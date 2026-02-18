Масленица общ моб
Ольга Ульянова
Новые горизонты налогового контроля селлеров. Как Wildberries и Ozon станут «оком государевым» с 2026 года

Сегодня разберем свежую инициативу, которая кардинально изменит жизнь селлеров на онлайн-площадках. Речь идет о проекте постановления Правительства РФ, который вводит системный мониторинг налоговых рисков через маркетплейсы.

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.

Маркетплейсы становятся частью налогового контроля

С 01.10. 2026 года крупнейшие площадки — Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, Мегамаркет, Авито — окончательно перейдут из статуса торговых платформ в статус активных участников налогового администрирования.

Проект постановления Правительства закрепляет: маркетплейсы обязаны выявлять налоговые риски у продавцов и передавать информацию в ФНС России.

Эксперимент, который уже проводится, станет постоянной системой.

Как будет работать механизм контроля

Выявление рисков будет происходить следующим образом. Если площадка фиксирует признаки нарушения налогового законодательства, она обязана:

  • в течение 5 рабочих дней уведомить ФНС,

  • одновременно разместить уведомление в личном кабинете продавца.

Критерии рисков и количественные показатели официально утвердит ФНС. Ожидаемо — в центре внимания окажется дробление бизнеса, особенно «семейное».

Пояснения продавца

После получения уведомления:

  • у селлера есть 10 рабочих дней на пояснения,

  • маркетплейс пересылает их в налоговый орган уже на следующий день после получения.

Важно: пояснения через личный кабинет будут юридически значимыми.

Вызов в налоговую

Теперь инспекция сможет направлять вызовы через маркетплейс.
Площадка обязана разместить такое уведомление в личном кабинете продавца в течение 2 рабочих дней после получения.

Личный кабинет фактически становится дополнительным каналом официальной связи с налоговыми органами.

Что это означает на практике для игроков?

📌 1. Личный кабинет = зона повышенного внимания

Игнорировать уведомления нельзя. Формально штрафа за непрочитанное сообщение нет, но молчание увеличивает вероятность проверки.

📌 2. Полная прозрачность структуры бизнеса

Маркетплейсы видят:

  • совпадения по IP,

  • общие контактные данные,

  • бренды,

  • логистические цепочки,

  • связанные кабинеты.

Если раньше дробление можно было «маскировать», теперь данные автоматически попадают в ФНС.

📌 3. Семейное дробление — в особой группе риска

Если несколько ИП или компаний связаны родственными или управленческими связями и работают под единым экономическим управлением — объём дохода станет ключевым индикатором налогового риска.

📌 4. Фиктивная миграция в льготный регион (налоговый туризм)

Использование льготных регионов без реального ведения деятельности также будет отслеживаться через анализ данных площадки.

Почему это серьёзно и не стоит пропускать информацию мимо ушей?

Маркетплейсы становятся фактически «руками» ФНС.
Контроль будет не выборочным, а системным и цифровым.

Ранее налоговые риски выявлялись преимущественно в ходе камеральных и выездных проверок. Теперь первичный фильтр будет работать автоматически на стороне платформы.

Рекомендация

Дорогие селлеры, не ждите октября 2026 года. Механизм обратного отсчета уже запущен. Ваш личный кабинет — это не только витрина товаров, но и ваше досье.

Я настоятельно рекомендую вам прямо сейчас сделать самостоятельный глубокий аудит своей налоговой безопасности. Задайте себе жесткие вопросы:

Нет ли признаков искусственного дробления в моей структуре?

Соответствует ли юридический адрес реальной локации бизнеса?

Готов ли я за 10 дней собрать доказательства своей добросовестности?

Самостоятельная диагностика (или аудит с привлеченными специалистами) позволит вам выявить слабые места до того, как на них укажет алгоритм Wildberries или другой площадки. 

Помните, что в 2026 году играть в прятки с ФНС станет бессмысленно. Пришло время для грамотного налогового планирования.

Предупреждён — значит защищён!

Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.

Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖 До новых встреч на Трибуне Клерка, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые обзоры!

Найти быстрее меня можно в телеграм, там же можно узнать, как экономить налоги легально.🚀

