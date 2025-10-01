Оптимизация налогов. Как провести крупную сделку на УСН и не заплатить НДС в 2025 – 2026

Пример для 2025 г.

Допустим, с января по сентябрь ваша выручка составила 55 млн рублей. В сентябре вы заключаете контракт на 10 млн рублей. Ваши дальнейшие шаги определят, будете ли вы платить НДС.

Вариант №1. Аванс в сентябре, отгрузка в октябре (проигрышный)

Что происходит? Вы получаете 10 млн рублей авансом в сентябре. Ваш совокупный доход с начала года становится 65 млн рублей -> лимит превышен.

Налоговые последствия? С 1 октября вы — плательщик НДС. С самого аванса платить налог не нужно (он получен до статуса плательщика). А вот отгрузка, которая пройдет в октябре, уже облагается НДС. Вы вынуждены начислить 20% (с 2026 г. общая ставка 22%, но на этих цифрах можно применять и ставку 5%), а также нужно выставить счет-фактуру.

Вариант № 2. Оплата и отгрузка ПОЛНОСТЬЮ в сентябре (выигрышный)

Что происходит?

Вы и отгружаете товар, и получаете за него полную оплату в сентябре. На конец месяца ваш доход — 66 млн рублей.

Налоговые последствия?

Да, лимит превышен. Но! И отгрузка, и оплата произошли в периоде, когда вы еще были на УСН и имели освобождение. Ни НДС с аванса, ни НДС с отгрузки начислять не требуется. Плательщиком налога вы станете только с октября, и это касается только будущих операций.

Вариант № 3. Отгрузка в сентябре, оплата в октябре (идеальный)

Что происходит?

Вы отгружаете товар в сентябре (доход по кассовому методу — все еще 56 млн), а деньги получаете только в октябре.

Налоговые последствия?

Отгрузка прошла в «безналоговом» периоде. Лимит будет превышен только в октябре, после поступления оплаты. Следовательно, плательщиком НДС вы станете только с ноября. И по этой сделке НДС равен нулю.