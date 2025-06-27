НДС могут обязать платить больше торговых компаний. Порог в 60 млн. руб. планируют снизить

В последнее время обсуждаются дополнительные изменения в налоговом законодательстве, касающиеся УСН для торговых организаций. В частности, планируется снижение суммы доходов, при которой компании на УСН освобождаются от уплаты НДС.

Приветствую вас, дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.

В последнее время обсуждаются дополнительные изменения в налоговом законодательстве, касающиеся УСН для торговых организаций. В частности, планируется снижение суммы доходов, при которой компании на УСН освобождаются от уплаты НДС.

Это может привести к еще более значительному увеличению налоговой нагрузки на торговые компании. Кто-то, возможно, не устоит в условиях новых вывозов и вынужден будет покинуть рынок. Время покажет.

Сразу скажем новая годовая сумма выручки, получив которую ИП или ООО будут обязаны платить НДС не известна. Но вероятно точно должна стать менее 60 млн. руб.

Президент дал соответствующие распоряжения.

Посмотреть первоисточник можно на сайте Кремля подп. «д» п. 2 поручения Президента

«Цитата:

д) проанализировать параметры упрощенной системы налогообложения, применяемые с 1 января 2025 г., и представить предложения по их корректировке, в том числе предусмотрев для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность, снижение размера дохода, по достижении которого они признаются плательщиками налога на добавленную стоимость, и поэтапный отказ от применения ими упрощенной системы налогообложения. Срок – 1 декабря 2025 г.»

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Что это означает?

В настоящее время организации на УСН не платят НДС, если их доходы не превышают 60 000 000 руб. в год.

Однако, согласно поручению Президента, Правительству будет предложено рассмотреть возможность снижения этого лимита.

Конечно, снижение порога для уплаты НДС, да и вообще для применения этого спецрежима, может иметь эффект разорвавшейся бомбы, как в свое время информация о налоговой реформе 2025 г.

Если изменения будут приняты, то компании и ИП, доходы которых превысят новый лимит, будут обязаны уплачивать НДС.

Это может существенно повлиять на финансовые результаты торговых организаций, так как НДС — это значительная статья расходов. Ходят слухи, что планируется постепенный отказ в торговле от УСН в принципе. Но эта информация пока ничем не подтверждена.

Краткий обзор других поручений правительству следующий:

Владимир Путин утвердил список поручений, которые были даны после встречи с членами организации «Деловая Россия» 13 мая 2025 года. В этом списке содержатся поручения, которые касаются различных аспектов экономики, налогообложения и социальной политики. Вот основные моменты кратко:

1. Налогообложение для нерезидентов.

Правительство должно разработать предложения по улучшению налогообложения для иностранных граждан и компаний, не являющихся налоговыми резидентами России.

Пока неясно, что именно подразумевается под этими изменениями. Можно предположить, что будет введен более строгий фискальный контроль. Новшества могут также затронуть ИП, которые ведут бизнес в России, находясь за границей.

Срок выполнения — до 1 сентября 2025 года.

2. Разрешения на использование земель.

Необходимо разработать виды разрешенного использования земель в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях для реализации инфраструктурных проектов.

Срок — до 1 сентября 2025 года.

3. Налогообложение общественного питания.

Правительство должно внести изменения в законодательство, чтобы улучшить налогообложение для ресторанов и кафе, позволяя им зачислять часть НДС в местные бюджеты.

Срок — до 1 октября 2025 года.

4. Сделки с иностранцами.

Нужно рассмотреть порядок согласования сделок, когда иностранные граждане или компании хотят приобрести недвижимость в России.

Срок — до 1 июля 2025 года.

5. Упрощение изменения назначения земель.

Ускорить процесс изменения назначения земель для винодельческих хозяйств и сельского туризма.

Срок — до 15 декабря 2025 года.

6. Инвестиционные налоговые вычеты.

Правительство должно проанализировать и предложить изменения в федеральном инвестиционном налоговом вычете, чтобы упростить его применение.

Срок — до 1 августа 2025 года.

7. Кластерная инвестиционная платформа.

Нужно улучшить механизм финансирования новых продуктов, включая фармацевтические, с инновационными характеристиками.

Срок — до 15 июля 2025 года.

8. Изменение условий контрактов.

Рассмотреть возможность изменения условий контрактов на поставку лекарств, если поставщик может предложить улучшенные товары.

Срок — до 1 ноября 2025 года.

9. Налог на профессиональный доход.

Проанализировать эффективность специального налогового режима для самозанятых и предложить улучшения.

Что будет тоже пока не известно. Увеличат ли лимиты на плательщиков НПД или наоборот усилят фискальный контроль. Как бы то ни было, скоро об этом узнаем.

Срок — до 1 ноября 2025 года.

10. Упрощенная система налогообложения.

Изучить параметры УСН и предложить изменения, включая снижение лимита дохода для торговых организаций. Это как раз подп. «д» п. 2 поручения Президента.

Срок — до 1 декабря 2025 года.

11. Трудоустройство инвалидов.

Проанализировать взаимодействие служб занятости и работодателей для улучшения трудоустройства инвалидов.

Срок — до 1 сентября 2025 года.

12. Поддержка инвалидов.

Рассмотреть сохранение прав инвалидов на материальное обеспечение при трудоустройстве и стимулирование работодателей к их найму.

Срок — до 1 сентября 2025 года.

13. Поддержка технологических компаний.

Правительство должно подготовить предложения о создании реестра технологических компаний и мерах поддержки для них.

Срок — до 1 октября 2025 года.

14. Стимулирование инвестиций.

Ввести меры для стимулирования покупки акций технологических компаний и смягчить требования к кредитным организациям.

Срок — до 1 октября 2025 года.

15. Льготное кредитование объектов культурного наследия.

Обеспечить корректировку программы льготного кредитования для сохранения объектов культурного наследия.

Срок — до 1 июля 2025 года.

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