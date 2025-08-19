Семь способов оптимизации НДС и семь вариантов ошибок, в случае применении льгот по НДС

Автор: Ольга Ульянова, аудитор и консультант по налоговой оптимизации.

👋 Приветствую, уважаемые предприниматели и коллеги!

Не буду оригинальной утверждая, что НДС — один из самых «прозрачных» и самых контролируемых налогов.

Каждый счет-фактура, каждый аванс, каждый возврат — под микроскопом ФНС.

Но при этом оптимизировать НДС можно — и нужно. Главное — делать это в рамках закона, а не на грани.

В этой статье — экспресс- разбор реальных инструментов оптимизации НДС, подкреплённый нормативами, письмами чиновников и судебной практикой.

А также — 7 самых ошибок при применении льгот, из-за которых бизнес теряет миллионы.