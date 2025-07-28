Главный бухгалтер против системы- цена вопроса: уголовка + 50 млн. руб. Инструкция как главбуху не стать козлом отпущения

Приветствую вас, дорогие читатели! Ольга Ульянова, аудитор, на связи. Сегодня продолжим разбирать историю главного бухгалтера Анны Филимоновой, которая, казалось бы, уже прошла через все круги ада, судимость по уголовной статье, разрушенную карьеру. Но нет — система решила добить её окончательно, выставив многомиллионный счет.
🔍 Напомню начало истории
Ранее я выпускала статью о неоднозначной истории главного бухгалтера Анны Филимоновой из Санкт-Петербурга, которая угодила в уголовную переделку из-за схем дробления бизнеса в туристической компании "СПб-Турс".
Мы разобрали, как директор Виктория Ротер, решила переложить часть вины на свою подчиненную, и как главбух Анна, запутавшись в показаниях, сама дала повод для обвинений. Сегодня продолжим эту историю, опираясь на свежие события.
А почитать первую часть истории можно здесь:
«Когда за дробление бизнеса уголовку получит главбух. История одной подставы»
Вкратце напомню, Анна вела учет четырех фирм, связанных с турбизнесом, в которых директор организовала схему дробления для ухода от налогов. Бухгалтер по ее заявлению получала скромные 70 000 руб., не владела компанией, но суд счел её соучастницей. Анна уже отбыла условный срок по ст. 199 УК РФ за уклонение от налогов через незаконное дробление, но беды на этом не закончились.
Теперь налоговики через суд пытаются взыскать с нее, около 50 000 000 руб. – это те самые недоплаченные налоги компании.
Представьте, человек, который вел учет по указке директора, вдруг должен покрывать миллионные долги бизнеса, которые зарабатывал не он. Звучит как кошмар, но давайте разберемся глубже, без лишних эмоций. Лично я не считаю, что Анна – чистая жертва обстоятельств. В моей практике я видела, как бухгалтера сами игнорируют красные флаги, продолжая работать в серых схемах, и потом удивляются последствиям. Выбор есть всегда!
"Правосудие" по-питерски или суд как лотерея, новый виток судебных баталий
Дело дошло до апелляции в Петербургском городском суде. Анна, с помощью своего адвоката Сергея Соломонова (который, кстати, бывший следователь и теперь пишет рассказы о судебных драмах), пытается отбиться от этих претензий. Она утверждает, что уже понесла наказание – условный срок и потерю должности, теперь работает простым бухгалтером. "Где я возьму такие деньги?" – жалуется она.
Адвокат роется в материалах: мол, почему налоговая не взыскивает долг с самой компании или ее преемника "Шургайд", где есть арестованное имущество на 2 миллиона? Есть ли доказательства, что фирма совсем нищая и долг безнадежный?
Налоговая просит отсрочку, чтобы собрать доказательства. Адвокат радуется: "Это добрый сигнал, суд не просто кивнул инспекторам". Следующее заседание – в августе. Анна выходит с искрой надежды: "Может, не все потеряно?"
Но давайте будем честны, Анна попала в эту передрягу не случайно. Во время налоговой проверки, вскрылось дробление – несколько фирм с похожими названиями, чтобы не вылететь с упрощенки. Она заполняла декларации по указке, зная о схеме (помните ее предупреждения директору о лимитах?).
Суд посчитал это пособничеством, и теперь по ст. 1080 ГК РФ долг могут взыскать солидарно с "виновными лицами". Адвокат говорит, это как лотерея, но есть прецеденты, где бухгалтеров освобождали, если они доказывали: "Я только исполнитель, без выгоды и контроля".
Источник информации о последнем судебном разбирательстве: система Главбух. Сотрудники Актиона присутствовали в суде, я нет и опираюсь только на их информацию, но выводы сделала самостоятельно.
Кто виноват? Неудобные вопросы
Кстати система Главбух, рисует Анну жертвой, но я, как и в прошлый раз, не соглашусь. Да, она не владела бизнесом, но бухгалтер знала о схемах и продолжала работать.
