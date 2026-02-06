Безопасная доля вычетов НДС за 4 квартал 2025 г. На сайте ФНС появилась официальная информация

Что такое безопасная доля вычетов НДС

Вначале пройдемся по теории: зачем вам знать этот показатель и с чем его сравнивать? Опытные люди могут пролистнуть этот раздел и перейти непосредственно к информации о свежих показателях по регионам.

А вот новичкам, кто только начинают работать с НДС информация пригодится. Плательщиков НДС в 2026 г. стало больше. Например, тем кто на УСН + НДС, решившим выбрать общую ставку НДС информация тоже пригодится.

НДС начисляется с реализации и уменьшается на вычеты по приобретениям. С 2026 года основная ставка — 22 %, но принцип контроля остался прежним.

Доля вычетов = (НДС к вычету / Начисленный НДС) × 100 % (строка 190 / строка 118 раздела 3 декларации по НДС)

Безопасная доля — это средний показатель по региону, рассчитанный ФНС на основе данных всех плательщиков (без учёта операций по ставке 0 %).

Примеры:

Вариант 1 — безопасно

Начисленный НДС — 25 000 000 ₽

Вычеты — 20 500 000 ₽

Доля вычетов = 82 % (региональный ориентир 87 %) → риск минимален ✅

Вариант 2 — повышенный риск

Начисленный НДС — 25 000 000 ₽

Вычеты — 23 500 000 ₽

Доля = 94 % (ориентир в регионе 87 %) → вероятны пояснения, а при слабой аргументации — предпроверочный анализ и ВНП ⚠