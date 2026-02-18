Новые горизонты налогового контроля селлеров. Как Wildberries и Ozon станут «оком государевым» с 2026 года

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.
Маркетплейсы становятся частью налогового контроля
С 01.10. 2026 года крупнейшие площадки — Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, Мегамаркет, Авито — окончательно перейдут из статуса торговых платформ в статус активных участников налогового администрирования.
Проект постановления Правительства закрепляет: маркетплейсы обязаны выявлять налоговые риски у продавцов и передавать информацию в ФНС России.
Эксперимент, который уже проводится, станет постоянной системой.
Как будет работать механизм контроля
Выявление рисков будет происходить следующим образом. Если площадка фиксирует признаки нарушения налогового законодательства, она обязана:
в течение 5 рабочих дней уведомить ФНС,
одновременно разместить уведомление в личном кабинете продавца.
Критерии рисков и количественные показатели официально утвердит ФНС. Ожидаемо — в центре внимания окажется дробление бизнеса, особенно «семейное».
Пояснения продавца
После получения уведомления:
у селлера есть 10 рабочих дней на пояснения,
маркетплейс пересылает их в налоговый орган уже на следующий день после получения.
Важно: пояснения через личный кабинет будут юридически значимыми.
Вызов в налоговую
Теперь инспекция сможет направлять вызовы через маркетплейс.
Площадка обязана разместить такое уведомление в личном кабинете продавца в течение 2 рабочих дней после получения.
Личный кабинет фактически становится дополнительным каналом официальной связи с налоговыми органами.
Что это означает на практике для игроков?
📌 1. Личный кабинет = зона повышенного внимания
Игнорировать уведомления нельзя. Формально штрафа за непрочитанное сообщение нет, но молчание увеличивает вероятность проверки.
📌 2. Полная прозрачность структуры бизнеса
Маркетплейсы видят:
совпадения по IP,
общие контактные данные,
бренды,
логистические цепочки,
связанные кабинеты.
Если раньше дробление можно было «маскировать», теперь данные автоматически попадают в ФНС.
📌 3. Семейное дробление — в особой группе риска
Если несколько ИП или компаний связаны родственными или управленческими связями и работают под единым экономическим управлением — объём дохода станет ключевым индикатором налогового риска.
📌 4. Фиктивная миграция в льготный регион (налоговый туризм)
Использование льготных регионов без реального ведения деятельности также будет отслеживаться через анализ данных площадки.
Почему это серьёзно и не стоит пропускать информацию мимо ушей?
Маркетплейсы становятся фактически «руками» ФНС.
Контроль будет не выборочным, а системным и цифровым.
Ранее налоговые риски выявлялись преимущественно в ходе камеральных и выездных проверок. Теперь первичный фильтр будет работать автоматически на стороне платформы.
Рекомендация
Дорогие селлеры, не ждите октября 2026 года. Механизм обратного отсчета уже запущен. Ваш личный кабинет — это не только витрина товаров, но и ваше досье.
Я настоятельно рекомендую вам прямо сейчас сделать самостоятельный глубокий аудит своей налоговой безопасности. Задайте себе жесткие вопросы:
Нет ли признаков искусственного дробления в моей структуре?
Соответствует ли юридический адрес реальной локации бизнеса?
Готов ли я за 10 дней собрать доказательства своей добросовестности?
Самостоятельная диагностика (или аудит с привлеченными специалистами) позволит вам выявить слабые места до того, как на них укажет алгоритм Wildberries или другой площадки.
Помните, что в 2026 году играть в прятки с ФНС станет бессмысленно. Пришло время для грамотного налогового планирования.
Предупреждён — значит защищён!
Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