Большинство персонала, а это ни один десяток человек, не было оформлено официально. Очевидно, что рано или поздно такое положение дел плохо бы закончилось. Её письмо гидам с требованием оформить ИП вместо трудовых договоров — не просто «осведомлённость», а фактическое соучастие в схеме уклонения от налогов и трудовых гарантий.
«Серые зарплаты» и уход от нормального трудоустройства — угроза для главного бухгалтера.
Если компания платит часть зарплаты «в конверте», а вы это проводите, вы соучастник, даже если «так все делают». Работодатель, не платящий налоги и не обеспечивающий сотрудникам законные права, нарушает закон.
Бухгалтер, закрывающий глаза, рискует репутацией и свободой.
Да, налоги высокие, бизнесу сейчас действительно тяжело, с этим никто не спорит. Но сотрудники в более уязвимом положении. А экономить налоги можно не только так грубо за счет персонала.
💬 Ваше мнение:
Сталкивались ли вы с такими схемами? Как поступали? Пишите в комментариях!
Подробная инструкция как главному бухгалтеру избежать серьезных неприятностей
Сейчас бухгалтеру особенно тяжело маневрировать между интересами бизнеса и собственной безопасностью, законодательство с каждым годом ужесточается. У любого бизнеса есть запрос в оптимизации налогообложения. Но оптимизация и откровенно серые схемы, это разные вещи. Повышайте свою квалификацию, следите за трендами. Иногда нужно проявить настойчивость, чтобы отговорить директора от откровенных афер.
История Анны — это не просто «не повезло», а цепочка профессиональных решений (или их отсутствия), которые привели к уголовной статье и многомиллионным долгам. Разберём конкретные шаги, которые помогут избежать подобной участи. В примерах по понятным причинам названия фирм и имена главбухов изменены и являются вымышленными.
1. Проверяйте работодателя ДО трудоустройства
❌ Ошибка Анны. Она пришла в компанию, где уже работали 4 фирмы с почти одинаковыми названиями («СПб-Турс», «Турсервис СПб» и т. д.), общим IP-адресом и расчетным счетом. Это классическое дробление бизнеса, но она не задумалась о рисках.
✅ Что делать:
Проверьте фирму на сайте ФНС (egrul.nalog.ru):
Сколько у компании «дочек» или других взаимозависимых компаний? Если их несколько с похожими названиями — это повод насторожиться.
Кто учредитель? Если директор — номинальный (например, пенсионер из другого региона), а реальный владелец скрывается — это риск.
Гуглите компанию:
Сейчас много информации доступно открыто. Выясните были ли суды, налоговые споры? Например, если фирма уже попадала в реестр недобросовестных поставщиков, бегите.
Спросите на собеседовании:
«Почему у вас несколько юрлиц?» Одинаковый у них вид деятельности или разный? Наличие холдинга не криминал. А вот как построены связи в группе компаний – это уже вопрос другой.
«Как оформляются наличные операции, и кто этим занимается?»
Помню ситуацию, когда мне предлагали тоже считать пакеты с миллионами налички, но я отказалась. Через несколько лет в прессе мелькала информация о том, что один из собственников этой компании получил немалый срок за махинации.
«Все ли сотрудники оформлены в штат, есть ли постоянный персонал самозанятые или ИП?»
Если ответы уклончивые («это для оптимизации»), лучше отказаться.
📌 Пример:
Бухгалтер Мария пришла в ООО «СтройГрад», но быстро обнаружила, что у фирмы есть «двойник» — ООО «СтройГрад-Юг» с теми же учредителями, вдобавок один из участников оформлен ИП с тем же видом деятельности. Она посмотрела данные в бухгалтерских программах, увидела, что оба ООО+ ИП работают по УСН, чтобы не выходить за лимиты упрощенки, и отказалась от оффера.
Ведь такая схема выглядит совершенно не защищенной, сейчас недостаточно тупо открыть несколько фирм и ИП и надеяться, что такой вариант «прокатит». Через полгода оба ООО и ИП попали под налоговую проверку за дробление, бизнесу пересчитали налоги по ОСНО.
2. Фиксируйте несогласие с нарушениями
❌ Ошибка Анны. Она знала о неоформленных гидах и схемах с ИП, но не оформила возражения письменно. В суде это стало доказательством её осведомлённости.
