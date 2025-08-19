Семь способов оптимизации НДС и семь вариантов ошибок, в случае применении льгот по НДС

Автор: Ольга Ульянова, аудитор и консультант по налоговой оптимизации.
👋 Приветствую, уважаемые предприниматели и коллеги!
Не буду оригинальной утверждая, что НДС — один из самых «прозрачных» и самых контролируемых налогов.
Каждый счет-фактура, каждый аванс, каждый возврат — под микроскопом ФНС.
Но при этом оптимизировать НДС можно — и нужно. Главное — делать это в рамках закона, а не на грани.
В этой статье — экспресс- разбор реальных инструментов оптимизации НДС, подкреплённый нормативами, письмами чиновников и судебной практикой.
А также — 7 самых ошибок при применении льгот, из-за которых бизнес теряет миллионы.
🧩 7 способов законной оптимизации НДС
Одна из самых очевидных, но порой упускаемых из виду возможностей для бизнеса — это разделение квартальных налоговых платежей на три равные части. Вместо того чтобы уплачивать в бюджет всю сумму единовременно в конце квартала, вы можете распределить платежи на три месяца. Буквально вчера я общалась с начинающим предпринимателем, для которого эта простая опция стала настоящим открытием и помогла избежать финансового напряжения.
Основание:
Согласно п. 1 ст. 174 НК РФ, квартальный НДС можно разделить на три равные части. Это позволяет равномерно распределить налоговую нагрузку в течение квартала.
Способом оптимизации я, конечно, это не считаю, но на всякий случай напомнила. Вдруг еще кто-то не в курсе таких простых вещей.
✅ 1. Раздельный учёт при смешанной деятельности
Как работает:
Если часть операций освобождена от НДС (например, экспорт, медицина), а часть — облагается, вы ведёте раздельный учёт и принимаете вычет только по облагаемым операциям.
Норматив:
п. 2.1 ст. 170 НК РФ — обязанность вести раздельный учёт;
Определение ВС РФ от 12.05.2021 № 308-ЭС21-5293 — подробный алгоритм расчёта.
Важно: если доля расходов на необлагаемые операции < 5%, можно принять весь НДС к вычету (п. 4 ст. 170 НК РФ).
Основание:
п. 4 ст. 170 НК РФ, в котором вы найдете порядок расчета пропорции, также вам очень пригодится с выбором методики Определение ВС РФ № 308-ЭС21-5293 от 12.05.2021 г.
✅ 2. Освобождение от НДС по ст. 145 НК РФ
Кто может:
Организации и ИП с небольшими оборотами, у которых выручка за 3 месяца < 2 млн ₽ (без НДС).
Плюсы:
Не платите НДС;
Не сдаёте декларацию.
Минусы:
Нельзя принимать вычеты — теряете НДС с поставщиков.
✅ 3. Опционный договор вместо аванса
Как работает:
Вместо предоплаты заключаете опционный договор — покупатель платит вознаграждение за право купить в будущем.
Опцион — не предоплата → НДС не начисляется (но есть много нюансов с заключением договора);
НДС начисляется только при фактической поставке.
Риск: ФНС может признать опцион притворной сделкой, если нет экономического смысла.
Защита:
Условия опциона должны быть рыночными;
Должны быть реальные переговоры;
Опцион должен не гарантировать сделку.
Основание:
ст. 429.2, 429.3 ГК РФ, пп. 12 п. 2 ст. 149, п. 1 ст. 301 НК РФ, письмо Минфина России № 03-07-07/94539 от 04.12.2019 г., Определение ВС РФ N 309-КГ17-21 по делу № А76-30784/2015 от 01.03.2017 г.
✅ 4. Договор простого товарищества
Как работает:
Две компании или ИП создают совместную деятельность без создания юрлица.
Каждый участник вносит имущество или деньги.
НДС с вклада не начисляется. Потом можно обменяться в безналоговом режиме деньгами и имуществом.
Важно:
Если вклад — готовое ОС, НДС восстанавливается пропорционально остаточной стоимости (пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ).
Убытки нельзя учитывать (п. 4 ст. 278 НК РФ).
Основание:
ст. 1041 ГК РФ, пп. 1 п. 3 ст. 170 НК РФ, Президиум ВАС РФ в Постановлении № 2196/10 от 22.06.2010, Постановление АС Уральского округа № Ф09-1688/18 по делу N А34-8280/2016 от 28.04.2018 (оставлено в силе Определением Верховного Суда РФ № 309-КГ18-12243 от 03.09.2018).
✅ 5. Посреднические договоры (комиссия, поручение, агентский)
Как работает:
Комитент (поставщик) продаёт через комиссионера;
Комиссионер получает вознаграждение;
НДС начисляется только с вознаграждения, а не с полной стоимости.
Риск: ФНС может признать схему фиктивной, если:
Комиссионер — дочерняя компания и взаимозависимый ИП;
Цены — нерыночные;
Нет реального учёта.
