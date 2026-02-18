Новые горизонты налогового контроля селлеров. Как Wildberries и Ozon станут «оком государевым» с 2026 года

Что это означает на практике для игроков?

📌 1. Личный кабинет = зона повышенного внимания

Игнорировать уведомления нельзя. Формально штрафа за непрочитанное сообщение нет, но молчание увеличивает вероятность проверки.

📌 2. Полная прозрачность структуры бизнеса

Маркетплейсы видят:

совпадения по IP,

общие контактные данные,

бренды,

логистические цепочки,

связанные кабинеты.

Если раньше дробление можно было «маскировать», теперь данные автоматически попадают в ФНС.

📌 3. Семейное дробление — в особой группе риска

Если несколько ИП или компаний связаны родственными или управленческими связями и работают под единым экономическим управлением — объём дохода станет ключевым индикатором налогового риска.

📌 4. Фиктивная миграция в льготный регион (налоговый туризм)

Использование льготных регионов без реального ведения деятельности также будет отслеживаться через анализ данных площадки.