Безопасная доля вычетов НДС за 4 квартал 2025 г. На сайте ФНС появилась официальная информация

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.
Налоговая служба разместила на своем сайте безопасную долю вычетов НДС за 4 квартал 2025 г.
Смотрите первоисточник на сайте ФНС в отчете по форме 1-НДС (2025).
Что такое безопасная доля вычетов НДС
Вначале пройдемся по теории: зачем вам знать этот показатель и с чем его сравнивать? Опытные люди могут пролистнуть этот раздел и перейти непосредственно к информации о свежих показателях по регионам.
А вот новичкам, кто только начинают работать с НДС информация пригодится. Плательщиков НДС в 2026 г. стало больше. Например, тем кто на УСН + НДС, решившим выбрать общую ставку НДС информация тоже пригодится.
НДС начисляется с реализации и уменьшается на вычеты по приобретениям. С 2026 года основная ставка — 22 %, но принцип контроля остался прежним.
Доля вычетов = (НДС к вычету / Начисленный НДС) × 100 % (строка 190 / строка 118 раздела 3 декларации по НДС)
Безопасная доля — это средний показатель по региону, рассчитанный ФНС на основе данных всех плательщиков (без учёта операций по ставке 0 %).
Примеры:
Вариант 1 — безопасно
Начисленный НДС — 25 000 000 ₽
Вычеты — 20 500 000 ₽
Доля вычетов = 82 % (региональный ориентир 87 %) → риск минимален ✅
Вариант 2 — повышенный риск
Начисленный НДС — 25 000 000 ₽
Вычеты — 23 500 000 ₽
Доля = 94 % (ориентир в регионе 87 %) → вероятны пояснения, а при слабой аргументации — предпроверочный анализ и ВНП ⚠
Зачем необходимо сверять долю вычетов с установленным показателем?
Налоговая смотрит на вашу декларацию по НДС. Если ваш процент вычетов сильно выше среднего по региону, это похоже на красный флажок. Инспекторы могут подумать: «Почему эта компания или ИП возвращает так много налога, откуда она его берет?» и запросят пояснения или назначат проверку. Безопасная доля — это ориентир, который помогает оставаться в «зеленой зоне» и не привлекать к себе лишнего внимания.
Мало того, превышение безопасной доли вычетов НДС входит в 12 критериев риска выездной налоговой проверки. То есть является одним из факторов, которые могут ее спровоцировать (п. 3 Общедоступных критериев, приказ ФНС № ММ-3-06/333@ от 30.05.2007).
Подробнее почитать информацию про 12 критериев риска назначения выездной налоговой проверки можно в моей публикации:
Как оптимизировать налоги, чтобы у ФНС не возникло претензий
Что можно сделать если доля вычетов НДС выше регионального показателя?
перенести часть вычетов на следующий квартал;
заявлять вычеты поэтапно;
заранее подготовить пояснения;
при ошибках — подать уточнённую декларацию.
Пример формулировок пояснений безопасной доли вычетов НДС
«Письменные пояснения по факту превышения безопасной доли налоговых вычетов по НДС
В ответ на требование (№дата) о представлении пояснений сообщаем следующее.
За период с 1 октября 2025 года по 31 декабря 2025 года
ООО «Гамма-Проект» заявило налоговые вычеты по НДС в сумме
14 800 000 руб., при сумме исчисленного налога 15 300 000 руб.
Доля налоговых вычетов составила 96,7 %.
Превышение безопасного показателя обусловлено инвестиционной фазой проекта. В отчётном периоде общество:
- приобрело производственное оборудование;
- выполнило монтаж и пуско-наладочные работы;
- сформировало складской запас сырья.
Реализация готовой продукции началась в следующем налоговом периоде, что временно снизило объём начисленного НДС.
Все налоговые вычеты подтверждены первичными документами и счетами-фактурами, оформленными в соответствии с требованиями НК РФ.»
Как посмотреть свою долю вычетов в 1С
В программе 1С:Бухгалтерия:
Отчеты → Регламентированные отчеты. Выберите Декларация по НДС за нужный период.
В открывшейся форме найдите Раздел 3.
Значения для расчета возьмите из строк 118 (начислено) и 190 (к вычету).
Либо еще удобный инструмент анализа отчет «Оценка риска налоговой проверки» (меню Отчеты).
Важно! С 1 квартала 2026 года действует новая форма декларации, утвержденная Приказом ФНС № ЕД-7-3/1227@ от 18.12.2025. Следите за актуальностью бланков.