✅ Что делать:
Пишите служебные записки (электронная почта + бумажный экземпляр с отметкой о вручении):
«Прошу подтвердить, что распределение выручки между ООО «А» и ООО «Б» соответствует налоговому законодательству. В случае нарушений прошу предоставить корректные указания в письменной форме.»
«Прошу подтвердить ваше намерение провести такую-то сделку несмотря на то, что я предупредила вас письменно/устно о возникающих высоких налоговых рисках.»
Следует понимать, что вас могут попросить с работы после таких предложений, но иногда лучше уйти, чем остаться, чтобы не оказаться в такой истории как главбух Анна.
Не подписывайте сомнительные документы:
Если вам приносят «левый» акт или подозрительную накладную задним числом, отправляйте письменный отказ.
Храните переписку (включая мессенджеры):
Скриншоты команд типа «Проведи это через ООО-2» могут спасти в суде.
📌 Пример:
Бухгалтер Иван отказался проводить платеж на значительную сумму без договора. Один из топ-менеджеров настаивал: «Потом подпишем! Шеф дал добро». Иван отправил служебную записку руководителю: «Без документов риски проведения платежа очень высоки – не рекомендую этого делать!», хотя изначально директор был и не против платежа.
Через месяц этого топа поймали на откатах, но Ивана не беспокоили по этого вопросу — у него было доказательство, что он возражал, напротив, руководство отметило его бдительность и обоснованную подозрительность, которые изначально сочли за вредность.
3. Не работайте с «неоформленными» деньгами
❌ Ошибка Анны. В «СПб-Турс» гиды сдавали наличные доллары в мешках, а безнал «раскидывали» по фирмам. Анна не требовала оформления, хотя, можно предположить очевидно знала о схеме.
✅ Что делать:
Наличные = официально через кассу:
Если вам приносят конверты с деньгами, требуйте оформление чека. Или дистанцируйтесь от таких операций.
Валютные операции — только по договору:
Нет контракта с иностранным агентом? Не проводите платеж!
Избегайте «двойной бухгалтерии»:
Даже если директор говорит: «Это для внутреннего учета», отказывайтесь, если опасаетесь за свою свободу.
Предложите для «внутреннего учета» взять отдельного человека, чтобы к вашей белой бухгалтерии он не имел отношения.
📌 Пример:
В фирме «ТурЛайн» бухгалтер Елена обнаружила, что значительная часть выручки оседает на личной карте директора. Она порекомендовала оформлять выручку официально, спокойно объяснив, что директор сильно рискует и уволилась, когда ей отказали.
Через время банк слил информацию налоговикам о системных поступлениях на карту директора «мимо налогов», далее последовала выездная налоговая проверка. Елена же избежала колоссальной нервотрепки из-за чужих нарушений. Как говорится, бухгалтер вовремя «сделала ноги», как бы иронично это не звучало.
4. Уходите при первых признаках давления
❌ Ошибка Анны. После налоговой проверки она продолжала работать год, хотя знала о нарушениях.
✅ Что делать:
Сигналы для немедленного ухода:
Вам говорят: «Это временная схема, потом исправим».
После проверки ФНС руководство не платит доначисления.
Вас просят подписать задним числом документы.
Как уходить:
Пишите заявление по собственному или соглашению сторон.
Если угрожают — фиксируйте угрозы (диктофон, свидетели).
📌 Пример:
Директор предприятия «Технополис» Валентин Олегович был подписан на телеграм канал блогера из Казани, который у себя на канале рекламировал постоянно то «бумажный НДС», то УСН 1% - «налоговый туризм».
Однако, чутье главбуха Олега кричало, что ни в то ни в другое, ввязываться не стоит. В итоге мужчинам удалось найти более «экологичные» варианты оптимизации налогообложения, не без помощи эксперта со стороны.
А после того, как один из приятелей директора получил огромные доначисления из-за «бумажного НДС», Валентин Олегович поблагодарил своего главбуха за то, что он его вовремя остановил.
5. Страхуйте риски
❌ Ошибка Анны. У неё не было ни трудовой страховки, ни юрподдержки.
✅ Что делать:
Добавьте в трудовой договор пункт:
«Работодатель обязуется не давать указаний, противоречащих законодательству РФ».
