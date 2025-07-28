Бухгалтерский авгрусть☔: календарь отчетов, новые правила регистрации ООО, «Одно окно» для экспортеров с нулевым НДС. 📆 «Ночной бухгалтер» № 1981

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Сегодня в выпуске:
Что ждет бухгалтера в августе 2025 г.: обзор.
Кибератака на Аэрофлот.
В КоАП предлагают ввести штрафы за доступ к запрещённым сайтам.
Минцифры запустит эксперимент по применению ИИ в работе госорганов.
Если компания — банкрот, а ответственных лиц нет, увольняйтесь через суд.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Бухгалтерский август
Календарь бухгалтера на каждый месяц вы можете найти здесь.
Особых потрясений в августе по отчетам не будет. Все стандартно:
до 3 августа вкл. — подача уведомления об НДФЛ, удержанном с 23.07.2025 по 31.07.2025
до 5 августа вкл. — уплата суммы удержанного НДФЛ за период с 23.07.2025 по 31.07.2025
до 15 августа вкл. — уплата страховых взносов на травматизм за июль 2025 года
до 25 августа вкл.— подача уведомления об НДФЛ, удержанном с 01.08.2025 по 22.08.2025, а так же о взносах за июль 2025 года. Подача персонифицированных сведения о физических лицах за июль 2025 года. Подача в СФР ЕФС-1 (если были кадровые перестановки)
до 28 августа вкл. — уплата налогов и взносов за июль 2025
Но будут важные изменения:
С 1 августа Федеральный закон от 07.07.2025 № 201-ФЗ вносит изменения в ФЗ «Об акционерных обществах» и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Изменились правила создания компаний: теперь ООО может быть учреждено организацией, в которой только один участник или стать таким ООО (например, если другие участники вышли из состава учредителей). Ранее это было запрещено.
Со 2 августа экспортёры смогут подтвердить нулевой НДС через «Одно окно» (приказ ФНС России от 21 апреля 2025 года № ЕД-7−15/300@). Экспортёры смогут подтверждать право на ставку НДС 0% и общаться с ФНС по поводу камералки в онлайн-сервисе «Одно окно». В сервис нужно будет загрузить декларацию, он ее проверит и сверит с таможенными данными. При обнаружении ошибок налогоплательщик получит сообщение, если все в порядке. то декларация уйдет в ФНС. Тут же в сервисе можно связаться с инспектором и также получить от него, например запрос на уточнение данных.
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28 июля 2025 года: Аэрофлот пострадал от хакеров, рейсы отменяют и переносят
Ответственность за кибератаку на «Аэрофлот» взяла хакерская группировка Silent Crow. По их словам, уничтожено 7 тыс. серверов и похищено 22 ТБ информации.
С утра Аэрофлот отменил 49 рейсов по различным направлениям, предлагая пассажирам отмененных рейсов, которые зарегистрировали багаж, обратиться в зал выдачи багажа московского аэропорта «Шереметьево» для его получения.
Переоформить билеты на полеты или вернуть деньги можно в ближайшие 10 дней. Оформить возврат или переоформление придется по месту покупки.
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 272 УК.
Госдума подготовила закон по штрафам за посещение и доступ с помощью VPN к запрещённым сайтам
Законопроект №755710-8 уже прошел все чтения и одобрен Советом Федераций. Он вводит в КоАП штрафы за сам факт посещения так называемых «экстремистских ресурсов» — например, Instagram1 и Facebook1 (запрещены в РФ).
За рекламу VPN бизнес скоро будут штрафовать на сумму до полумиллиона рублей — такое наказание предусматривает новая статья 13.53 КоАП «Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним».
Чиновники начнут работать совместно с ИИ
Нейросеть будет избавлять госслужащих от рутины: обрабатывать документы, анализировать данные, давать типовые ответы, работать с контентом. Конечно ИИ не будет допущен, например, для работы с гостайной и другим чувствительным темам. Заменять людей нейросеть не будет.
В эксперименте добровольно (добровольно-принудительно?) будут участвовать федеральные и региональные ведомства.
Бухгалтеры в комментариях довольно остро отреагировали на новость:
Если компания-банкрот и уволить вас некому, придется идти в суд
Бывает, что банкротная компания брошена, по факту не имеет юрадреса или отсутствуют ответственные лиц, в т.ч. арбитражный управляющий, как тогда увольняться сотрудникам, ведь некому направить заявление?
Роструд поясняет, что можно обратиться в суд для установления факта прекращения трудовых отношений: ст. 264 – 267 Гражданского процессуального кодекса. На основании решения суда запись в трудовую книжку сможет внести новый работодатель.
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Мем дня
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