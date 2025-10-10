Оптимизация налогообложения. Как с помощью опциона экономить налоги и сохранить конфиденциальность владения ООО

Что такое опцион на продажу доли?

Давайте начнем с азов, чтобы даже если вы бухгалтер или юрист, не специализирующийся на корпоративном праве, все встало на места.

Опцион на заключение договора (или соглашение о предоставлении опциона) – это не обычный договор купли-продажи, а «право на будущую сделку». Согласно п. 5 ст. 429.2 ГК РФ и п. 11 ст. 21 Закона об ООО, это нотариально удостоверенная безотзывная оферта, которая дает одной стороне возможность в любой момент купить или продать долю в ООО по заранее оговоренным условиям.

Есть два типа:

Call option (опцион на покупку): вы имеете право выкупить долю у номинального владельца.

Put option (опцион на продажу): номинальный владелец обязан продать долю вам по требованию.

Одна из ключевых фишек, которая решает все - опцион не меняет официального бенефициара в ЕГРЮЛ. Информация о нем не передается в ФНС или банки, что обеспечивает конфиденциальность. Срок акцепта – обычно год, но можно установить до 15 лет (абз. 2 п. 4 ст. 429.2 ГК РФ).

Учитывайте, что без нотариуса опцион ничтожен! Это подчеркивает Арбитражный суд Республики Башкортостан в решении № А07-27369/2018 от 30.05.2019 г. – там соглашение без удостоверителя потеряло силу.

Почему это круто для бизнеса? Опцион решает задачи от сокрытия реального владельца до защиты от кредиторов. Но вот интрига он может помочь в оптимизации налогов, особенно при дроблении бизнеса. Об этом – дальше.