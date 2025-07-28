Главный бухгалтер против системы- цена вопроса: уголовка + 50 млн. руб. Инструкция как главбуху не стать козлом отпущения

🔍 Напомню начало истории

Ранее я выпускала статью о неоднозначной истории главного бухгалтера Анны Филимоновой из Санкт-Петербурга, которая угодила в уголовную переделку из-за схем дробления бизнеса в туристической компании "СПб-Турс".

Мы разобрали, как директор Виктория Ротер, решила переложить часть вины на свою подчиненную, и как главбух Анна, запутавшись в показаниях, сама дала повод для обвинений. Сегодня продолжим эту историю, опираясь на свежие события.

А почитать первую часть истории можно здесь:

«Когда за дробление бизнеса уголовку получит главбух. История одной подставы»

Вкратце напомню, Анна вела учет четырех фирм, связанных с турбизнесом, в которых директор организовала схему дробления для ухода от налогов. Бухгалтер по ее заявлению получала скромные 70 000 руб., не владела компанией, но суд счел её соучастницей. Анна уже отбыла условный срок по ст. 199 УК РФ за уклонение от налогов через незаконное дробление, но беды на этом не закончились.

Теперь налоговики через суд пытаются взыскать с нее, около 50 000 000 руб. – это те самые недоплаченные налоги компании.

Представьте, человек, который вел учет по указке директора, вдруг должен покрывать миллионные долги бизнеса, которые зарабатывал не он. Звучит как кошмар, но давайте разберемся глубже, без лишних эмоций. Лично я не считаю, что Анна – чистая жертва обстоятельств. В моей практике я видела, как бухгалтера сами игнорируют красные флаги, продолжая работать в серых схемах, и потом удивляются последствиям. Выбор есть всегда!