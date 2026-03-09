Оптимизация налогов. Как перейти в середине года с АУСН на УСН либо с УСН на ОСНО

Рубрика - ОПТИМИЗАЦИЯ
Так как подобные запросы от моих клиентов стали поступать чуть ли не каждый день, срочный пост спешит вам на помощь.
Итак, зачем вообще может понадобиться менять налоговый режим посреди года?
Причин на практике довольно много.
Например:
• Импорт и работа с Китаем. При внешнеэкономической деятельности часто возникает необходимость полноценного учета НДС, таможенных платежей и входящего НДС. В такой ситуации спецрежимы могут оказаться невыгодными.
• Разочарование в АвтоУСН. Многие предприниматели в процессе работы поняли, что автоматический режим слишком ограничивает:
— можно работать только через уполномоченные банки,
— ограничены возможности учета,
— сложно корректировать операции.
• Рост бизнеса. Когда увеличивается выручка, штат сотрудников или стоимость активов, компания просто перестает вписываться в параметры спецрежима.
• Смена бизнес-модели. Например, импорт товаров или агентская схема работа, работа с нерезидентами, привлечение инвесторов. Инвесторы часто требуют прозрачную структуру бизнеса и полноценный учет НДС.
Особые правила для 2026 года
В 2026 году для малого бизнеса обсуждаются дополнительные послабления.
Предлагается сдвинуть срок выбора налогового режима до 25 апреля для тех предпринимателей и компаний, которые до конца 2025 года совмещали патент с другими налоговыми системами, а затем потеряли право на применение ПСН.
Таким образом у бизнеса появляется дополнительное время, чтобы принять решение, опираясь на реальные финансовые показатели.
Например:
ИП Игнатьев Р.Ф. совмещал ПСН и ОСНО.
После утраты права на патент он сможет до 25 апреля 2026 года подать уведомление о переходе на УСН с 01.01.2026.
Например:
Предприниматель Михайловская А.Н. совмещала ПСН и УСН «доходы».
В 2026 до 25 апреля планируется разрешить выбрать объект налогообложения на УСН:
• 6% — с доходов
• 15% — «доходы минус расходы».
Анна Николаевна посчитала и решила, что ей в 2026 г. выгоднее УСН «доходы минус расходы», но подать заявление о смене объекта налогообложения она не успела. В 2026 г. у нее может появиться такая возможность до 25 апреля 2026 г.
К концу первого квартала у бизнеса уже есть реальные показатели доходов и расходов. Это позволяет более точно рассчитать налоговую нагрузку и выбрать оптимальный объект налогообложения.
Важно!
Такие поправки были анонсированы Минфином РФ в марте 2026 года.
Ссылка на анонс Минфина (пока инициатива, не закон): здесь. Будьте внимательны — на момент публикации поправки ещё не вступили в силу. Подписывайтесь на меня, чтобы быть в курсе самых важных изменений законодательства!
Как перейти в середине года с АУСН на УСН?
В общем случае на обычную УСН переходят только с 1 января. Но есть законный способ обойти это правило: достаточно утратить право на АУСН. Правила одинаковые и для ООО, и для ИП.
Согласно п. 2 ст. 3 Федерального закона № 17-ФЗ от 25.02.2022 вы теряете право на АУСН, если:
открыли счёт в банке, которого нет в реестре ФНС (уполномоченные — Сбер, Альфа, ВТБ и другие из списка);
средняя численность сотрудников превысила 5 человек;
годовой доход вышел за 60 млн руб.;
остаточная стоимость основных средств превысила 150 млн руб. (для организаций);
наняли работников-нерезидентов РФ или сотрудников с правом на досрочную пенсию по вредности;
начали выплачивать зарплату наличкой или вести запрещённые виды деятельности (посредничество, ценные бумаги, финансовые услуги и т.д.).
Важно!
Правильно и вовремя подать документы. Ваш план действий:
Зафиксируйте месяц нарушения (право теряется с 1-го числа этого месяца).
Не позднее 15-го числа следующего месяца через Личный кабинет или уполномоченный банк уведомите налоговую об утрате права.
Одновременно подайте уведомление о переходе на УСН (если укладываетесь в лимиты упрощёнки).
Пересчитайте и доплатите налоги по новому режиму.
Тогда вас не кинет автоматически на ОСНО. Повторно вернуться на АУСН можно только со следующего года.
Как перейти в середине года с УСН на ОСНО?
Добровольно — только с 1 января следующего года. Но если очень нужно, есть несколько рабочих «хитростей» — достаточно нарушить условия применения УСН. Так называемый вынужденный переход на общий режим налогообложения.
Для ООО это проще: например, примите в участники другое юридическое лицо с долей в уставном капитале больше 25 %.
А вот критерии, при нарушении которых в 2026 году слетают с УСН (ст. 346.12 и 346.13 НК РФ):
превысили доход 490,5 млн руб. (п. 4 ст. 346.13 НК РФ с учётом дефлятора);
открыли филиал (пп. 1 п. 3 ст. 346.12 НК РФ);
увеличили долю участия других организаций свыше 25 % (пп. 4 п. 3 ст. 346.12 НК РФ);
средняя численность сотрудников превысила 130 человек (пп. 15 п. 3 ст. 346.12 НК РФ);
остаточная стоимость основных средств стала больше 218 млн руб. (пп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ);
начали вести запрещённый вид деятельности (производство алкоголя, электронных сигарет и т.п.).
Для ИП из этого списка доступны не все способы — например, нельзя «принять участника-юрлицо», потому что у ИП нет уставного капитала. Зато ИП может превысить доход, нанять больше 130 человек, начать запрещённый вид деятельности или превысить стоимость ОС. Главное — не переборщить и не получить штрафы. Как говорится можно, но осторожно! 😊
При утрате права на УСН в налоговую предоставляется «Сообщение об утрате права на применение УСН» ( форма № 26.2-2).
Еще способы слета с УСН на ОСНО (в том числе доступные ИП)
Есть и другие способы утратить право на применение УСН и перейти на общий режим. Они применимы как для организаций, так и для предпринимателей, если используется объект налогообложения «доходы» (6%).
Речь идет о заключении следующих договоров:
• договор доверительного управления недвижимым имуществом;
• договор простого товарищества;
• договор о совместной деятельности.
Почему это важно?
Дело в том, что участие в таких договорах накладывает специальные требования к налоговому режиму. Налогоплательщики, участвующие в договорах простого товарищества, совместной деятельности или доверительного управления имуществом, могут применять УСН только с объектом налогообложения «доходы минус расходы». Это прямо следует из положений статьи 346.14 НК РФ.
Соответственно, если ИП или компания применяют УСН с объектом «доходы», то заключение одного из перечисленных договоров автоматически приводит к несоответствию условиям применения упрощенной системы.
Эту позицию также подтвердил Минфин России в письме № 03-11-11/69960 от 25.10.2017, разъяснив, что участие в договоре доверительного управления имуществом при объекте «доходы» означает утрату права применять УСН с таким объектом налогообложения.
Заключение
Друзья, оптимизация налогов — это не про серые схемы, а про очень осторожные и грамотные действия. Посчитайте всё заранее, проверьте лимиты и лучше один раз проконсультируйтесь со специалистом, чем потом бегать и исправлять. По статистике могу сказать в 90%, а то и больше, когда вы сами приняли неверное решение задним числом уже изменить, вред ли что-то получится, к сожалению.
На этом завершаю свой материал.
