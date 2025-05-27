Как ИП мигрировал в Удмуртию и попал в налоговую ловушку. Судебное дело 2025 года

Что произошло?

ИП-мигрант рискует получить доначисления по итогам выездной проверки, от которой предпринимателя не спасли многочисленные переезды.

Ситуация такова: наш герой, ИП Имашев А.Ф. (ИНН 860303781378), сначала имел регистрацию в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, а потом, вероятно, решил впечатлиться теплом южных широт и переехал в Геленджик, а затем в Удмуртию с умеренно континентальным климатом.

Однако в его миграционной биографии случился неприятный конфуз. Результат переезда и смены регистрации в рамках одного года оказался не столь простым и удачным, как ему бы хотелось.

Итак, 23 ноября 2023 года наш ИП, выписывается из ХМАО – Югра и временно регистрируется в Геленджике. Не прошло и месяца, как он собирает свои вещи снова — и 18 декабря 2023 года по документам обосновывается в Удмуртии.

Тут вспомнился герой советского ретро-фильма «Афоня» (1975 г.) и его диалог с милиционером на территории аэропорта: «В Мурманск лететь хотели, потом в Петрозаводск, теперь значит в Череповец. Значит всё равно куда лететь, гражданин? - Выходит, всё равно! - От кого бежим, гражданин? - Ну от себя. - От себя-то убежать можно, а вот от милиции не убежишь. Пройдемте, гражданин!...»

Стоит отметить, что согласно выписке с сайта ФНС основной ОКВЭД у этого ИП- 45.32 «Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями». Интересно как технически он умудрился или не умудрился заниматься им в Удмуртии (вот такой каламбур) после вояжа из Геленджика и ХМАО-Югры.

Но в лабиринте бюрократии произошел какой-то непредусмотренный предпринимателем сбой. Миграционная служба Краснодарского края с задержкой подала информацию о смене прописки бизнесмена. Оставив налоговиков в полной неведении о миграции ИП в Республику Удмуртия накануне нового года.

В итоге 25 декабря 2023 года налоговая инспекция Ханты-Мансийского округа решила, что наш мигрант все еще живет в их юрисдикции, и назначила ему выездную проверку за 2020—2022 годы.

Тем временем, накануне Нового года, 31 декабря, информация о его переезде наконец-то оказалась в ЕГРИП (хотя, согласитесь, как-то не очень удачно — выездная проверка на носу, а он уже в другой области).

Наивно веря в свою правоту, наш герой попытался обжаловать назначение проверки, утверждая, что налоговая инспекция ХМАО-Югры нарушила нормы НК РФ, ведь по правилам проверка должна проводиться только по месту жительства физлица.