертвой мошенников. Если нужна помощь не теряйте драгоценное время, которое может играть против вас. 

К сожалению, новые ограничения могут коснуться тех, кто не имеет никакого отношения к криптовалютам или дропам. Мошенники могут использовать чужие данные для открытия счетов в банках, что происходит, например, когда бывший владелец номера не снял его привязку к онлайн-банкингу. Будьте осторожны, желаю, чтобы у вас всегда были «ФИНАНСЫ ПОД КОНТРОЛЕМ»!

На этом завершаю свой материал -

независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.

Спасибо за прочтение статьи до конца!

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Информации об авторе

Ольга Ульянова

Ольга Ульянова

Аудитор-консультант в Индивидуальный предприниматель

155 подписчиков 124 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

4
    • Ольга Ульянова
      Аудитор-консультант

      Спасибо, Борис. 😊🚀 ввиду загруженности моего замечательного маркетолога быстро сляпала визуал сама. Так как Анастасия мне готовит другие дизайн оформления для серии статей. А это был очень быстрый экспромт по горячим следам незапланированного выпуска.

  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    доброе утро. Дроперов - не жалко. Все озвученные рекомендации достаточно просты, но многие леняться (или не понимают?) их соблюдать. P.S. все прокомментировали решение банка, большей частью с негативом. Я - за, может это хотя бы кому-то поможет. Не забывайте хранить часть денег в тумбочке))

    • Ольга Ульянова
      Аудитор-консультант

      Доброе утро, Татьяна! 🌷

      Спасибо за комментарий. В отношении дропов не все так однозначно. Вы смотрели им в глаза? А я да… Для подростка и его семьи это может быть сломанная судьба из-за финансовой неграмотности. Ведь деньги с оборота зарабатывает совсем не дроп, а тот, кто его цинично использовал, чтобы не платить налог...

      Поэтому такая, мера ограничения переводов, возможно, и оправдана.

      Но напрягает другое – под контроль, блокировки точно могут попасть и невиновные.

      Не забывайте хранить часть денег в тумбочке))

      А вот насчет наличных согласна на все 1000%!