Оформите страховку профессиональной ответственности:
Кого-то конкретно рекламировать не буду, но знаю, что цены от 5 000 руб./год.
Важно: Страховка не покрывает умышленные нарушения, но защитит от ошибок.
Найдите «своего» юриста или аудитора:
Договор на абонентское обслуживание (от 10 000 руб.) позволит иметь независимое мнение со стороны.
Этим кейсом ни один раз пользовалась я сама, когда работала главбухом, несмотря на наличие у самой опыта работы аудитором. Однако вам придется найти к руководителю подход и объяснить, зачем при наличии вас в штате, нужен кто-то еще.
Совет: выбирайте аудиторскую или консалтинговую компанию, которая не занимается ведением учета, в таком случае у вас не будет конкуренции с экспертами.
📌 Пример:
Бухгалтер Светлана убедила руководство завода оформить договор с аудиторской компанией на консультирование и поквартальный экспресс-аудит. Такая «страховка» помогла практически без доначислений пройти выездную налоговую проверку по нескольким предприятиям.
Вывод — ваша безопасность — только в ваших руках!
Несомненно, ситуация Анны трагична, но не всё здесь однозначно в ее пользу. Директор Ротер, конечно, главная затейница схем, и ее жадность довела до краха всех! Но Анна, как опытный специалист, видела признаки дробления – общий сайт, IP, счета в одном банке и т.п. Она предупреждала о лимитах, но продолжала работать, не уходя и не обращаясь за помощью.
Во многом она виновата сама, игнорировала риски, надеялась, что пронесет. Это урок всем главбухам – не будьте соучастниками если фирма применяет грубые чернушные схемы.
Оценивайте работодателя, фиксируйте всё, и если запахло жареным, уходите, но не пакостите и не подставляйте работодателя. Иначе сломанная карьера и миллионные долги – это не вымысел, а реальность.
Мое мнение, что Анну Филимонову погубили не только действия директора, но и её собственные. Не надейтесь на «авось» — действуйте как профессионал, который ценит свою свободу.
🔔 Кому лень было прочитать статью полностью, вот краткие рекомендации:
✔ Проверяйте работодателя до трудоустройства.
✔ Фиксируйте нарушения письменно.
✔ Не работайте с «серыми» деньгами.
✔ Уходите при серьезных рисках.
✔ Страхуйтесь, привлекайте помощников — это дешевле, чем суды.
🔔 💬 Вопрос читателям:
А вы сталкивались с давлением со стороны руководства? Как поступали? Пишите, ваше мнение может помочь кому-то избежать ошибки.
Считаете ли вы, что Анна заслужила такой приговор? Поделитесь в комментариях!
На этом завершаю свой материал.
Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
✅Спасибо за прочтение статьи до конца!
❤ Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые обзоры!
Найти быстрее меня можно в телеграм, там же можно узнать, как экономить налоги легально.🚀
Комментарии14
Когда знаешь, пишешь служебки, что ай-яй, но делаешь, то можно и соучастие и пособничество пришить...
Вот тут как раз тема для обсуждения (или третьей части по теме), потому что как писать пресловутые служебки и какие в них использовать фразы имеет значение.
@Ольга Ольга Ульянова аудитор ваша статья сегодня в Ночном бухгалтере) https://www.klerk.ru/buh/articles/655858/
Ух ты! 💐Здорово, не ожидала, спасибо! Надеюсь информация из статьи поможет кому-то вовремя принять для себя правильные решения!
По моему разумению, все идет к тому, что все больше и больше предприятий будут делать акцент на смещение из правового поля.
Посему немалое число бело-пушистых работодателей, увы, будет или стремительно сокращаться, или закрываться.
Не все так однозначно. Экономить на налогах бизнес хочет и делает это. Но вот "как?" вопрос другой. По практике налогового консультирования я вижу, что и предприниматели тоже стали задумываться на перспективу о своих решениях сэкономить в моменте.
Скорее в обратном направлении. Контроль усиливается, любое расширение (развитие) бизнеса требует прозрачности. P.S. например, некоторые контрагенты стали требовать всю сданную отчетность и в ФНС и в СФР, да и кадровые документы, бывает (например, подтверждение квалификации, ШР и прочее)