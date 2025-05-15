Ограничения на денежные переводы физлиц — 100 000 руб. в месяц. Быть дропом становится в разы опаснее!

Приветствую вас, дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.

Ко мне в телеграм сегодня постучался молодой человек, который прочитал одну из статей моего канала, в ее основу тоже легла реальная история:

- Как работает 115-ФЗ в отношении физлиц. Отдельно про дропов!

Оказавшись в сложной жизненной ситуации, он попросил о помощи:

Я ответила молодому человеку, как он может попробовать схитрить, чтобы не потерять деньги на карте и минимизировать негативные последствия ситуации. К сожалению, не могу писать об этом публично, потому что боюсь банкам и иным заинтересованным лицам может не понравится такая идея. В любом случае я порекомендовала парню впредь быть более осмотрительным и не выступать в роли дропа! Потому что на блокировке карты дело может не закончиться, следующим шагом будет доначисление налогов ФНС.

У меня был в практике случай, когда дропу грозила уплата более 3 000 000 руб. НДФЛ в бюджет и потребовалась немалая смекалка и профессиональный подход, чтобы человек сумел избежать подобного налогового бремени.

Однако, законодательство меняется и решать такие ситуации точно станет сложнее.