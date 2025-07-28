Бухгалтерский авгрусть☔: календарь отчетов, новые правила регистрации ООО, «Одно окно» для экспортеров с нулевым НДС. 📆 «Ночной бухгалтер» № 1981

С 1 августа Федеральный закон от 07.07.2025 № 201-ФЗ вносит изменения в ФЗ «Об акционерных обществах» и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Изменились правила создания компаний: теперь ООО может быть учреждено организацией, в которой только один участник или стать таким ООО (например, если другие участники вышли из состава учредителей). Ранее это было запрещено.

Со 2 августа экспортёры смогут подтвердить нулевой НДС через «Одно окно» (приказ ФНС России от 21 апреля 2025 года № ЕД-7−15/300@). Экспортёры смогут подтверждать право на ставку НДС 0% и общаться с ФНС по поводу камералки в онлайн-сервисе «Одно окно». В сервис нужно будет загрузить декларацию, он ее проверит и сверит с таможенными данными. При обнаружении ошибок налогоплательщик получит сообщение, если все в порядке. то декларация уйдет в ФНС. Тут же в сервисе можно связаться с инспектором и также получить от него, например запрос на уточнение данных.