Оптимизация налогов. Как провести крупную сделку на УСН и не заплатить НДС в 2025 – 2026

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.
Напомню о простом варианте оптимизации налогообложения, который актуален как в 2025 г., так и в 2026 г.
Когда вы на спецрежиме приближаетесь к лимиту, позволяющему на УСН работать без НДС (в 2025 г. лимит - 60 млн руб., с 2026 года планка и вовсе опустится до 10 млн.) ключевой вопрос: «С какого момента вы становитесь плательщиком НДС?»
Лимит в 60 млн рублей вы считаете кассовым методом — по поступлениям на счет. А вот обязанность по НДС возникает по отгрузке. Именно на этом противоречии и строится ваша возможность для маневра.
Пример для 2025 г.
Допустим, с января по сентябрь ваша выручка составила 55 млн рублей. В сентябре вы заключаете контракт на 10 млн рублей. Ваши дальнейшие шаги определят, будете ли вы платить НДС.
Вариант №1. Аванс в сентябре, отгрузка в октябре (проигрышный)
Что происходит? Вы получаете 10 млн рублей авансом в сентябре. Ваш совокупный доход с начала года становится 65 млн рублей -> лимит превышен.
Налоговые последствия? С 1 октября вы — плательщик НДС. С самого аванса платить налог не нужно (он получен до статуса плательщика). А вот отгрузка, которая пройдет в октябре, уже облагается НДС. Вы вынуждены начислить 20% (с 2026 г. общая ставка 22%, но на этих цифрах можно применять и ставку 5%), а также нужно выставить счет-фактуру.
Вариант № 2. Оплата и отгрузка ПОЛНОСТЬЮ в сентябре (выигрышный)
Что происходит?
Вы и отгружаете товар, и получаете за него полную оплату в сентябре. На конец месяца ваш доход — 66 млн рублей.
Налоговые последствия?
Да, лимит превышен. Но! И отгрузка, и оплата произошли в периоде, когда вы еще были на УСН и имели освобождение. Ни НДС с аванса, ни НДС с отгрузки начислять не требуется. Плательщиком налога вы станете только с октября, и это касается только будущих операций.
Вариант № 3. Отгрузка в сентябре, оплата в октябре (идеальный)
Что происходит?
Вы отгружаете товар в сентябре (доход по кассовому методу — все еще 56 млн), а деньги получаете только в октябре.
Налоговые последствия?
Отгрузка прошла в «безналоговом» периоде. Лимит будет превышен только в октябре, после поступления оплаты. Следовательно, плательщиком НДС вы станете только с ноября. И по этой сделке НДС равен нулю.
Пример для 2026 г.
Принцип тот же, покажу его наглядном примере. В 2026 значительно сниженный лимит для освобождения от НДС на УСН — всего 10 млн рублей.
Каждая крупная сделка теперь требует ювелирного планирования. Допустим, с января по март ваша выручка составила 9 млн рублей. В марте на горизонте появляется контракт на 30 млн рублей (например, вы решили продать недвижимость). Ваши действия определят, переплатите вы налоги или сэкономите.
Вариант №1. Аванс в марте, отгрузка в апреле (проигрышный)
Что происходит?
Вы получаете 30 млн рублей авансом в марте. Ваш совокупный доход с начала года становится 39 млн рублей -> лимит в 10 млн превышен.
Налоговые последствия?
С 1 апреля вы — плательщик НДС. С самого аванса платить налог не нужно (он получен до смены статуса). Но главный удар — впереди: отгрузка, которая состоится в апреле, уже облагается НДС. Вам придется начислить налог (по общей ставке 22% или, или по льготной 5%) и выставить счет-фактуру.
Вариант № 2. Оплата и отгрузка ПОЛНОСТЬЮ в марте (выигрышный)
Что происходит?
Вы и отгружаете товар, и получаете за него полную оплату в марте. На конец месяца ваш доход — 39 млн рублей.
Налоговые последствия?
Факт превышения лимита налицо. Но ключевой момент: все ключевые события (и отгрузка, и оплата) произошли в том налоговом периоде (марте), где вы еще действовали на основании освобождения от НДС. Ни НДС с аванса, ни НДС с отгрузки начислять не требуется. Статус плательщика НДС вы получите только с апреля, и он будет распространяться на будущие операции.
Вариант № 3. Отгрузка в марте, оплата в апреле (идеальный)
Что происходит?
Вы отгружаете товар в марте (ваш доход по кассовому методу на конец месяца — все еще 39 млн рублей), а полную оплату получаете только в апреле.
Налоговые последствия?
Отгрузка проведена в «безналоговом» периоде. Лимит в 10 млн рублей будет официально превышен лишь в апреле, в момент поступления денег. Следовательно, плательщиком НДС вы станете только с мая. По этой, уже завершенной, сделке НДС равен нулю.
Выводы и рекомендации для вашего бизнеса:
Чтобы избежать НДС по «пограничной» сделке, нужно, 👉чтобы момент перехода права собственности (отгрузка) состоялся до того месяца, в котором вы официально станете плательщиком НДС.
Избегайте авансов под крупную поставку.
Планируйте отгрузку так, чтобы она прошла в том же месяце, что и окончательная оплата, но до момента, когда лимит будет формально превышен.
Согласуйте условия с контрагентом. Объясните, что для вас критичен именно такой график платежей и отгрузок — это вопрос налоговой оптимизации, а не каприз.
Если вы хотите проработать индивидуальный план по оптимизации налоговой нагрузки для вашей компании, учитывающий все нюансы ваших договоров и операций, я всегда готова помочь в рамках частных консультаций.
