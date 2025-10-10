Оптимизация налогообложения. Как с помощью опциона экономить налоги и сохранить конфиденциальность владения ООО

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.
Что такое опцион на продажу доли?
Давайте начнем с азов, чтобы даже если вы бухгалтер или юрист, не специализирующийся на корпоративном праве, все встало на места.
Опцион на заключение договора (или соглашение о предоставлении опциона) – это не обычный договор купли-продажи, а «право на будущую сделку».
Согласно п. 5 ст. 429.2 ГК РФ и п. 11 ст. 21 Закона об ООО, это нотариально удостоверенная безотзывная оферта, которая дает одной стороне возможность в любой момент купить или продать долю в ООО по заранее оговоренным условиям.
Есть два типа:
Call option (опцион на покупку): вы имеете право выкупить долю у номинального владельца.
Put option (опцион на продажу): номинальный владелец обязан продать долю вам по требованию.
Одна из ключевых фишек, которая решает все - опцион не меняет официального бенефициара в ЕГРЮЛ. Информация о нем не передается в ФНС или банки, что обеспечивает конфиденциальность. Срок акцепта – обычно год, но можно установить до 15 лет (абз. 2 п. 4 ст. 429.2 ГК РФ).
Учитывайте, что без нотариуса опцион ничтожен! Это подчеркивает Арбитражный суд Республики Башкортостан в решении № А07-27369/2018 от 30.05.2019 г. – там соглашение без удостоверителя потеряло силу.
Почему это круто для бизнеса? Опцион решает задачи от сокрытия реального владельца до защиты от кредиторов. Но вот интрига он может помочь в оптимизации налогов, особенно при дроблении бизнеса. Об этом – дальше.
Как выйти из ООО, сохранив контроль?
Пример:
Олег основатель ООО «Вектор» с оборотом 200 млн руб. в год желает выйти, чтобы не светиться в реестрах (например, из-за личных рисков или оптимизации), но сохранить управление. Он находит надежного исполнителя, Алексея.
Пошагово это выглядит так:
- Осуществляется формальный выход. Вы передаете долю доверенному лицу через обычную продажу. Оптимизация налогов на этом этапе – тема отдельная, но для указанных в примере цифр она возможна.
- Опцион используется как «поводок». Одновременно заключаете нотариальный опцион. Новый участник выдает безотзывную оферту на продажу доли обратно вам по фиксированной цене.
- Имеете контроль над ООО оставаясь в тени. Вы не участник по ЕГРЮЛ, но через корпоративный договор диктуете решения. Новый участник не может продать долю третьим лицам без вашего согласия.
Такие манипуляции позволяют выйти формально, но вернуться в любой момент
Об особенностях налогообложения различных сделок с долями в ООО мы разбираемся с клиентами в рамках частных консультаций.
Выгоды опциона для владельца бизнеса
Почему этот инструмент так ценен для искушенных бизнесменов? Вот ключевые преимущества, о которых не пишут в открытых учебниках.
Абсолютная конфиденциальность
Как вы уже поняли, для государства, банков и контрагентов бенефициаром остается номинальный участник.
Все ключевые решения по-прежнему принимаете вы. Номинальный владелец не может продать долю третьим лицам, подарить ее или как-то иначе распорядиться без вашей воли. Он – всего лишь «хранитель».
Кредиторы номинального участника? Проблемы в его личной жизни? Развод? Ваш бизнес-актив защищен. Так как доля юридически принадлежит ему, претензии будут обращены на его личное имущество, но не на долю, которую он обязан вам продать по заранее фиксированной цене. Вы в безопасности.
Налоговые схемы с использованием опционов
Теперь к самому интересному и в данном случае опасному – оптимизации налогообложения. Постараюсь это сделать деликатно, потому что далеко не обо всем можно выпускать сейчас статьи.
Аналогично схема работает не только с выходом из ООО, но и с созданием ООО.
Возможна ситуация дробления на мелкие ООО на УСН. Как? В новом ООО номинал становится участником, а реальный бенефициар держит опцион на выкуп доли. ФНС не видит бенефициара, что помогает в оптимизации и здесь возможны различные вариации.
Интрига, а если партнер саботирует? Опцион в корпоративном договоре решает тупик 50/50, как в примере стартапа, инвестор дает деньги, получает опцион на долю при KPI.
Ложка дегтя:
Федеральный закон № 172-ФЗ от 24.06.2025 внес изменения в статьи 173.1 и 173.2 УК РФ, ужесточив ответственность за фиктивные регистрации юрлиц и ИП.
Теперь уголовное преследование грозит не только организаторам схем с использованием подставных лиц (номиналов), но и тем, кто передаёт свои паспорта или иные документы для регистрации, а также посредникам. При этом номиналы могут быть освобождены от ответственности, если активно помогут раскрыть преступление. Иначе говоря, если настучат на организатора схемы.
Везде, где фигурирует слово «номинал», может прилететь от налоговой если схема раскрыта. Это именно схема, а не легальная оптимизация налогообложения. Этот момент очень хорошо нужно для себя осознавать!
Не забываете, что в дроблении бизнеса ФНС видит схему уклонения (ст. 54.1 НК РФ), с доначислениями и штрафами.
Опцион – легальный инструмент для защиты (например, от кредиторов, как в п. 1 ст. 25 Закона об ООО), но если это маскировка фиктивного дробления, то схема рискованна. Без эксперта – мина замедленного действия.
Если говорить о деталях: в определении ВС РФ от 18.06.2019 № 305-ЭС19-8295 указано, что без четкого механизма цены опцион недействителен.
