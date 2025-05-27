Как ИП мигрировал в Удмуртию и попал в налоговую ловушку. Судебное дело 2025 года

Приветствую вас, дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.
Рассмотрим судебное дело из жизни мигрировавшего бизнесмена, постарайтесь не потерять нить, потому что история запутанная и небанальная.
Согласно свежеиспеченному постановлению Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 6 февраля 2025 года (№ Ф04-6284/2024) ИП Имашев Альфит Фаатович, стремящийся к оптимизации через миграцию, изрядно запутался в своих переездах, в итоге переезды привели его не к экономии, а к проблемам.
Что произошло?
ИП-мигрант рискует получить доначисления по итогам выездной проверки, от которой предпринимателя не спасли многочисленные переезды.
Ситуация такова: наш герой, ИП Имашев А.Ф. (ИНН 860303781378), сначала имел регистрацию в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, а потом, вероятно, решил впечатлиться теплом южных широт и переехал в Геленджик, а затем в Удмуртию с умеренно континентальным климатом.
Однако в его миграционной биографии случился неприятный конфуз. Результат переезда и смены регистрации в рамках одного года оказался не столь простым и удачным, как ему бы хотелось.
Итак, 23 ноября 2023 года наш ИП, выписывается из ХМАО – Югра и временно регистрируется в Геленджике. Не прошло и месяца, как он собирает свои вещи снова — и 18 декабря 2023 года по документам обосновывается в Удмуртии.
Тут вспомнился герой советского ретро-фильма «Афоня» (1975 г.) и его диалог с милиционером на территории аэропорта:
«В Мурманск лететь хотели, потом в Петрозаводск, теперь значит в Череповец. Значит всё равно куда лететь, гражданин?
- Выходит, всё равно!
- От кого бежим, гражданин?
- Ну от себя.
- От себя-то убежать можно, а вот от милиции не убежишь. Пройдемте, гражданин!...»
Стоит отметить, что согласно выписке с сайта ФНС основной ОКВЭД у этого ИП- 45.32 «Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями». Интересно как технически он умудрился или не умудрился заниматься им в Удмуртии (вот такой каламбур) после вояжа из Геленджика и ХМАО-Югры.
Но в лабиринте бюрократии произошел какой-то непредусмотренный предпринимателем сбой. Миграционная служба Краснодарского края с задержкой подала информацию о смене прописки бизнесмена. Оставив налоговиков в полной неведении о миграции ИП в Республику Удмуртия накануне нового года.
В итоге 25 декабря 2023 года налоговая инспекция Ханты-Мансийского округа решила, что наш мигрант все еще живет в их юрисдикции, и назначила ему выездную проверку за 2020—2022 годы.
Тем временем, накануне Нового года, 31 декабря, информация о его переезде наконец-то оказалась в ЕГРИП (хотя, согласитесь, как-то не очень удачно — выездная проверка на носу, а он уже в другой области).
Наивно веря в свою правоту, наш герой попытался обжаловать назначение проверки, утверждая, что налоговая инспекция ХМАО-Югры нарушила нормы НК РФ, ведь по правилам проверка должна проводиться только по месту жительства физлица.
Что в итоге?
Суды всех трёх инстанций поддержали налоговиков и не отменили проверку. Вывод был прост, налоговая могла проводить проверку только на основе того, где ИП числился на момент назначения этой самой проверки. На 25 декабря 2023 года наш бизнесмен все еще находился на учете в инспекции ХМАО, несмотря на его скитания по РФ, о к которых вы узнали из текста выше.
В результате сотрудники МВД Краснодарского края были признаны виновными в том, что не передали информацию о регистрации своевременно. Но только предпринимателю данное обстоятельство никак не помогло.
Суды, указали, что сам ИП мог и обязан был сообщить в налоговую о своем новом месте жительства игнорирование этого обязательства сыграло с ним злую шутку.
Таким образом, требования бизнесмена были признаны необоснованными, а выездная проверка — абсолютно законной. Печальный итог для довольно предприимчивого бизнесмена, надеюсь, его история, поможет другим не совершить ошибку.
Резюме
Мое мнение все эти метания предпринимателя с отменой выездной налоговой проверки совершенно бессмысленные, ИП только привлек к себе ненужное внимание и разозлил налоговиков. Даже если бы он отменил выездную налоговую проверку, назначенную налоговой инспекцией Ханты-Мансийского округа, ее могла бы назначить ФНС Удмуртии.
Выездную проверку в отношении ИП назначает инспекция по месту его жительства (п. 2 ст. 89 НК РФ). Но главное - сама смена места жительства от проверки не спасает!
Напротив, существует Концепция системы планирования выездных налоговых проверок (Приказ ФНС России № ММ-3-06/333@ от 30.05.2007 г.), содержащая 12 критериев налоговых рисков. Эти критерии служат основой для аналитической работы, проводимой фискалами с целью отбора бизнеса, в отношении которого будет назначена выездная проверка.
Одним из факторов, способных спровоцировать назначение выездной налоговой проверки, является «миграция» между налоговыми инспекциями. В группу риска попадают ООО и ИП, которые меняли адрес два раза и более с момента своего создания. Кроме того, смена адреса в процессе проведения выездной проверки не способствует улучшению ситуации.
Так что с налогами лучше не шутить, а если есть сомнения в собственных действиях не мешкать обращаться за помощью.
На этом завершаю свой материал -
независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
Спасибо за прочтение статьи до конца! ❤
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