Судебная практика многочисленна, много нюансов
Основание:
п. 1 ст. 156 НК РФ — объект налогообложения — вознаграждение; п. 9 ст. 251 НК РФ — вознаграждение — не доход при УСН.
✅ 6. Вклад в уставный капитал имуществом
Как работает:
Учредитель вносит в УК дочки основное средство — это не реализация, значит, НДС не начисляется, но налог может возникнуть необходимость восстановить.
Если дочерняя компания на УСН:
Доля юрлиц в УК не должна превышать 25%;
Остаточная стоимость ОС — до 200 млн ₽ (пп. 14, 16 ст. 346.12 НК РФ).
Основание:
п. 1 ст. 146 НК РФ — объект — реализация; п. 2 ст. 39 НК РФ — вклад в УК — не реализация, Определение ВС РФ № 305-ЭС20-2542 по делу № А40-292428/2018 от 19.03.2020.
✅ 7. Факторинг с отсрочкой НДС
Как работает:
Вы продаёте дебиторскую задолженность фактору → получаете деньги → НДС начисляете только при поступлении средств от фактора, а не от покупателя.
Риск: если фактор — взаимозависимое лицо, ФНС может доначислить НДС «задним числом».
Основание:
п. 1 ст. 167 НК РФ — момент определения налоговой базы — день поступления оплаты.
⚠️ 7 ошибок при применении льгот по НДС
На основании анализа современных подходов к оптимизации НДС и актуальной судебной практики можно сделать следующие выводы.
1. Распространяют льготу на сопутствующие услуги
Перечень операций, освобождённых от НДС по ст. 149 НК РФ, закрытый.
Но некоторые компании считают, что если освобождена основная деятельность, то и всё, что с ней связано, тоже не облагается.
Пример:
Компания по содержанию МКД не платила НДС, включая услуги по управлению.
Суд встал на сторону ФНС: управление не входит в льготу, только содержание и ремонт общего имущества (постановление АС Центрального округа № А48-5370/2022 от 24.04.2023).
Совет: уточняйте, что именно входит в льготу — по отраслевым законам и подзаконным актам.
2. Отгружают экспортные товары не тому покупателю
При применении нулевой ставки важно, чтобы все документы — контракт, ТТН, коносамент — совпадали по контрагенту.
Если отгрузили не тому, кто указан в контракте — доначислят НДС (определение ВС РФ № 308-ЭС24-11175 от 22.07.2024).
3. Забывают о лицензиях и разрешениях
Налоговики часто требуют лицензии для подтверждения права на льготу.
Хотя в НК напрямую не говорится о них, но указывается, что нужно соблюдать нормы отраслевого законодательства.
Пример:
Компания по НИОКР применила льготу, но у неё не было лицензии.
Суд разобрался, что на этом этапе лицензирование не требуется — и оправдал компанию (постановление АС Северо-Западного округа № А42-6428/2018 от 22.06.2023).
Совет: проверяйте, на каких этапах нужна лицензия, и не поддавайтесь давлению, если её не требуется.
4. Пишут неточные наименования в экспортных документах
Неточности в наименовании товара могут стать поводом для отказа в нулевой ставке.
Но, если код ТН ВЭД и суть операции не меняются — суд может встать на сторону компании (постановление АС Северо-Западного округа № А56-81465/2023 от 03.09.2024).
Совет: сверяйте наименования в контракте, УПД и транспортных документах.
5. Принимают вычет по необлагаемым операциям
Если вы применяете льготу по ст. 149 НК РФ, НДС по расходам, связанным с этой деятельностью, не уменьшает налог.
Но некоторые бухгалтеры всё равно включают его в вычет — и получают доначисления.
Совет: ведите раздельный учёт. Если не можете — восстановите НДС.
6. Не подают уведомление по ст. 145 НК РФ
Многие думают: «Выручка меньше 2 млн — значит, я освобождён».
Но нужно уведомить ФНС до 20-го числа месяца, с которого начинаете применять льготу.
Суды (например, ВС РФ, определение № 306-КГ17-15420 от 31.01.2018) считают, что отсутствие уведомления не лишает права на льготу.
Но ФНС может оспорить — безопаснее всё же уведомить, чтобы не иметь нервов с судами.
7. Пытаются увеличить цену задним числом
Если вы были освобождены от НДС, а потом потеряли льготу, вы не можете требовать с покупателя сумму НДС, если она не была включена в договор.
ВС РФ (определение № 305-ЭС24-6960 от 14.05.2024) подтвердил, что нельзя увеличить цену задним числом.
Совет: включайте в договор условие о возможном увеличении цены при утрате льготы.
Помните, что оптимальная налоговая стратегия — это грамотное использование предусмотренных законом возможностей с минимальными рисками для бизнеса.
На этом завершаю свой материал.
Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖 До новых встреч на Трибуне Клерка, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые обзоры!