Дополнительно для самопроверки рекомендую использовать анализ счёта 68.02.
Безопасная доля вычетов НДС в регионах на IV квартал 2025 года по регионам
Показатели рассчитаны по данным формы 1-НДС по состоянию на 01.11.2025.
НДС по ставке 0 % не учитывался.
Код
Регион
Доля вычетов, %
01
Республика Адыгея
83,0
02
Республика Башкортостан
90,1
03
Республика Бурятия
92,2
04
Республика Алтай
99,4
05
Республика Дагестан
84,0
06
Республика Ингушетия
88,2
07
Кабардино-Балкарская Республика
86,6
08
Республика Калмыкия
36,8
09
Карачаево-Черкесская Республика
88,8
10
Республика Карелия
81,2
11
Республика Коми
74,1
12
Республика Марий Эл
84,0
13
Республика Мордовия
87,9
14
Республика Саха (Якутия)
90,7
15
Республика Северная Осетия – Алания
83,9
16
Республика Татарстан
86,8
17
Республика Тыва
81,7
18
Удмуртская Республика
75,8
19
Республика Хакасия
83,5
20
Чеченская Республика
91,1
22
Алтайский край
85,8
23
Краснодарский край
91,9
24
Красноярский край
89,7
25
Приморский край
91,8
26
Ставропольский край
88,1
27
Хабаровский край
91,6
28
Амурская область
97,4
29
Архангельская область
83,3
30
Астраханская область
72,0
31
Белгородская область
87,3
32
Брянская область
83,0
33
Владимирская область
83,3
34
Волгоградская область
80,6
35
Вологодская область
99,7
36
Воронежская область
87,5
37
Ивановская область
83,5
38
Иркутская область
85,0
39
Калининградская область
79,3
40
Калужская область
86,4
41
Камчатский край
95,3
42
Кемеровская область – Кузбасс
90,6
43
Кировская область
83,0
44
Костромская область
80,2
45
Курганская область
81,9
46
Курская область
89,7
47
Ленинградская область
98,3
48
Липецкая область
100,4
49
Магаданская область
116,4
50
Московская область
86,8
51
Мурманская область
132,1
52
Нижегородская область
84,9
53
Новгородская область
91,7
54
Новосибирская область
84,6
55
Омская область
78,9
56
Оренбургская область
73,9
57
Орловская область
89,3
58
Пензенская область
82,6
59
Пермский край
73,5
60
Псковская область
86,9
61
Ростовская область
88,4
62
Рязанская область
83,7
63
Самарская область
80,9
64
Саратовская область
83,9
65
Сахалинская область
96,9
66
Свердловская область
88,9
67
Смоленская область
91,0
68
Тамбовская область
88,1
69
Тверская область
83,9
70
Томская область
79,2
71
Тульская область
89,0
72
Тюменская область
85,9
73
Ульяновская область
86,3
74
Челябинская область
85,8
75
Забайкальский край
96,5
76
Ярославская область
84,6
77
г. Москва
88,0
78
г. Санкт-Петербург
90,1
79
Еврейская АО
46,3
83
Ненецкий АО
—
86
ХМАО – Югра
61,6
89
ЯНАО
64,4
92
г. Севастополь
81,6
🟢 ТОП-10 регионов с максимальной допустимой долей вычетов НДС
Место
Код
Регион
Безопасная доля, %
Предполагаемый экономический смысл
1
87
Чукотский АО
155,5
Капиталоёмкие проекты
2
51
Мурманская область
132,1
Сырьё, экспорт, инвестиции
3
49
Магаданская область
116,4
Инфраструктура, добыча
4
48
Липецкая область
100,4
Крупные промышленные проекты
5
35
Вологодская область
99,7
Металлургия, инвестиции
6
04
Республика Алтай
99,4
Туризм, низкая реализация
7
47
Ленинградская область
98,3
Логистика, складская экономика
8
28
Амурская область
97,4
Стройки, ГЧП, инфраструктура
9
65
Сахалинская область
96,9
Нефтегазовые проекты
10
75
Забайкальский край
96,5
Добыча, госпроекты
На этом завершаю свой материал.
Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖 До новых встреч на Трибуне Клерка, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые обзоры!
Найти быстрее меня можно в телеграм, там же можно узнать, как экономить налоги легально.🚀
Начать дискуссию